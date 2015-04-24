08. ДУБАИ

Я был в Дубае у родственников, жил в отеле Hilton на четвертом этаже. В один вечер я ждал лифта, чтобы спуститься на ужин. Из него вышел мужчина в чер­ной кожаной куртке. Я отметил про себя, что он бледный и странно выглядит, наверное, чем-то болен, раз на лице повязан платок. Я зашел в лифт и уже нажал на «первый этаж», когда этот мужчина, думая, что никто не смотрит на него, снял платок с лица. Это был Майкл Джексон! Я хотел выпрыгнуть из лифта, догнать его, но двери закры­лись. Я все жал на кнопку «отмена», но лифт почему-то меня не слушался. Когда я наконец вернулся на свой чет­вер­тый этаж, там уже никого не было.