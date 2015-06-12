5 февраля

Сан-Марино

Франция Папская область Португалия Проверить

27 февраля

Доминиканская Республика

Члены доминиканского тайного общества La Trinitaria сначала помогли оппозиции привести к власти на острове нового президента, а затем в 1844 году заявили о независимости территории и отстояли ее в ходе войны.

Гаити США Венесуэла Проверить

26 марта

Бангладеш

До 1971 года был провинцией исламской республики, в свою очередь получившей независимость от Великобритании в 1947 году.

Катар Индия Пакистан Проверить

5 ияра по еврейскому календарю

Израиль

Государство было образовано в 1948 году как следствие принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН: СССР и США проголосовали «за», страна, ранее управлявшая этой территорией, воздержалась.

Британский мандат в Палестине Египет Турция Проверить

17 июня

Исландия

На референдуме в 1944 году 97% исландцев проголосовали за прекращение личной унии со скандинавским королевством и 95% за принятие новой республиканской конституции.

Дания Швеция Финляндия Проверить

25 июня

Словения

В 1991 году объявила о выходе из состава социалистического федеративного государства и добилась признания суверенитета в ходе Десятидневной войны.

Чехия Хорватия Югославия Проверить

26 июля

Либерия

Переселявшиеся в начале XIX века американцы из черных и смешанных семей купили землю у племенных вождей и в 1847 году провозгласили независимость страны от колониальных сил.

Испания Британская империя Американское колонизационное общество Проверить

1 августа

Швейцария

Отмечается как День конфедерации: после смерти короля Рудольфа I Габсбурга в 1291 году три кантона вышли из состава империи.

Священная Римская империя Австрийская империя Бургундское королевство Проверить

9 августа

Сингапур

После ряда восстаний года и конфликта местных властей с центральным правительством в 1965 году парламент метрополии единогласно проголосовал за исключение Сингапура из состава федерации.

Великобритания Малайзия Китай Проверить

17 августа

Индонезия

В 1949 году националисты во главе с Сукарно по прозвищу Товарищ Карно провозгласили независимость от европейской метрополии.

Нидерланды Италия Португалия Проверить

25 августа

Уругвай

За провинцию Сисплатина в 1825—1828 годах развернулась война между двумя державами, в результате которой экономики обеих стран понесли значительный урон, а на территории был образован независимый Уругвай.

Бразильская империя Аргентина Испания Проверить

16 сентября

Папуа — Новая Гвинея

Даже после отделения в 1975 году сохраняет тесные связи и получает поддержку со стороны метрополии, в том числе в борьбе с партизанами Бугенвиля.

Индонезия Новая Зеландия Австралия Проверить

2 декабря

Лаос

Получил в 1949 году суверенитет вопреки желанию номинально правившего страной короля Сисаванга Вонга. Как национальный праздник отмечается день свержения монархии и учреждения Лаосской народно-демократической республики.

Франция Германия Вьетнам Проверить

18 декабря

Катар

В 1971 году получил независимость вместе с восемью другими шейхствами Персидского залива — в отличие от конституционной монархии государства-протектора, в Катаре установилась абсолютная власть эмира.

Великобритания Испания Иран Проверить

24 декабря

Ливия

Вышла из колониальной зависимости от европейского государства в 1951 году благодаря дипломатии короля Идриса I, позже свергнутого подпольной организацией офицеров во главе с Муаммаром Каддафи.