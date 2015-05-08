Кирилл Серебренников:

«Вне системы». Так назывался мой спектакль к 150-летию К.С. Станиславского, который прошел в МХТ всего один раз — 17 января 2013 года. Документальная пьеса Михаила Дурненкова по мало кому известным письмам и дневниковым записям Станиславского ожила на сцене с помощью лучших актеров МХТ.

Многие недоумевали: «Как можно столько сил отдать ради одного представления? И что, это никогда больше не повторится?» Я отвечал: можно, никогда. Важно напомнить себе и другим, что театр эфемерен, что он выше и больше своих авторов и создателей. Что в нем нет ничего навсегда, а крики «Браво! Победа! Успех!» подбадривают, но они сиюминутны и по большому счеты ничтожны перед временем, искусством и судьбой.

Этим днем и этим спектаклем я заканчивал десятилетнюю работу в Художественном театре и начинал новую жизнь. Совсем скоро должен был открыться новый театр, в котором мне предстояло работать. Я придумал ему название — «Гоголь-центр».

Открылся он 2 февраля. Вся театральная Москва пришла посмотреть на новое пространство, на нашу церемонию открытия. Все пришли нас поддержать, зная, ценой каких усилий мы открывали «Гоголь-центр». Нападение на директора, угрозы в мой адрес, анонимки, доносы. Бесконечные репетиции спектаклей, ремонт, ремонт, ремонт. Круглосуточный ремонт.

В день открытия «Гоголь-центра» я получил букет от Юрия Любимова, сам он болел, цветы принесла его жена. Там была записка: «Желаю вам и вашему театру долгой жизни и процветания».

Первый спектакль, который мы сыграли в «Гоголь-центре», был «Отморозки» по прозе Захара Прилепина. Он начинается словом «революция», а заканчивается песней Цоя «Красно-желтые дни». Полный зал — 600 зрителей. Непередаваемые чувства. Волновались все. На спектакль пришел Навальный с семьей. Купил билеты и пришел. Когда в конце спектакля весь зал встал и очень долго не отпускал артистов «Седьмой студии», я подумал, что вот только теперь всех, кто придумывал, организовывал, строил, красил и помогал открыть «Гоголь-центр», можно поздравить с открытием и успехом.

Создать театр с нуля — это редкая возможность, уникальная. Я точно знал, что буду делать «Гоголь-центр» театром для умных и прогрессивных горожан. Театром без ВИП-зон, без каких-то резерваций для специальной элитной публики, с доступными ценами. Знал, что будут кинопремьеры, лекции, выставки, концерты, дискуссии. Спектакли — авторские, художественные. И никакого служебного входа, никакого закулисного буфета. Я решил, что это будет демократический театр, доступный, честный. Это должно быть пространство, в котором спектакли объединены пониманием очень простого правила: в театре все люди равны. И эти люди называются красиво — «публикой». То, что не получилось сделать в стране, попробуем сделать в театре. Вдруг получится? Вот и все мои мысли в самом начале 2013-го. Но за год размышления мои сильно изменятся. Да не за год, а уже на следующий день после открытия.

К нам нагрянули органы правопорядка. И им было совершенно все равно, кто месяц назад напал на нашего директора или кто непрерывно писал мне угрозы. Им было очень интересно порассуждать про содержание спектакля «Отморозки»:

— Предоставьте нам запись спектакля.

— У нас нет записи. Купите билет и приходите, смотрите.

— Ваш спектакль призывает к революции?

— Наш спектакль — это художественное произведение, он ни к чему не призывает. Спектакль получил премию «Золотая маска», он сделан по знаменитой книге, которую вы можете купить в любом книжном и прочитать.

— И что, в нем все слова, как в книге?