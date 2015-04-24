Esquire собрал свидетельства фанатов Майкла Джексона, которые уверены, что видели певца после его смерти 25 июня.
01. ИСПАНИЯ
Три недели назад я покупал на бензоколонке кока-колу. Тут заходит Майкл Джексон. На нем была огромная черная кепка, и он отрастил небольшую бородку — наверное, чтоб не узнавали. Зря старался: его невозможно не узнать. Когда Джексон почувствовал, что его раскусили, он убежал от меня в туалет.
02. АВСТРАЛИЯ
Мне так страшно, что я просто схожу с ума. Это было на юге Австралии два дня назад. Я шел вдоль дороги от пруда, где рыбачил. И вдруг рядом останавливается машина. Оттуда выскакивает Майкл Джексон, двое цветных охранников и девятилетний мальчик. Я чуть в обморок не упал от удивления.
03. КЕЛЬН
Это было в парке аттракционов Фантазия-Ленд. Он был в черной кожаной куртке, джинсах, нижняя часть лица укутана шарфом. Первым его узнал мой 8-летний сын. Джексон подошел к аттракциону «Черная Мамба» и занял место в VIP-очереди. Я хотел его щелкнуть, но пока доставал фотоаппарат из рюкзака, он уже скрылся.
04. АРИЗОНА
Мы с отцом поехали на день погулять в маленький городок, не помню точно его названия. Там были очень приятные фермеры, улыбчивые, все друг друга знают. Я разговорился с тем, что продавал фрукты. А потом к нему подошла группа, вся разодетая в буйволиную кожу. Один из них был Майкл Джексон.
05. ДАНИЯ
Мой отец работает обувным мастером в торговом центре. Однажды я пришел к нему на обед, и к нашему столику подошел Майкл Джексон — попросил починить ботинки. Они настолько протерлись, что он не мог делать лунную походку. Я спросил сквозь слезы:
— Вы Майкл Джексон?
— Ну конечно.
— Зачем же вы заставили весь мир поверить, что умерли?
— Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и победить зависимость от наркотиков. А теперь мне грустно, что я причинил фанатам по всему миру столько только боли.
Мы обнялись.
06. ЛАС-ВЕГАС
Сегодня я встал очень рано, около полпятого, и, немного сонный, пошел искать чего-нибудь на завтрак. Выхожу в коридор — и из соседней комнаты выходят два больших негра и один маленький в шляпе. А за ними идет человек со светлой кожей. Он был в черной кожаной куртке — меня это сразу насторожило, ведь в Вегасе так жарко. И у него были огромные фаланги. Я из вежливости поздоровался, а они все вздрогнули, и негр в шляпе крикнул: «Все в лифт, скорее!» Двери уже закрывались, когда белый человек развернулся в мою сторону, и я смог разглядеть его лицо. Это был Майкл Джексон.
07. ЛОНДОН
Я видел Майкла в мебельном отделе универмага Harrods. Мы с другом искали диван и пару стульев. Внезапно к нам подошел продавец-консультант и сказал, что возникла техническая проблема и посетители должны покинуть отдел немедленно. Мы уже спускались по эскалатору, когда я предложил другу вернуться и одним глазком оценить, что они там затеяли. Мы вернулись и спрятались за диван. Минут через пять вошли шесть мужчин в костюмах, затем появился человек в темном костюме и в солнечных очках. Я его узнал без всяких сомнений. Ему указали: «Прямо, прямо!» И Джексон захихикал.
08. ДУБАИ
Я был в Дубае у родственников, жил в отеле Hilton на четвертом этаже. В один вечер я ждал лифта, чтобы спуститься на ужин. Из него вышел мужчина в черной кожаной куртке. Я отметил про себя, что он бледный и странно выглядит, наверное, чем-то болен, раз на лице повязан платок. Я зашел в лифт и уже нажал на «первый этаж», когда этот мужчина, думая, что никто не смотрит на него, снял платок с лица. Это был Майкл Джексон! Я хотел выпрыгнуть из лифта, догнать его, но двери закрылись. Я все жал на кнопку «отмена», но лифт почему-то меня не слушался. Когда я наконец вернулся на свой четвертый этаж, там уже никого не было.