Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Отбирать + женские права

Китай + пользователи интернета + свобода

Си Цзиньпин + Горбачев

Первая леди

Перформанс

Смог + АТЭС

Казино StarWorld

Си старый

Первый император красной
династии

Куда ушли деньги налогопла-
тельщиков

Коррупция + шок

Непристойность

Оккупай Централ

Гонконг + забастовка студентов

Гонконг + открыть огонь

Гонконг + зачистить площадь

Джошуа Вонг

Ты слышишь, как люди поют

Слезоточивый газ

Желтая лента

Сегодня мы все гонконгцы

Инстаграм + заблокировать

СМИ Гонконга + большой
тигр

Гонконг + черная одежда

Гонконг + протест

Революция зонтиков

Правительство отравленных
овощей

Площадь Тяньаньмэнь

Цзиньпин + зачистить территорию с помощью войск

Великая, славная и праведная
классовая борьба

Владыка Си

Два предательства и два
лжесвидетельства

Прогнать демона чумы

Прогнать демона жары

Мы хотим работать

У людей есть деньги + вы их воруете

Саммит АТЭС + противодействие
коррупции

Новый император

Подпольные издания

Контроль за интернетом

Отдел пропаганды

Мао бандит

Выйти из партии

Правящий император

Против коррупции + системы

Премьер + ВИЧ

Любовь к стране — не то же, что любовь к правительству

Верховный суд + коррупция

Большой тигр + что-то случилось

Повелитель звездного неба

Родственники в США и Канаде

Комендант императорского дворца

Стать коммунистом

Этот день

Кусок дерьма

Площадь восьми

89

6 + 4

64 + бойня

64 + расстрел

Двадцать пять лет

Бить, крушить
и поджигать

Бронемашины + вертолеты

Когда весна переходит
в лето

Красный террор

Коммунистическая партия +
коррупция

День молодежи

Фейсбук + офис

Хентай

Крестный отец Китая Си

Сексуальная эксплуатация

Электрическая шлюха

Мао + зомби

Старый тигр

Соблазнять

Порнография

Гетеризм

Женщина + товарищ

Конгресс тибетской
молодежи

Убрать Си

Мао + император

Офшор + Виргинские
острова

Домашнее порно

Мао + монстр