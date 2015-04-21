Как раз в том самом 2008 году Путин временно стал называться Медведевым, и стало ясно, что рано или поздно наступит «намкрыш» (такого термина тогда еще, разумеется, не было). А я тут порхаю и делаю вид, что мне наплевать. И мне чем дальше, тем больше не наплевать, и с этим что-то определенно надо делать, но у меня жизненная установка на легкость и игровое начало.

Не знаю, чем закончились бы мои сомнения, если бы не вмешалась карма, явленная мне в виде звонка из журнала Esquire.

Девушка с милой моему сердцу московской дикцией сказала, что они готовят спецномер, в котором всякие известные люди будут брать интервью у тех, кто им интересен, и не хочу ли я взять интервью у кого-нибудь, кто мне интересен.

Что такое Esquire, я представлял себе смутно — что-то глянцевое, с дорогой рекламой про часы и ботинки. Мне тогда часто звонили из глянцевых журналов и предлагали написать, рассказать, поговорить про то, что мне интересно. Просто отказываться было скучно, и в последнее время я развлекался тем, что отвечал: «Отлично. Давайте я напишу-расскажу-поговорю про Михаила Ходорковского». Мне говорили, что перезвонят, и оставляли в покое. Ходорковский тогда был не в тренде, а в тюрьме. А для меня он и вообще «юкосовцы» были одной из тем, которые мешали легкости моего бытия. Я часто тогда думал про Ходорковского в Краснокаменской колонии, которую из-за него «перекрасили» из «черной» в «красную». Но, как видите, для меня разлива 2008 года и «дело ЮКОСа» было не более чем поводом для троллинга.

Девушка из Esquire сказала, что перезвонит, и разговор закончился. Все было, как всегда. Смутило меня только одно. Сотрудниц глянцевых журналов всех без исключения зовут Яна, Вика, Олеся или в крайнем случае Алена (ни в коем случае не Лена), а эсквайровскую звали Машей. Это было немного тревожно.

Короче говоря, Маша перезвонила.

Я долго не верил в смелость редакции. Я даже попросил адвоката составить документ, согласно которому Esquire должен был напечатать беседу полностью, без купюр и изменений. «Да не проблема, напечатаем», — небрежно отмахнулся тогдашний главный редактор. Мне понравилась такая легкость.

А беседа с Ходорковским получилась нелегкой. Как могут быть легкими разговоры о России, да еще с человеком, сидящим в тюрьме?

Правда, меня порадовало, что на каждую из двенадцати страниц беседы в номере пришлось по странице легкомысленной глянцевой рекламы — это как-то смягчало и облегчало «эх-дубинушку-ухнем» убористого текста.

Потом мне позвонила мать узника («Здравствуйте, это мама Миши Ходорковского») и поблагодарила за публикацию. Это было приятно. Это было легко. Я сказал: ну что вы, не за что.

На этом легкость российского бытия для меня и закончилась.

Назавтра уже я звонил Марине Филипповне и просил прощения, потому что ее сына за нашу беседу посадили в карцер. На двенадцать суток — по дню карцера за каждую страницу. Я сидел на своей расчудесной даче с теннисным кортом и прочими негами, думал, что мой собеседник в это время заперт в ШИЗО, и тяжесть бытия прямо зашкаливала.

В результате я написал прокурору Забайкальского или какого там округа тяжеловесную жалобу на неправомерность действий лагерной администрации. (Посадку в карцер потом признали незаконной, но свои 12 суток зк Ходорковский в холодной отсидел сполна.)