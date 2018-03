* Исследовательская группа «Мониторинг актуальных форм фольклора», лаборато­рия теоретической фолькло­ристики, ШАГИ ИОН РАНХиГС

Вернем старика Кабаева его жене

Бабушка твоя бандерлог!

Ищу пункт выдачи Госдепом «небольших денежек»!

Возьми меня, ОМОН!

Волшебника Чурова в Азкабан!

Гражданин, танцуй!

Едим Россию

Единая Гвинея — лучше уж за них

Есть выборы, и как бы нету / Спасибо Путину за это

Кажется, нас не посчитали

Карл Гаусс фигеет от вашей математики!

Кольщик, наколи мне третий срок

Мы за честные амфоры!

Освободите Добби от непосильной работы!

Превысил атом скорость света. Спасибо Чурову за это!

Продам комод. Скидка 146%. 8−495−628−84−07. Спросить Чурова

Путин, люби нас

Ребята, я Божена! Снимайте!

Реформы не греют. Куплю мех.

Россия для грустных

Сколько Вовку ни корми — все равно не мимими!

Ступай прочь, паленая кошка! Это говорю я — Маугли! Человек!

Убей краба в себе

Фальсификация прошла нормально. Голосований в ходе нарушений не обнаружено.

Хватит уконтрапупивать наше сосаети

Хилари Клинтон заплатила мне натурой

Хипстеры Сибири за честные выборы

Хомяк расправил плечи

ЦИК уехал, клоуны остались

Чурова в прозрачную урну

Международная лига защиты полосатых тритонов против кремлевских гондонов!

Хорошо зарабатываю, плачу налоги — не хочу в бандерлоги!

Вы нас даже не представляете

Нам не нужен использованный президент!

Уставай! Уходи!

V значит воры и жулики

Мы знаем, что ты хочешь третий раз. Но у нас голова болит.

Цой — жив. Путин — ПЖиВ.

Был ВВП — стал ЗППП

Кто обзывается — сам так и называется

Мы стали более лучше собираться

Who is Mr. Putin? Mr. Putin is Whoy!

По капле выдавим раба с галеры!

Еще 6 лет? Спасибо, нет.

Киря, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит! Св. Бригитта

Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит