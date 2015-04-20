1 ОТЕЛЬ HOTEL DU PRALONG Как и отель Crystal, принадлежал президенту RIGroup Жанне Буллок, супруге бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. В 2009 году, когда чиновника уже объявили в розыск по обвинению в коррупции, журналисты обнаружили его в курше­вельском бутике Hermes. Задержали Кузнецова во Франции с поддельными документами летом 2013 года, отели его жены были арестованы в октябре 2014-го. Как и отель Crystal, принадлежал президенту RIGroup Жанне Буллок, супруге бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. В 2009 году, когда чиновника уже объявили в розыск по обвинению в коррупции, журналисты обнаружили его в курше­вельском бутике Hermes. Задержали Кузнецова во Франции с поддельными документами летом 2013 года, отели его жены были арестованы в октябре 2014-го.

2 ШАЛЕ МИХАИЛА ПРОХОРОВА Долгое время считалось собственностью Прохорова, однако после ареста бизнесмена шале стало сдаваться внаем. Зимой 2009 года здесь останавливался управляющий делами президента Владимир Кожин — на курорте он был в компании директора ФСО генерала армии Евгения Мурова и тогдашнего президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева. После этого президент Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому кремлевские чиновники должны отчитываться о сроках и месте проведения зарубежного отпуска. Долгое время считалось собственностью Прохорова, однако после ареста бизнесмена шале стало сдаваться внаем. Зимой 2009 года здесь останавливался управляющий делами президента Владимир Кожин — на курорте он был в компании директора ФСО генерала армии Евгения Мурова и тогдашнего президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева. После этого президент Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому кремлевские чиновники должны отчитываться о сроках и месте проведения зарубежного отпуска.

3 РЕСТОРАН LE CHALET DE PIERRE В отдаленном от основного курорта ресторане 3 января по традиции отмечал день рождения глава «Интеррос» Владимир Потанин, причем отдельного упоминания в светской хронике всегда заслуживал праздничный фейерверк. На каникулах в 2009 году здесь регулярно обедал постоянный представитель России при НАТО — ныне вице-премьер правительства — Дмитрий Рогозин, а глава ЦИК «Единой России» и будущий губернатор Московской области Андрей Воробьев прятался от журналистов. В отдаленном от основного курорта ресторане 3 января по традиции отмечал день рождения глава «Интеррос» Владимир Потанин, причем отдельного упоминания в светской хронике всегда заслуживал праздничный фейерверк. На каникулах в 2009 году здесь регулярно обедал постоянный представитель России при НАТО — ныне вице-премьер правительства — Дмитрий Рогозин, а глава ЦИК «Единой России» и будущий губернатор Московской области Андрей Воробьев прятался от журналистов.

4 ОТЕЛЬ LES AIRELLES Самый известный отель Куршевеля. В ресторане Les Airelles казацкий хор пел «Хава нагила» для Романа Абрамовича. Несколько лет подряд здесь остана­вливался сенатор от Красноярского края Игорь Каменской, а в 2009 году он же устроил музыкальный вечер: развлекал гостей собственным пением под рояль. Также в отеле жил бизнесмен, а ныне депутат Госдумы и член межфракционной группы по защите христианских ценностей Андрей Скоч. Самый известный отель Куршевеля. В ресторане Les Airelles казацкий хор пел «Хава нагила» для Романа Абрамовича. Несколько лет подряд здесь остана­вливался сенатор от Красноярского края Игорь Каменской, а в 2009 году он же устроил музыкальный вечер: развлекал гостей собственным пением под рояль. Также в отеле жил бизнесмен, а ныне депутат Госдумы и член межфракционной группы по защите христианских ценностей Андрей Скоч.

5 НОЧНОЙ КЛУБ LES CAVE Многие годы Михаил Прохоров устраивал в этом клубе рождественские дискотеки — иногда лично стоял на фейсконтроле. В 2006-м в один и тот же вечер здесь отмечали православное Рождество — в ложе Прохорова, и «просто день рождения хорошего еврейского мальчика» — в компании Романа Абрамо­вича. Танцевали под «Гостей из будущего», «Руки вверх» и Земфиру. В 2010 году здесь же прошла вечеринка Тимати Please, disturb me, закончившаяся массовой дракой и участием французской полиции. Среди других известных посетителей губернатор Красно­ярского края Александр Хлопонин, заместитель министра печати Владимир Григорьев, сенатор Ефим Малкин, Борис Ельцин-младший. Многие годы Михаил Прохоров устраивал в этом клубе рождественские дискотеки — иногда лично стоял на фейсконтроле. В 2006-м в один и тот же вечер здесь отмечали православное Рождество — в ложе Прохорова, и «просто день рождения хорошего еврейского мальчика» — в компании Романа Абрамо­вича. Танцевали под «Гостей из будущего», «Руки вверх» и Земфиру. В 2010 году здесь же прошла вечеринка Тимати Please, disturb me, закончившаяся массовой дракой и участием французской полиции. Среди других известных посетителей губернатор Красно­ярского края Александр Хлопонин, заместитель министра печати Владимир Григорьев, сенатор Ефим Малкин, Борис Ельцин-младший.

6 ПЛОЩАДЬ КРУАЗЕТТ Центральная площадь Куршевеля, где можно было наблюдать всех гостей курорта. Здесь, например, сенатор Александр Починок обучал своих детей правильно переходить дорогу. На площади работает кафе Tremplin, в котором также часто проходили русские вечеринки, а среди посетителей был замечен заместитель министра культуры Павел Пожигайло. Центральная площадь Куршевеля, где можно было наблюдать всех гостей курорта. Здесь, например, сенатор Александр Починок обучал своих детей правильно переходить дорогу. На площади работает кафе Tremplin, в котором также часто проходили русские вечеринки, а среди посетителей был замечен заместитель министра культуры Павел Пожигайло.

7 РЕСТОРАН LE CAP HORN В 2004 году здесь праздновал день рождения первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, а в 2014-м проходила вечеринка Прохорова, на которой, словно в отместку французским властям, крутили песню «Ах, какая женщина». И в том же году за завтраком была замечена женщина, похожая на пресс-секретаря премьер-министра России Наталью Тимакову. В 2004 году здесь праздновал день рождения первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, а в 2014-м проходила вечеринка Прохорова, на которой, словно в отместку французским властям, крутили песню «Ах, какая женщина». И в том же году за завтраком была замечена женщина, похожая на пресс-секретаря премьер-министра России Наталью Тимакову.

8 ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР LE FORUM Прохоров ежегодно устраивал в центре турнир по боулингу, а Потанин арендовал каток и играл в хоккей. 8 января 2007 года глава «Норникеля» также принимал участие в турнире, а после отправился с компанией в отель Le Byblos, где наутро и был арестован французской полицией. Прохоров ежегодно устраивал в центре турнир по боулингу, а Потанин арендовал каток и играл в хоккей. 8 января 2007 года глава «Норникеля» также принимал участие в турнире, а после отправился с компанией в отель Le Byblos, где наутро и был арестован французской полицией.