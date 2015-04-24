2009

Король жив

Esquire собрал свидетельства фанатов Майкла Джексона, которые уверены, что видели певца после его смерти 25 июня.


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01. ИСПАНИЯ

Три недели назад я покупал на бензоко­лонке кока-колу. Тут заходит Майкл Джексон. На нем была огромная черная кепка, и он отрастил небольшую бородку — наверное, чтоб не узнавали. Зря старался: его невозможно не узнать. Когда Джексон почувствовал, что его раскусили, он убежал от меня в туалет.

02. АВСТРАЛИЯ

Мне так страшно, что я просто схожу с ума. Это было на юге Австралии два дня назад. Я шел вдоль дороги от пруда, где рыбачил. И вдруг рядом останавливается машина. Оттуда выскакивает Майкл Джексон, двое цветных охранников и девятилетний мальчик. Я чуть в обморок не упал от удивления.

03. КЕЛЬН

Это было в парке аттракционов Фанта­зия-Ленд. Он был в черной кожаной куртке, джинсах, нижняя часть лица укутана шарфом. Первым его узнал мой 8-летний сын. Джексон подошел к аттракциону «Черная Мамба» и занял место в VIP-очереди. Я хотел его щелк­нуть, но пока доставал фотоаппарат из рюкзака, он уже скрылся.

04. АРИЗОНА

Мы с отцом поехали на день погулять в маленький городок, не помню точно его названия. Там были очень приятные фер­меры, улыбчивые, все друг друга знают. Я разговорился с тем, что продавал фрукты. А потом к нему подошла группа, вся разодетая в буйволиную кожу. Один из них был Майкл Джексон.

05. ДАНИЯ

Мой отец работает обувным мастером в торговом центре. Однажды я пришел к нему на обед, и к нашему столику подошел Майкл Джексон — попросил починить ботинки. Они настолько протерлись, что он не мог делать лунную походку. Я спросил сквозь слезы:
— Вы Майкл Джексон?
— Ну конечно.
— Зачем же вы заставили весь мир поверить, что умерли?
— Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и победить зависимость от наркотиков. А теперь мне грустно, что я причинил фанатам по всему миру столько только боли.
Мы обнялись.

06. ЛАС-ВЕГАС

Сегодня я встал очень рано, около полпятого, и, немного сонный, пошел искать чего-нибудь на завтрак. Выхожу в коридор — и из соседней комнаты выходят два больших негра и один маленький в шляпе. А за ними идет человек со светлой кожей. Он был в черной кожаной куртке — меня это сразу насторожило, ведь в Вегасе так жарко. И у него были огромные фаланги. Я из вежливости поздоровался, а они все вздрогнули, и негр в шляпе крикнул: «Все в лифт, скорее!» Двери уже закрывались, когда белый человек развернулся в мою сторону, и я смог разглядеть его лицо. Это был Майкл Джексон.

07. ЛОНДОН

Я видел Майкла в мебельном отделе универмага Harrods. Мы с другом искали диван и пару стульев. Внезапно к нам подошел продавец-консультант и сказал, что возникла техническая проблема и посетители должны покинуть отдел немедленно. Мы уже спускались по эскалатору, когда я предложил другу вернуться и одним глазком оценить, что они там затеяли. Мы вернулись и спрятались за диван. Минут через пять вошли шесть мужчин в костюмах, затем появился человек в темном костюме и в солнечных очках. Я его узнал без всяких сомнений. Ему указали: «Прямо, прямо!» И Джексон захихикал.

08. ДУБАИ

Я был в Дубае у родственников, жил в отеле Hilton на четвертом этаже. В один вечер я ждал лифта, чтобы спуститься на ужин. Из него вышел мужчина в чер­ной кожаной куртке. Я отметил про себя, что он бледный и странно выглядит, наверное, чем-то болен, раз на лице повязан платок. Я зашел в лифт и уже нажал на «первый этаж», когда этот мужчина, думая, что никто не смотрит на него, снял платок с лица. Это был Майкл Джексон! Я хотел выпрыгнуть из лифта, догнать его, но двери закры­лись. Я все жал на кнопку «отмена», но лифт почему-то меня не слушался. Когда я наконец вернулся на свой чет­вер­тый этаж, там уже никого не было.

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2010 Олег Кашин