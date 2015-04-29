Юрий Сапрыкин:

25 апреля 2011 года я сломал деревяшку.

Был тихий весенний день — в центре Москвы редко удается застать такую тишину. С «Красного Октября», где я тогда работал, вывезли все машины. Дул холодный ветер, было солнечно, зябко и пусто. На шестом этаже бывшей кондитерской фабрики, где был наш офис, тоже установилось непривычное затишье: кто-то из коллег предпочел в этот день не выходить на работу, другие собрались двумя этажами ниже, чтобы оказаться в центре событий, остальным велели никуда не выходить. В какой-то момент я обнаружил, что безбожно опаздываю на встречу, недальновидно назначенную где-то в центре, и решил прорываться к выходу. Вопреки ожиданиям, на лестнице не было заградотрядов, до первого этажа я добрался без затруднений, но вот беда — все двери на улицу оказались закрыты. Я дернул за ручку сильнее, по ту сторону что-то хрустнуло, в приоткрывшемся проеме я увидел больших людей в черных костюмах, совершенно растерянных, едва ли не причитавших: «Эх, ну что же это, ну как же ты, такая была деревяшка, и куда теперь, и что?»

Деревяшка, продетая сквозь дверные ручки, охраняла безопасность президента РФ, пришедшего в прямой эфир телеканала «Дождь». Впрочем, ФСО не применило ко мне никаких особенных мер пресечения, и за вычетом деревяшки никто из участников инцидента не пострадал. Когда вечером я писал про этот случай в «Фейсбуке» — в 2011 году еще хотелось писать в «Фейсбуке» про всякую случающуюся с тобой забавную ерунду, — в голове всплыло кряжистое солженицынское слово «скрепа»; дескать, судя по озадаченному виду сотрудников ФСО, я сломал какую-то важную скрепу.

В офисе на «Красном Октябре» я работал без малого месяц. В конце марта мне позвонила директор «Дождя» Наташа Синдеева и предложила заняться принадлежавшим ей экономическим изданием Slon.ru. Звонок застал меня в Шереметьево — я возвращался из Нью-Йорка, куда мы летали со старшим сыном; почему-то именно той весной захотелось показать ему мир, точнее, одно из самых выдающихся в нем мест.

То, что Slon.ru занимался по преимуществу экономикой и бизнесом, а я десять лет до этого работал в журнале о развлечениях Москвы, редакцию заметно смутило. Я много говорил о новых форматах материалов, но мало что мог сказать о сути; когда экономический обозреватель Лена Тофанюк подходила и спрашивала: «ЦБ меняет учетную ставку, что будем делать?», а я в ответ мычал: «может, какую-нибудь инфографику?», мне хотелось провалиться от стыда сквозь землю, Лене, кажется, тоже. Не очень понимая, куда бежать, я ухватился за довольно сомнительные, но все же признаки кризиса — подозрительно (где-то на десятые доли процента) выросла цена на золото, курс доллара увеличился на целый рубль, в общем, по меркам 2011 года, происходило что-то страшное — и мы с Леной быстро придумали дюжину материалов о том, во что вкладывать стремительно обесценивающиеся деньги и как пережить неизбежно наступающий голод. Начитавшись текстов, которые я сам и заказал авторам, я в панике побежал менять очередную зарплату на доллары, а на следующий день американская валюта спокойно опустилась на позиции, где пребывала до начала нашей антикризисной кампании. Бывали, впрочем, и точные попадания — например, опрос экспертов, что будет, когда и если на президентский пост вернется Путин, эксперты единодушно ответили, что шансы на это предельно малы и думать об этом нечего. Я постепенно впадал в уныние, занялся редизайном сайта, перестал спать и в итоге собрал редакцию и сказал что-то вроде «кажется, я переоценил свою универсальность как редактора, простите и не поминайте лихом».

На том и расстались.