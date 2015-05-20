Сокращение имени Таро (Тариел), Само (Самвел), Сво Раф, Джем, Витька Малина, Юрка Картавый, Санька Монгол

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В большинстве случаев погонялом — именно так правильно называют криминальные прозвища — служит собственное имя или его сокращенный вариант. Это правило распространяется на воров всех национальностей, при этом кавказские имена, непривычные для русского слуха, могут не сокращаться и сами по себе служить погонялом. И даже если у вора есть уникальное погоняло, к нему часто прибавляют имя по паспорту — чтобы особо подчеркнуть уважение. Одного из лидеров советского криминального мира Рафаэля Багдасаряна, коронованного в 1955 году, называли Сво Раф. Последнее слово, соответственно, сокращение имени, а сво — армянский вариант произношения русского слова «свой» (раньше воры называли друг друга «своими» или «свояками», отсюда же пошло выражение «быть при своих», то есть носить воровское звание). Известный дальневосточный вор в законе Евгений Васин получил погоняло Джем также от сокращенного имени, но вероятно, с кавказским акцентом его крестных отцов.

Cокращение фамилии Санька Захар (Захаров), Толик Донец (Донцов), Леня Петрик (Петров), Дато Габела (Габелашвили), Сопотия (Сопромадзе), Воскрес

Криминального лидера Южного Урала Владимира Зятькова, который провел за решеткой в общей сложности больше 14 лет, называли Зятек, но совсем не за родственные связи. Многие погоняла по русской традиции образованы путем сокращения фамилий. Далеко не всегда воры — и это дань конспиративному образу жизни — могут идентифицировать друг друга по фамилии, особенно русские не любят заморачиваться по поводу семантически непонятных и трудноартикулируемых кавказских или среднеазиатских имен. Наконец бывают погоняла, в том или ином варианте сложенные из имени и фамилии: по этой схеме, вероятно, Василия Христофорова называют Воскрес.

Географическая привязка Камо Московский, Дато Агджабединский, Эльман Сиазань, Олег Мордовский, Илья Калининградский

Если известны несколько воров с одним и тем же именем, делается географическая привязка, что ассоциирует воров с монахами и святыми. Взять для примера Камо Егиазарова. Он считается сторонником старых воровских традиций и предпочитает не вмешиваться в дела, где замешаны «большие деньги». С 1975 года он живет в Москве и потому имеет погоняло Камо Московский. Географическая привязка может быть и к месту рождения, и к месту отсидки или крещения.

Принадлежность к династии Гурам Квежоевич, Дато Джугович, Нугзар Хосович, Ромашкич, Осетрина-младший, Котик

Вора в законе во втором поколении Бесика Абзианидзе, который контролировал в Москве этническую группировку, специализировавшуюся на квартирных кражах и кражах из автомобилей, называли Ромашкичем. Он был сыном авторитета по прозвищу Ромашка, а у потомственных воров — как правило, кавказских, — чтобы подчеркнуть династическое происхождение, в качестве погоняла нередко используется собственное имя и отчество, образованное от погоняла отца. Также вора, унаследовавшего титул от отца, могут называть отцовским погонялом с приставкой младший: Эдуард Асатрян был Осетриной-старшим, а его сын Сергей — Осетриной-младшим. Тот же Котик — сокращение от имени Константин. Это погоняло езидский авторитет Георгий Калашян унаследовал от отца, покойного тбилисского вора.

Статус и положение Дед Хасан, Дед Фаик Ереванский, Варламыч, Петрович, Багратович, Кириллыч

Лидер одного из двух самых влиятельных воровских кланов Аслан Усоян, расстрелянный в январе 2013 года в московском ресторане «Старый Фаэтон», унаследовал имя Хасан от старшего брата, который, насколько известно, тоже был вором и упокоился в 1973 году. Кроме того, Хасаном в начале XX века звали тогдашнего главу племени хасени, считавшегося предводителем всех езидов того времени. Приставка «Дед», а позднее и «Дедушка», появилась в девяностых и активно продвигалась с подачи самого Усояна, чтобы указать на преклонный возраст и положение. Также в знак уважения к статусу и возрасту вора его погонялом может стать отчество: Вячеслава Иванькова, в прессе известного как Япончик, в криминальном мире в последние годы в основном называли Кириллыч.

Отличительные особенности Киборг, Гудрон, Туда-Суда, Чебурашка

Некоторые погоняла подчеркивают уникальные особенности человека. Езидскому авторитету Юрию Амояну после неудавшегося покушения врачи вставили в голову пластину — отсюда погоняло Киборг. А убитый в 2001 году в Астрахани вор в законе Айлаз Алоян получил прозвище Гудрон из-за смуглого цвета кожи (впрочем, у езидов вообще распространены погоняла с коннотациями к цвету кожи, например, в Тбилиси был вор Джексон). По той же логике авторитета Николая Акопова называли Туда-Суда — у него в ходу была такая присказка. Еще одного вора — Вадима Сабрекова — называют Чебурашкой.

Выдающиеся качества Ортава, Вася Бриллиант, Целка