Записал Владислав Горин. В качестве иллюстрации к материалу использована фотография мужчины, преклоненного перед бюстом Путина. Скульптурный портрет российского президента в образе римского императора был выполнен по заказу казачьего общества Петербурга и установлен 9 мая 2015 года на участке одного из казаков в Ленинградской области. Фото: AP

Действующие лица:

Шарапов: Коллеги, начинаем. Кворум есть. По повестке предлагаю проголосовать. Принята единогласно. Коллеги, дополнения к повестке? Пожалуйста…

Вегнер: Уважаемые коллеги, в мой адрес поступило несколько обращений от общественных организаций. Я их зачитывать не буду, но суть этих обращений следующая: люди, основываясь на тех событиях, которые были в нашей стране, они хотели бы проявить инициативу в плане награждения нашего президента, присвоения ему звания Героя России. В связи с этим, проработав этот вопрос, сегодня у нас есть федеральный закон номер 2553/1, который в принципе предусматривает присвоение этого звания всем категориям жителей нашей страны, кроме одной… кроме одного… это президент. То есть у нас получилось, президент как бы — единственный человек, который не входит в описываемых в этом законе граждан, которые могут быть награждены. В связи с этим я хотел бы сегодня включить этот вопрос в повестку дня, чтобы мы обсудили этот вопрос вот в каком разрезе. Мы не обладаем законодательной инициативой, но мы можем принять обращение к Законодательному собранию (Свердловской области) для того, чтобы они обратились в Государственную думу для внесения в федеральный закон изменений, которые могут позволить гражданам, нашим инициативным группам выступать с такими обращениями о присвоении нашему президенту звания Героя России. Спасибо.

Хабибуллин: Я считаю, что сейчас этот вопрос выносить преждевременно, и вот почему. Если даже такая инициатива от общественных организаций есть, у нас никаких материалов не было и пока нет, чтобы можно было с ними ознакомиться. А во-вторых, по моему мнению, если сейчас вот так спонтанно, келейно выносить этот вопрос даже в повестку, то понятно, что это сразу станет определенным информповодом. Опять городская дума Екатеринбурга будет в информационных каналах звучать с этими инициативами непроработанными. Может, сам вопрос-то и неплохой, надо его, единственное что, проработать до конца. Просто пообсуждать? Еще раз говорю, включим в повестку — и на автомате мы войдем в новостную полосу. Если мы этой цели добиваемся, ну давайте. А если цель, как предлагает Вячеслав Михайлович, наградить Владимира Владимировича Путина званием Героя России (кстати, это не новая уже инициатива)…

Вегнер: Я не предлагал этого. Я сказал: внесение изменений в законодательство, которое сегодня исключает одного человека. У нас по конституции все равны.

Головин: Разрешите мне в порядке обсуждения. Прежде всего, я хочу вас похвалить за ту гражданскую смелость и мужество, которые присущи вам в вынесении такого вопроса на… как бы по обращению в вышестоящие органы власти. Спасибо вам, это как бы дорогого стоит, действительно. Во‑вторых, меня как-то смущает сам вопрос. Потому что тем самым Владимир Владимирович Путин… Понятно, что это не простой президент, так я бы сказал, это президент, который Богом нам дан, и навечно нам дан, потому что Путин есть Россия, а Россия есть Путин и так далее и тому подобное. И в то же время Вячеслав Михайлович предлагает нам его низвести до ранга простого Героя России. А я считаю, что он больше чем Герой России…

Вегнер (Перебивая): Давайте вернемся… Мы не хотим слушать эти иронические помои?

Головин: Это у меня манера общения такая. Может дослушаете?

Вегнер: Я не хочу слушать.

Головин: А выйдите из зала, если не хотите слушать, я никого не заставляю.

Дерягина: Так, тихо!

Головин: И вот я бы все-таки хотел, чтобы услышали мое предложение. Я предлагаю Вячеславу Михайловичу подумать над тем, чтобы наградить Владимира Владимировича Путина пять раз званием Героя Советского С… Героя России, потому что четырежды Герои Советского Союза у нас уже были, а вот пять раз никого еще не было. Поэтому флаг вам в руки, Вячеслав Михайлович.

Вегнер: Я бы вот хотел отметить, что у наших белоленточников что-то с ушами не то. Я, по‑моему, предложил сегодня внести изменения в законодательство, которые позволяли бы присвоить звание президенту. Я не называл фамилии, по‑моему, я не называл конкретных личностей. А именно то упущение в законодательстве, которое, я считаю, сегодня есть, которое одного человека исключает.

