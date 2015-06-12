Сан-Марино
Хотя формально республика получила независимость еще в 855 году, оккупация несуществующего государства закончилась лишь в 1740-м.
Доминиканская Республика
Члены доминиканского тайного общества La Trinitaria сначала помогли оппозиции привести к власти на острове нового президента, а затем в 1844 году заявили о независимости территории и отстояли ее в ходе войны.
Бангладеш
До 1971 года был провинцией исламской республики, в свою очередь получившей независимость от Великобритании в 1947 году.
Израиль
Государство было образовано в 1948 году как следствие принятия резолюции Генеральной Ассамблеей ООН: СССР и США проголосовали «за», страна, ранее управлявшая этой территорией, воздержалась.
Исландия
На референдуме в 1944 году 97% исландцев проголосовали за прекращение личной унии со скандинавским королевством и 95% за принятие новой республиканской конституции.
Словения
В 1991 году объявила о выходе из состава социалистического федеративного государства и добилась признания суверенитета в ходе Десятидневной войны.
Либерия
Переселявшиеся в начале XIX века американцы из черных и смешанных семей купили землю у племенных вождей и в 1847 году провозгласили независимость страны от колониальных сил.
Швейцария
Отмечается как День конфедерации: после смерти короля Рудольфа I Габсбурга в 1291 году три кантона вышли из состава империи.
Сингапур
После ряда восстаний года и конфликта местных властей с центральным правительством в 1965 году парламент метрополии единогласно проголосовал за исключение Сингапура из состава федерации.
Индонезия
В 1949 году националисты во главе с Сукарно по прозвищу Товарищ Карно провозгласили независимость от европейской метрополии.
Уругвай
За провинцию Сисплатина в 1825—1828 годах развернулась война между двумя державами, в результате которой экономики обеих стран понесли значительный урон, а на территории был образован независимый Уругвай.
Папуа — Новая Гвинея
Даже после отделения в 1975 году сохраняет тесные связи и получает поддержку со стороны метрополии, в том числе в борьбе с партизанами Бугенвиля.
Лаос
Получил в 1949 году суверенитет вопреки желанию номинально правившего страной короля Сисаванга Вонга. Как национальный праздник отмечается день свержения монархии и учреждения Лаосской народно-демократической республики.
Катар
В 1971 году получил независимость вместе с восемью другими шейхствами Персидского залива — в отличие от конституционной монархии государства-протектора, в Катаре установилась абсолютная власть эмира.
Ливия
Вышла из колониальной зависимости от европейского государства в 1951 году благодаря дипломатии короля Идриса I, позже свергнутого подпольной организацией офицеров во главе с Муаммаром Каддафи.