Дэвид Дельгадо: «Наша студия из шести человек — маленькая часть лаборатории реактивного движения, в которой работает около пяти тысяч сотрудников. Но занимаемся мы всем, от искусства до помощи в разработке новых космических миссий. Ученые ищут планеты, а мы ищем пути, как правильно представить обществу их идеи, придать им ореол загадочности и вписать в контекст искусства и культуры. Астрономы, физики и инженеры НАСА вдохновлены своей работой, но порой они не могут передать восторг от новых открытий, потому что привыкли общаться формулами и цифрами. Например, об экзопланетах здесь говорят с 1990-х, но большинство людей до сих пор ничего о них не слышало. Начав работу над постерами, мы первым делом попросили астрономов описать уникальные свойства недавно открытых небесных тел. В итоге мы остановились на трех планетах и вспомнили о своей старой затее поиграть с эстетикой винтажных туристических постеров. Ученые заволновались, но все-таки доверились нам. Мы все придумали, нарисовали постеры и забыли о них. И следующее, что мы увидели — наши постеры продаются на eBay».

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «ОТДОХНИТЕ НА KEPLER-16B! ЗДЕСЬ У ВАШЕЙ ТЕНИ ВСЕГДА ЕСТЬ КОМПАНИЯ» Дэвид Дэльгадо: «Открытие этой экзопланеты в созвездии Лебедя доказало, что существование планет с двумя солнцами, как на Татуине, родине Люка Скайуокера, отнюдь не научная фантастика. Недавно были также открыты планеты, где всегда светят три солнца, но и два — неплохое начало, тем более что мы фанаты «Звездных войн». «KEPLER-186 F, ГДЕ ТРАВА ВСЕГДА КРАСНЕЕ ПО ТУ СТОРОНУ ЗАБОРА» Джозеф Харрис: «Это первая планета, открытая в потенциально «обитаемой зоне» на расстоянии почти 500 световых лет от Земли. На ее поверхности, возможно, существует вода. Звезда, образующая эту галактику, намного горячее и краснее солнца, так что если на Kepler-186f растет трава, то она должна быть красного цвета». «HD 40307G. ИСПЫТАЙТЕ ГРАВИТАЦИЮ СУПЕРЗЕМЛИ!» Дэниел Гудс: «Чем больше планета, тем больше у нее гравитационное поле и сила притяжения. А HD 40307g вдвое больше Земли по размеру и в восемь раз тяжелее по массе. Мы думали, что с этим можно сделать, и поняли, что прыжки с парашютом на этой планете должны быть самым экстремальным занятием, ведь вас буквально присасывает к земле».