«Мой отец — кубинец, а мама — русская. Они познакомились в Москве, где в 1975 году я и родился. Когда мне исполнилось четыре, отец решил вернуться на родину. Мы поселились в городе Камагуэй, отец преподавал экономику в местном университете. У меня российское и кубинское гражданства, в 2003 году я переехал в Москву, а затем эмигрировал во Флориду, осел в ХайалииПригород Майами, 74% населения которого составляют кубинцы. В нем расположена самая большая в США община кубинской религии сантерии — церковь Лукуми Бабалу Айе. и в 2010-м открыл здесь свой бизнес».
«Первая партия запчастей, которую я заказал из России, не пользовалась спросом. Но постепенно кубинцы стали узнавать о моем магазине, и дела пошли в гору. Классические модели «жигулей» на вторичном рынке на Кубе стоят от 12 до 20 тысяч долларов, запчасти тоже продают с четырехкратной наценкой, поэтому дешевле купить их у меня. Правда, из-за американского эмбаргоВ декабре 2014-го благодаря усилиям папы римского Франциска власти США и Кубы договорились о восстановлении дипломатических отношений. Президент Обама также выступил за отмену торгового эмбарго, действующего с 1960 года. Фабиан Захаров говорит, что сразу после снятия эмбарго он откроет магазин в Гаване. экспорт товаров на Кубу невозможен. Так что я продаю запчасти кубинцам, а дальше они сами или через знакомых перевозят их на остров в самолете. Да, люди сдают в багаж карбюраторы, карданные валы и даже капоты. Единственное, что запрещается брать на борт, — это двигатели».
«Больше всего на Кубе распространены классические модели «жигулей». Названия вроде «копейки» или «пятерки» в испанский язык не перешли, их называют по серийному номеру — Lada 2101 или 2105. Также на Кубе много «москвичей», для удобства произношения их называют Moskovitch. Советские машины, экспортировавшиеся на Кубу, подвергались модификации: например, с них снимали обогреватели, ненужные в тропическом климате. На острове очень ценятся «лады» с кондиционерами — в свое время ВАЗ произвел их небольшой партией и продавал также в Сирию и Венесуэлу».
— Куба
— Чили
— Венесуэла
— Коста-Рика
— острова Карибского бассейна
«У «москвичей» самые красивые двигатели, поэтому люди останавливаются на полпути, открывают капот и любуются ими».
132 887 советских автомобилей было экспортировано на Кубу с 1960 по 1990 год (данные министерства внешней торговли СССР). До конца 1950-х на остров поступали почти исключительно американские автомобили, несколько десятков тысяч которых эксплуатируется до сих пор. У большинства из них оригинальным остался только кузов.