Фабиан Захаров

«Мой отец — кубинец, а мама — русская. Они познакомились в Москве, где в 1975 году я и родился. Когда мне исполнилось четыре, отец решил вернуться на родину. Мы поселились в городе Камагуэй, отец преподавал экономику в местном университете. У меня российское и кубинское гражданства, в 2003 году я переехал в Москву, а затем эмигрировал во Флориду, осел в и в 2010-м открыл здесь свой бизнес».

Zakharov Auto PartS

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «Первая партия запчастей, которую я заказал из России, не пользовалась спросом. Но постепенно кубинцы стали узнавать о моем магазине, и дела пошли в гору. Классические модели «жигулей» на вторичном рынке на Кубе стоят от 12 до 20 тысяч долларов, запчасти тоже продают с четырехкратной наценкой, поэтому дешевле купить их у меня. Правда, из-за американского экспорт товаров на Кубу невозможен. Так что я продаю запчасти кубинцам, а дальше они сами или через знакомых перевозят их на остров в самолете. Да, люди сдают в багаж карбюраторы, карданные валы и даже капоты. Единственное, что запрещается брать на борт, — это двигатели».

Популярные модели

«Больше всего на Кубе распространены классические модели «жигулей». Названия вроде «копейки» или «пятерки» в испанский язык не перешли, их называют по серийному номеру — Lada 2101 или 2105. Также на Кубе много «москвичей», для удобства произношения их называют Moskovitch. Советские машины, экспортировавшиеся на Кубу, подвергались модификации: например, с них снимали обогреватели, ненужные в тропическом климате. На острове очень ценятся «лады» с кондиционерами — в свое время ВАЗ произвел их небольшой партией и продавал также в Сирию и Венесуэлу».

Куда уходят запчасти

— Куба

— Чили

— Венесуэла

— Коста-Рика

— острова Карибского бассейна

Кубинский анекдот

«У «москвичей» самые красивые двигатели, поэтому люди останавливаются на полпути, открывают капот и любуются ими».