Михаил

Ходорковский:

Когда вышел первый номер русского Esquire, я сидел в тюрьме. Я не видел той Москвы, на которую, прищурив один глаз, смотрел с обложки Брюс Уиллис. Второй раз Брюс появился на обложке в 2014-м. Это был первый год, который я встретил на свободе.

С первых дней этот год взял высокий темп. Но я не мог предположить, что квантовые скачки во времени будет совершать не только моя жизнь, но и судьба страны. Что люди будут засыпать в одной России, а просыпаться в другой. Что повестка будет не просто устаревать, но утрачивать всякий смысл за пару дней. Что в один год уместится столько точек невозврата, сколько не было за предыдущие десять лет.

За год я успел заново обрести детей, увидеть внучек и проводить маму. Мама умерла в Берлине. А прах ее вернулся домой. Теперь она навсегда рядом с лицеем, которому отдала последние 20 лет жизни.

Сразу после освобождения я с интересом наблюдал за тем, как изменилась страна. И я узнавал ее: одни восхваляют вождя, другие ругают, но большинство строит свои планы, не оглядываясь на власть. Возмущаются коррупцией, судебной системой, бюрократией — и вроде бы все как всегда.

Первым запоминающимся событием стала зимняя Олимпиада. Конечно, меня возмущали огромные и бесконтрольные госрасходы на Сочи. Я вместе со многими размышлял, можно ли с большей пользой потратить два триллиона рублей. Ведь одно дело построить, другое — обслуживать сооружения после окончания игр. Кто поедет в Сочи, если и в Турции, и в Египте дешевле, а сервис лучше? Тогда я еще не подозревал о весеннем взлете евро, который отправит в прошлое дешевизну турецких курортов и мгновенно добавит привлекательности сочинским гостиничным комплексам и спортивным объектам. До весны было еще далеко.

Вопреки ожиданиям критически настроенной части общественности, в том числе и мировой, в Сочи ничего не обвалилось, не сломалось и не взорвалось. Церемонию открытия и вовсе называли блестящей, а ее создатель Константин Эрнст собрал в течение года все возможные премии и знаки признания. Олимпийская Россия была открытой, просвещенной, привлекательной и удивительно современной, европейской страной. Это было не телевизионное развлечение для масс. Это был сигнал, цветной луч надежды, сообщение, которое Эрнст послал всему миру и нам: все будет хорошо. Сигнал, который так скоро, к сожалению, окажется ложным. А пока Россия одну за другой одерживает спортивные победы, и я испытываю гордость за мою страну, в которую не могу вернуться.