Головин: У наших шестипалатников с головой чего-то не то, они думают, что у президента может быть…

Киселев (Перебивая): Коллеги, коллеги, коллеги, я прошу прощения, все-таки на личности переходить не надо. Для меня совершенно очевидно, что сейчас мы обсуждаем вопрос, не связанный с каким-то принципиальным изменением законодательства. Вопрос чисто пиаровский. Прекратить подобные вещи, когда из заседания комиссии делают абсолютный пиар, можно только доведением до абсурда. И вот то, что говорит Дмитрий Александрович, доводя до абсурда этот пиаровский вопрос, который поставил Вячеслав Михайлович, из принципа совершенно, для того чтобы не было больше такого, я поддержу предложение Дмитрия Александровича, чтобы внести в повестку дня вопрос о том, чтобы выступить с инициативой присвоить Владимиру Владимировичу пять раз Героя Сов… Героя России.

Хабибуллин: Все-таки я предлагаю сейчас от эмоций отойти, не говорить про пятикратное награждение. Вопрос в принципе-то простой. У Вячеслава Михайловича есть право (оно в императиве есть у любого депутата, почитайте устав и регламент нашей думы) подготовить любой вопрос, в том числе и такого содержания с законодательной инициативой. Я так полагаю, что в форме обращения, которое будет вынесено на городскую думу, чтобы за него проголосовало большинство, и, естественно, пойдет дальше. Так вот это обращение Вячеслав Михайлович сам лично, совместно с общественными организациями, совместно с другими депутатами городскими, совместно с аппаратом городской думы, ну, в общем, совместно хоть с кем, может этот проект составить. Потом этот проект составить и внести нам в комиссию или сразу в думу, и его уже рассматривать как вопрос. Вот сейчас мы уже пятнадцать минут рассматриваем, включать или не включать (в повестку заседания комиссии). Вячеслав Михайлович, в ваших интересах, давайте вы его доработаете. Вопрос-то на самом деле неплохой. Я, в отличие от своих коллег, за президента, но давайте его тогда доработаем.

Шарапов: Не против, Вячеслав Михайлович? Коллеги…

Киселев: Вячеслав Михайлович мог бы предложить наградить Владимира Владимировича грамотой городской думы, о чем речь…

Шарапов: Коллеги, закрыли этот вопрос. Мы протокольно отметили и дали в общем-то… Нет, мы не будем голосовать… Мы должны голосовать, если вносим его в повестку, но мы же сейчас предложили, Олег Вахалиевич предложил не рассматривать, а доработать.

Киселев: Есть два предложения, которые нужно ставить на голосование. Первое — Вячеслава Михайловича, а второе — Дмитрия Александровича, который предложил выступить с инициативой разово наградить президента пятикратно Звездой Героя.

Дозорец: Я не понимаю, что уж мы посмешище из себя делаем. Ну какие пять? Ну что мы, как эти, как э-э-э?..

Дерягина: Мальчики!

Дозорец: Договорились протокольно занести этот вопрос, так и надо действовать. Ну что уж театр устраивать здесь?

Вегнер: Ну дайте им отработать американские печенюшки.

Дерягина: Так, успокойтесь, ребята!

Шарапов: Вячеслав Михайлович, мы заносим это протокольно. Всё. Тогда этот вопрос снимается с повестки, мы не голосуем. Коллеги, у меня в связи с этим тоже имеется предложение. И даже сейчас под сомнением, каким образом его рассматривать. У нас есть такой гражданин Российской Федерации Иванов Геннадий Кириллович. Если кто не знает, это именно тот идейный основатель «Бессмертного полка», который в 2007 году впервые вывел. Это было в Тюмени в 2007 году. И да, да, да…

Ройзман: В Тюмени? Не в Томске?

Шарапов: Нет-нет-нет, это было в 2007 году, и это назывался «Парад победителей», и дальше это уже развивалось. В Томске уже получило освещение СМИ и после этого уже началось активно. Но когда в Томске шли, еще в пяти городах прошло. Я к чему? В принципе, вот этот человек, который объединил идеей 15 миллионов, он заслуживает награды, но в силу того, что это житель Тюменской области, мы не можем его чем-то наградить. Он территориально не подходит, но у нас есть возможность обратиться к полпреду Холманских, потому что это тоже наш Уральский округ, и в этой связи попросить его о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Почему четвертой? Потому что там по порядочку, пока ты дойдешь. Вот это реально. Можем мы с вами это обращение рассмотреть и передать его уже Холманских? Оно у меня подготовлено, я могу его вынести на голосование, могу размножить на аппарате, и вы сможете посмотреть. А можно таким же образом, как мы поступили с вопросом с Вячеслава Михайловича, отправить на доработку и потом уже смотреть. Хотя у меня всё готово.