Борис Акунин:

В 2008-м я свернул на кривую дорожку. И связано это напрямую с журналом Esquire.

В те времена юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, я сказал бы: делай ее с моей любимой леди Монтегю, которая на смертном одре прошептала со счастливым вздохом: «It has all been most interesting» («Все это было очень интересно»). А живи, юноша, по принципу Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen («У каждой зверушки свои игрушки»), то есть ни к чему не относись слишком серьезно, а увидишь бяку — пожми плечами и иди себе дальше. Главное — не вляпайся в нее.

Легкость бытия не казалась мне невыносимой, я аллергировал на тяжесть бытия, я не хотел ей поддаваться.

В свое оправдание могу сказать, что я вырос в очень скучные времена и в очень скучном месте земли, в стране с названием, похожим на сонное посапывание: СССР. Все вокруг было тяжелое, тоскливое, навязчивое, депрессивное. Все норовили вмешаться в твою жизнь, что-то тебе навязать. И все-все были ужасающе серьезны. Игровое начало в жизни напрочь отсутствовало. Легкость как состояние русской души сохранилась только в стихах Александра Сергеевича Пушкина.

Мне нравилось выдумывать истории и тасовать слова, я хотел писать книжки, но я ни за что не хотел быть Писателем, потому что Русский Писатель страдает, проповедует Слово Истины и любит всех черненькими.

Годам к сорока как-то придумалось само собой (тяжело размышлять я не любил), что я буду не Писателем, а беллетристом. Стану писать «красивые письма» (belles lettres) тем, кто мне симпатичен и кому буду симпатичен я. Так вместе и запорхаем с цветка на цветок.

И все у меня получилось — довольно легко, без утомительного застирывания. Мне замечательно порхалось, жизнь была прекрасна.

Правда, бяки вокруг становилось что-то слишком уж много. Леонид Парфенов однажды произнес замечательно безжалостную фразу: «Пока все мы занимались каждый своим личным проектом, мы профукали [это эвфемизм] наш общий проект под названием Россия». А я, честно говоря, даже и не мыслил в категориях «общего проекта», я же был беллетрист.