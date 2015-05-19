Отбирать + женские права
Китай + пользователи интернета + свобода
Си Цзиньпин + Горбачев
Первая леди
Перформанс
Смог + АТЭС
Казино StarWorld
Си старый
Первый император красной
династии
Куда ушли деньги налогопла-
тельщиков
Коррупция + шок
Непристойность
Оккупай Централ
Гонконг + забастовка студентов
Гонконг + открыть огонь
Гонконг + зачистить площадь
Джошуа Вонг
Ты слышишь, как люди поют
Слезоточивый газ
Желтая лента
Сегодня мы все гонконгцы
Инстаграм + заблокировать
СМИ Гонконга + большой
тигр
Гонконг + черная одежда
Гонконг + протест
Революция зонтиков
Правительство отравленных
овощей
Площадь Тяньаньмэнь
Цзиньпин + зачистить территорию с помощью войск
Великая, славная и праведная
классовая борьба
Владыка Си
Два предательства и два
лжесвидетельства
Прогнать демона чумы
Прогнать демона жары
Мы хотим работать
У людей есть деньги + вы их воруете
Саммит АТЭС + противодействие
коррупции
Новый император
Подпольные издания
Контроль за интернетом
Отдел пропаганды
Мао бандит
Выйти из партии
Правящий император
Против коррупции + системы
Премьер + ВИЧ
Любовь к стране — не то же, что любовь к правительству
Верховный суд + коррупция
Большой тигр + что-то случилось
Повелитель звездного неба
Родственники в США и Канаде
Комендант императорского дворца
Стать коммунистом
Этот день
Кусок дерьма
Площадь восьми
89
6 + 4
64 + бойня
64 + расстрел
Двадцать пять лет
Бить, крушить
и поджигать
Бронемашины + вертолеты
Когда весна переходит
в лето
Красный террор
Коммунистическая партия +
коррупция
День молодежи
Фейсбук + офис
Хентай
Крестный отец Китая Си
Сексуальная эксплуатация
Электрическая шлюха
Мао + зомби
Старый тигр
Соблазнять
Порнография
Гетеризм
Женщина + товарищ
Конгресс тибетской
молодежи
Убрать Си
Мао + император
Офшор + Виргинские
острова
Домашнее порно
Мао + монстр