В 2008-м я свернул на кривую дорожку. И связано это напрямую с журналом Esquire.
В те времена юноше, обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, я сказал бы: делай ее с моей любимой леди Монтегю, которая на смертном одре прошептала со счастливым вздохом: «It has all been most interesting» («Все это было очень интересно»). А живи, юноша, по принципу Jedes Tierchen hat sein Pläsierchen («У каждой зверушки свои игрушки»), то есть ни к чему не относись слишком серьезно, а увидишь бяку — пожми плечами и иди себе дальше. Главное — не вляпайся в нее.
Легкость бытия не казалась мне невыносимой, я аллергировал на тяжесть бытия, я не хотел ей поддаваться.
В свое оправдание могу сказать, что я вырос в очень скучные времена и в очень скучном месте земли, в стране с названием, похожим на сонное посапывание: СССР. Все вокруг было тяжелое, тоскливое, навязчивое, депрессивное. Все норовили вмешаться в твою жизнь, что-то тебе навязать. И все-все были ужасающе серьезны. Игровое начало в жизни напрочь отсутствовало. Легкость как состояние русской души сохранилась только в стихах Александра Сергеевича Пушкина.
Мне нравилось выдумывать истории и тасовать слова, я хотел писать книжки, но я ни за что не хотел быть Писателем, потому что Русский Писатель страдает, проповедует Слово Истины и любит всех черненькими.
Годам к сорока как-то придумалось само собой (тяжело размышлять я не любил), что я буду не Писателем, а беллетристом. Стану писать «красивые письма» (belles lettres) тем, кто мне симпатичен и кому буду симпатичен я. Так вместе и запорхаем с цветка на цветок.
И все у меня получилось — довольно легко, без утомительного застирывания. Мне замечательно порхалось, жизнь была прекрасна.
Правда, бяки вокруг становилось что-то слишком уж много. Леонид Парфенов однажды произнес замечательно безжалостную фразу: «Пока все мы занимались каждый своим личным проектом, мы профукали [это эвфемизм] наш общий проект под названием Россия». А я, честно говоря, даже и не мыслил в категориях «общего проекта», я же был беллетрист.
Как раз в том самом 2008 году Путин временно стал называться Медведевым, и стало ясно, что рано или поздно наступит «намкрыш» (такого термина тогда еще, разумеется, не было). А я тут порхаю и делаю вид, что мне наплевать. И мне чем дальше, тем больше не наплевать, и с этим что-то определенно надо делать, но у меня жизненная установка на легкость и игровое начало.
Не знаю, чем закончились бы мои сомнения, если бы не вмешалась карма, явленная мне в виде звонка из журнала Esquire.
Девушка с милой моему сердцу московской дикцией сказала, что они готовят спецномер, в котором всякие известные люди будут брать интервью у тех, кто им интересен, и не хочу ли я взять интервью у кого-нибудь, кто мне интересен.
Что такое Esquire, я представлял себе смутно — что-то глянцевое, с дорогой рекламой про часы и ботинки. Мне тогда часто звонили из глянцевых журналов и предлагали написать, рассказать, поговорить про то, что мне интересно. Просто отказываться было скучно, и в последнее время я развлекался тем, что отвечал: «Отлично. Давайте я напишу-расскажу-поговорю про Михаила Ходорковского». Мне говорили, что перезвонят, и оставляли в покое. Ходорковский тогда был не в тренде, а в тюрьме. А для меня он и вообще «юкосовцы» были одной из тем, которые мешали легкости моего бытия. Я часто тогда думал про Ходорковского в Краснокаменской колонии, которую из-за него «перекрасили» из «черной» в «красную». Но, как видите, для меня разлива 2008 года и «дело ЮКОСа» было не более чем поводом для троллинга.
Девушка из Esquire сказала, что перезвонит, и разговор закончился. Все было, как всегда. Смутило меня только одно. Сотрудниц глянцевых журналов всех без исключения зовут Яна, Вика, Олеся или в крайнем случае Алена (ни в коем случае не Лена), а эсквайровскую звали Машей. Это было немного тревожно.
Короче говоря, Маша перезвонила.
Я долго не верил в смелость редакции. Я даже попросил адвоката составить документ, согласно которому Esquire должен был напечатать беседу полностью, без купюр и изменений. «Да не проблема, напечатаем», — небрежно отмахнулся тогдашний главный редактор. Мне понравилась такая легкость.
А беседа с Ходорковским получилась нелегкой. Как могут быть легкими разговоры о России, да еще с человеком, сидящим в тюрьме?
Правда, меня порадовало, что на каждую из двенадцати страниц беседы в номере пришлось по странице легкомысленной глянцевой рекламы — это как-то смягчало и облегчало «эх-дубинушку-ухнем» убористого текста.
Потом мне позвонила мать узника («Здравствуйте, это мама Миши Ходорковского») и поблагодарила за публикацию. Это было приятно. Это было легко. Я сказал: ну что вы, не за что.
На этом легкость российского бытия для меня и закончилась.
Назавтра уже я звонил Марине Филипповне и просил прощения, потому что ее сына за нашу беседу посадили в карцер. На двенадцать суток — по дню карцера за каждую страницу. Я сидел на своей расчудесной даче с теннисным кортом и прочими негами, думал, что мой собеседник в это время заперт в ШИЗО, и тяжесть бытия прямо зашкаливала.
