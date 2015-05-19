Сегодня мы все гонконгцы

Ты слышишь, как люди поют

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет

Цзиньпин + зачистить территорию с помощью войск

Великая, славная и праведная

классовая борьба

Владыка Си

Два предательства и два

лжесвидетельства

Прогнать демона чумы

Прогнать демона жары

Мы хотим работать

У людей есть деньги + вы их воруете

Саммит АТЭС + противодействие

коррупции

Новый император

Подпольные издания

Контроль за интернетом

Отдел пропаганды

Мао бандит

Выйти из партии

Правящий император

Против коррупции + системы

Премьер + ВИЧ

Любовь к стране — не то же, что любовь к правительству

Верховный суд + коррупция

Большой тигр + что-то случилось

Повелитель звездного неба

Родственники в США и Канаде

Комендант императорского дворца

Стать коммунистом

Этот день

Кусок дерьма

Площадь восьми