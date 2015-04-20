9 января на французском курорте Куршевель, давно облюбованном русскими олигархами и чиновниками, по подозрению в сутенерстве задержали 26 человек. Среди них оказался гендиректор компании «Норникель» Михаил Прохоров: таможенная полиция сообщила, что миллиардера сопровождали девушки модельной внешности с большим количеством презервативов в чемоданах. Три дня спустя Прохорова выпустили, еще через полгода дело закрыли за отсутствием состава преступления. Изучив светскую хронику последних десяти лет, Esquire выяснил, как еще отдыхали в русском Куршевеле.
1
ОТЕЛЬ HOTEL DU PRALONGКак и отель Crystal, принадлежал президенту RIGroup Жанне Буллок, супруге бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова. В 2009 году, когда чиновника уже объявили в розыск по обвинению в коррупции, журналисты обнаружили его в куршевельском бутике Hermes. Задержали Кузнецова во Франции с поддельными документами летом 2013 года, отели его жены были арестованы в октябре 2014-го.
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ШАЛЕ МИХАИЛА ПРОХОРОВАДолгое время считалось собственностью Прохорова, однако после ареста бизнесмена шале стало сдаваться внаем. Зимой 2009 года здесь останавливался управляющий делами президента Владимир Кожин — на курорте он был в компании директора ФСО генерала армии Евгения Мурова и тогдашнего президента Олимпийского комитета Леонида Тягачева. После этого президент Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому кремлевские чиновники должны отчитываться о сроках и месте проведения зарубежного отпуска.
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РЕСТОРАН LE CHALET DE PIERREВ отдаленном от основного курорта ресторане 3 января по традиции отмечал день рождения глава «Интеррос» Владимир Потанин, причем отдельного упоминания в светской хронике всегда заслуживал праздничный фейерверк. На каникулах в 2009 году здесь регулярно обедал постоянный представитель России при НАТО — ныне вице-премьер правительства — Дмитрий Рогозин, а глава ЦИК «Единой России» и будущий губернатор Московской области Андрей Воробьев прятался от журналистов.
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ОТЕЛЬ LES AIRELLESСамый известный отель Куршевеля. В ресторане Les Airelles казацкий хор пел «Хава нагила» для Романа Абрамовича. Несколько лет подряд здесь останавливался сенатор от Красноярского края Игорь Каменской, а в 2009 году он же устроил музыкальный вечер: развлекал гостей собственным пением под рояль. Также в отеле жил бизнесмен, а ныне депутат Госдумы и член межфракционной группы по защите христианских ценностей Андрей Скоч.
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НОЧНОЙ КЛУБ LES CAVEМногие годы Михаил Прохоров устраивал в этом клубе рождественские дискотеки — иногда лично стоял на фейсконтроле. В 2006-м в один и тот же вечер здесь отмечали православное Рождество — в ложе Прохорова, и «просто день рождения хорошего еврейского мальчика» — в компании Романа Абрамовича. Танцевали под «Гостей из будущего», «Руки вверх» и Земфиру. В 2010 году здесь же прошла вечеринка Тимати Please, disturb me, закончившаяся массовой дракой и участием французской полиции. Среди других известных посетителей губернатор Красноярского края Александр Хлопонин, заместитель министра печати Владимир Григорьев, сенатор Ефим Малкин, Борис Ельцин-младший.
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ПЛОЩАДЬ КРУАЗЕТТЦентральная площадь Куршевеля, где можно было наблюдать всех гостей курорта. Здесь, например, сенатор Александр Починок обучал своих детей правильно переходить дорогу. На площади работает кафе Tremplin, в котором также часто проходили русские вечеринки, а среди посетителей был замечен заместитель министра культуры Павел Пожигайло.
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РЕСТОРАН LE CAP HORNВ 2004 году здесь праздновал день рождения первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, а в 2014-м проходила вечеринка Прохорова, на которой, словно в отместку французским властям, крутили песню «Ах, какая женщина». И в том же году за завтраком была замечена женщина, похожая на пресс-секретаря премьер-министра России Наталью Тимакову.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР LE FORUMПрохоров ежегодно устраивал в центре турнир по боулингу, а Потанин арендовал каток и играл в хоккей. 8 января 2007 года глава «Норникеля» также принимал участие в турнире, а после отправился с компанией в отель Le Byblos, где наутро и был арестован французской полицией.
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РЕСТОРАН BISTROT DE LA MANGEOIRE
В «русские сезоны» здесь танцевали на столах Ксения Собчак, Полина Киценко, дочь министра иностранных дел Екатерина Лаврова и генеральный директор Национальной резервной корпорации Анатолий Данилицкий. 7 января по традиции проходили рождественские ужины, среди устроителей — в то время предприниматель, а сейчас министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.