В результате я написал прокурору Забайкальского или какого там округа тяжеловесную жалобу на неправомерность действий лагерной администрации. (Посадку в карцер потом признали незаконной, но свои 12 суток зк Ходорковский в холодной отсидел сполна.)
Константин Томс, сотрудник коллаборации ATLAS, Европейский центр ядерных исследований: «Запуск Большого адронного коллайдера на самом деле прошел довольно тихо и незаметно, нельзя сказать, что кто-то перерезал ленточку, дернул рубильник и все загудело. В конечном счете кто-то, наверное, нажал на кнопку, но, скорее, сотни людей нажали на сотни кнопок, и все это происходило не в один момент. Авария, которая произошла через несколько дней после запуска, не особенно расстроила тех, кто там работал. Все были так рады, что коллайдер наконец достроили до работающего состояния, что поломку, на полтора года приостановившую работу, восприняли просто как техническую неполадку. А настоящая физика для нас началась в 2010−11 годах, когда мы стали собирать статистику протонных столкновений, что привело к открытию бозона Хиггса — того, ради чего коллайдер и строился. Об этом открытии можно спорить сколько угодно: конечно, бозон Хиггса сложно намазать на бутерброд, но фундаментальная физика тем и отличается, что она не приносит немедленных результатов, а помогает нам лучше понять природу. 4 июля 2012 года я был на конференции в Мельбурне, когда нам по прямой видеотрансляции с ЦЕРН сообщили об открытии. Физики вообще люди не очень эмоциональные, поэтому видеть на лицах коллег слезы радости было вдвойне приятно».
Хипстеры
8 сентября журнал «Афиша» опубликовал колонку Юрия Сапрыкина «На сложных щах», которая ввела в употребление слово «хипстер» — новый тип городских жителей: «Факт наличия в больших городах людей с лосинами и молескинами — давно не новость, но вот дикое раздражение, которое они начали вызывать у всех вокруг — и не только в российских столицах, — это что-то новое».
«План Хиддинка»
После победы сборной России в четвертьфинале Евро имя Гуса Хиддинка стало символом успеха, в его честь называли новорожденных.
Евгений Городников, деревня Витебск, Новосибирская область: «Когда жена рожала, в это же время наши играли. В полдесятого они гол забили, выиграли, и жена родила. А что дальше было, я подзабыл — просто запил в тот момент сильно, сына обмывал. Мы его хотели Артемом назвать, но я подумал, что Гус Хиддинк такое для страны сделал, что можно в его честь. Жена тоже согласилась. К имени все хорошо относятся, никто не смеется. Гусик любит футбол. Мы ему над кроватью повесили фотографию Хиддинка и каждый день рождения дарим по мячу».
«Надо, чтобы и наши правоохранительные органы, и органы власти перестали «кошмарить» бизнес»
Президент России Дмитрий Медведев
«Имя Россия»
Телеканал «Россия» в мае запустил проект, призванный путем народного голосования определить самых значимых людей в истории страны. Победителей объявили в конце года:
01. Александр Невский
02. Петр Столыпин
03. Иосиф Сталин
04. Александр Пушкин
05. Петр I
06. Александр Суворов
07. Владимир Ленин
08. Дмитрий Менделеев
09. Федор Достоевский
10. Иван IV Грозный
А дальше пошло-поехало. Кривая дорожка — на нее только сверни. Назвался груздем…
Кстати о груздях. То есть о грузинах.
В августе 2008 года произошла генеральная репетиция «крымнаша» в Южной Осетии. Столичные журналисты начали судорожно искать московских грузин, чтобы те поругали Саакашвили. Грузины попаршивее — ругали; поприличнее — прятались; некоторые говорили, что у них только фамилия грузинская. Мне прямо-таки телефон обрывали — никогда за свою массмедиальную карьеру я еще не был так востребован прессой. Считая себя человеком приличным, я тоже немножко попрятался, а потом что-то стало самого себя противно. И при том, что я-то уж точно «грузинская фамилия» и про Грузию мало что знаю, закряхтел и начал комментировать. Говорил, что думал (и что думаю сейчас): Саакашвили, конечно, гусь, но Путин с Медведевым в пятьдесят раз хуже, потому что Россия в пятьдесят раз больше Грузии и, стало быть, ее ответственность в пятьдесят раз больше.
Именно с тех пор я получил бесплатную интернет-подписку на Daily Hate Mail, усердные корреспонденты которого каждый божий день пишут мне, чтобы я убирался в свою Грузию — даже сейчас, когда я уже вроде как и не в России.
А до конца 2008 года было далеко, и беллетриста ожидало еще много испытаний.
То я поручительствовал перед несправедливым судом за мужественного умирающего Василия Алексаняна. Это было очень тяжело.
То оказывался в пикете, требующем условно-досрочного для матери двоих детей. И ежился от противоестественности своего поведения.
То вздрагивал, когда во время интервью мне говорили: «Вот вы как публичный интеллектуал…» — и уходил в глухую несознанку. Я не хотел быть публичным интеллектуалом. Публичным хотел, и интеллектуалом хотел, а вместе — нет.
Но обратного пути для меня уже не было. Игрушки кончились. Впереди, на кривой дорожке, меня ждало еще много поворотов, и в конце концов она привела меня туда, где я нахожусь сейчас. Как говорилось в одной старой репризе Жванецкого: «Теперь он в Лондоне. Жалеет страшно».
А все 2008 год виноват. И журнал Esquire.
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