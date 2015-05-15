Эмануэль Сатолли заинтересовался нелегальной иммиграцией, живя в Гватемале. По словам фотографа, ему постоянно встречались люди, в чьей жизни так или иначе присутствовала эта тема — одни копили деньги, чтобы отправиться на север, другие присматривали за семьями уехавших, третьи строили новые дома на заработанные в США деньги. В конце 2014 года фотограф создал серию портретов обитателей «Дома мигранта», который католическое Братство святого Карла Борромео содержит в городе Текун-Уман на границе с Мексикой. Такой же приют работает в столице Гватемалы и в трех городах Мексики. Члены братства предоставляют каждому обратившемуся правовую и медицинскую помощь, питание и ночлег на три дня. Кроме того, монахи издают журнал «Мигранты». Из-за своего географического положения Гватемала стала перевалочным пунктом для жителей Латинской Америки, пытающихся попасть в США. Несмотря на давление американских властей практически вся граница между Гватемалой и Мексикой остается открытой. Прячась от полицейских патрулей и обходя блокпосты, мигранты держатся дорог, контролируемых местными наркокартелями. Согласно отчету таможенной и пограничной службы США, в 2014 году число жителей Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, пытавшихся нелегально попасть в Штаты, выросло на 68%, а всего за год на мексикано-американской границе было задержано 468 тысяч человек.
Луис Альфредо Порталес, 43 года, Гватемала
Проживший 28 лет в Калифорнии Порталес был депортирован после ареста за вождение в нетрезвом виде и пытается вернуться к жене и четырем сыновьям.
Карло Гомес, 34 года, Гватемала
Гомес прожил десять лет в Майами, пока его не депортировали на родину. Он уже предпринял одну попытку вернуться в Штаты, но был арестован в Мексике.
Роджер Савон Курт, 40 лет, Куба
Сперва Курт прилетел с Кубы в Колумбию, а затем нелегально добрался до Гватемалы. Оказавшись в США, он хочет «трудиться на благо американского общества».
Альфредо Нуньес, 46 лет, Сальвадор
Нуньес планирует попасть в США, но не против остаться и в Северной Мексике, где, по его сведениям, также можно найти работу. С собой он взял Библию.
Делмис Хелгар, 32 года, Гондурас
Хелгар торопится попасть в Хьюстон, где ее несовершеннолетняя дочь временно осталась жить у родственников, после того как бывшего мужа Делмис выдворили в Гондурас.
Карлос Геновес, 32 года, Гватемала
Геновес хочет поселиться в Нью-Джерси, но пока ему не удалось достигнуть американской границы — за год он был четырежды пойман в Мексике.
Андрес Санчес, 42 года, Сальвадор
Санчес работал в штате Виргиния, но два года назад его машину остановил патруль, и в итоге Андреса депортировали. Он решил не брать с собой сумку, чтобы всюду казаться местным.