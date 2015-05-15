Эмануэль Сатолли заинтересовался нелегальной иммиграцией, живя в Гватемале. По словам фотографа, ему постоянно встречались люди, в чьей жизни так или иначе присутствовала эта тема — одни копили деньги, чтобы отправиться на север, другие присматривали за семьями уехавших, третьи строили новые дома на заработанные в США деньги. В конце 2014 года фотограф создал серию портретов обитателей «Дома мигранта», который католическое Братство святого Карла Борромео содержит в городе Текун-Уман на границе с Мексикой. Такой же приют работает в столице Гватемалы и в трех городах Мексики. Члены братства предоставляют каждому обратившемуся правовую и медицинскую помощь, питание и ночлег на три дня. Кроме того, монахи издают журнал «Мигранты». Из-за своего географического положения Гватемала стала перевалочным пунктом для жителей Латинской Америки, пытающихся попасть в США. Несмотря на давление американских властей практически вся граница между Гватемалой и Мексикой остается открытой. Прячась от полицейских патрулей и обходя блокпосты, мигранты держатся дорог, контролируемых местными наркокартелями. Согласно отчету таможенной и пограничной службы США, в 2014 году число жителей Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пытавшихся нелегально попасть в Штаты, выросло на 68%, а всего за год на мексикано-американской границе было задержано 468 тысяч человек.