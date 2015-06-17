В качестве иллюстраций использованы снимки бельгийского фотографа Клеманс де Лимбур (Clemence de Limburg ) из серии «Сатмар», посвященной жизни хасидской общины в нью-йоркском районе Уильямсбург.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Вечером 9 октября 2013 года два черных минивэна выехали из Бруклина в сторону Нью-Джерси. Если бы по дороге их остановила полиция, то обнаружила бы внутри набор для странного карнавала. Один из пассажиров захватил с собой лыжную маску, другой — бандану, третий взял маску для Хэллоуина. Кто-то поверх одежды надел футболку Metallica, кто-то обернулся в полиэтиленовый пакет. Остановившись у неприметного склада, банда разделилась на две группы и еще раз повторила план: схватить жертву, отобрать телефон и положить на пол, главное — подальше от окон.

ГЕТ

В ортодоксальной еврейской общине женщине недостаточно получить от мужа развод в порядке, установленном законом страны. Путь к свободе от брачных уз лежит через гет — религиозную процедуру развода. «Если кто возьмет жену и войдет к ней, то если не понравится она ему, потому что он нашел в ней какой-нибудь ущерб, то пусть напишет ей разводное письмо и даст ей в руку», — сообщает Тора. Такое письмо состоит из 12 строк, написанных от руки по строго определенной форме. Члены сатмарской общины начали селиться в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Оформить гет может только муж, а значит, судьба жены полностью оказывается в его руках. Разумеется, женщина может уйти из дома и без гета, но тогда парией в общине станет не только она сама, но и ее дети от нового брака. Многие оскорбленные мужья пользуются этим неравным положением исключительно затем, чтобы досадить жене — и способов противодействия этому оказывается не так много. Можно собрать пикет перед местом работы мужа; пойти в синагогу и попросить раввина провести воспитательную беседу, в Израиле — обратиться в суд, который теоретически может арестовать банковский счет несговорчивого супруга или лишить водительских прав. Но нью-йоркский раввин Мендель Эпстайн решил пойти дальше всех.

МИЛЛЕРЫ

7 августа 2013 года раввину Мартину Уолмарку позвонили новые клиенты: Рейчел Миллер и ее брат Джонатан. Они жаловались на мужа Рейчел и по совместительству делового партнера Джонатана — тот наотрез отказывался давать гет. — Рейчел, может быть вы расскажете про него? — поинтересовался Уолмарк. — Спасибо, ребе. Я вышла замуж за Алехандро Маркони из Аргентины, — начала Рейчел. — Он родился и живет там, но часто приезжает по работе в Штаты. У них был совместный бизнес с моим братом, так мы и познакомились. Мы поженились в августе 2010-го. Наш брак оказался несчастливым, но теперь он отказывается давать мне гет, и я совершенно не понимаю, что мне делать. — У вас есть дети? — Нет. — А почему он не хочет давать вам гет? — По правде говоря, он не очень приятный человек. После нашей свадьбы я переехала ради него в Аргентину, но его никогда не было дома. То есть он просто бросил меня в чужой стране. Сказал, что не хочет детей. И я в отчаянии, потому что мои биологические часы тикают, а я очень хочу снова успеть выйти замуж и родить детей… Я очень хочу детей, но время не на моей стороне. Замужние сатмарские женщины обязаны носить парик и платок поверх него. — Миссис Миллер, сколько вам лет? — 43. — Это ваше первое замужество? — Да. И он не хочет больше разговаривать со мной. Он все говорит, что… — Разрешите еще вопрос. Чем он занимается? Ну, кроме того, что вымогает у вас деньги? — Он работает в сфере недвижимости, — подключился к разговору Джонатан. — А кто его партнеры? У него есть еврейские партнеры? — Я был его партнером. А так он здесь не состоит ни в какой религиозной общине. Мне некого попросить повлиять на него. — Какое у него слабое место? — перешел к делу раввин. — Он весь в долгах. И поэтому он все время говорит, что подпишет гет, как только брат вышлет ему деньги, — сдала мужа Рейчел. — Брат ему присылает десять тысяч долларов, но потом он говорит, что хочет еще и еще, — и ничего не подписывает. Уолмарк понял: этого достаточно. И предложил план. — Есть такой человек — Мендель Эпстайн, он мог бы вам помочь. Но для этого нужно, чтобы ваш муж оказался в Нью-Йорке, где мы могли бы поработать с ним таким образом, чтобы он подписал бумаги. Всего-то. — Да, я могу его сюда привезти. Точно смогу! — воодушевился брат. — Я просто скажу ему, что согласен дать еще денег. Он такой алчный, что обязательно приедет. — Он точно попадется на это? Он настолько наивен? — Точно. Я ему давал так денег и раньше. Он точно объявится. В любом случае я уже готов на любые меры. — Вам нужен Мендель Эпстайн. Вы слышали это имя?

РЕБЕ ЭПСТАЙН

В послужном списке Менделя Эпстайна две тысячи разведенных клиенток и подытоживающий обширную практику труд «Женский путеводитель по гету». В книге ребе уверяет, что «всего-то нужно знать кнопочки, на которые нажать, чтобы муж поспешил найти выход из неудобного положения, которое сам же для всех и создал». На самом деле у Эпстайна был целый арсенал «кнопочек», среди которых электропогонялки для скота, наручники, хирургические лезвия. Когда уговоры и угрозы не давали результата, на подмогу приходила команда специально обученных бандитов, которые похищали несговорчивого мужа и в прямом смысле выбивали из него гет. Хасидские браки обычно заключаются через сватов: незнакомым юношам и девушкам запрещается смотреть друг другу в глаза. Эпстайн никогда не считал нужным скрывать свои методы работы. Потому что был абсолютно убежден: правда на его стороне, он всего лишь за умеренную плату помогает женщинам, попавшим в беду. К своим 69 годам ребе приобрел в ортодоксальных еврейских кругах Нью-Йорка достаточную известность — и крайне неоднозначную репутацию. Для женщин Эпстайн — герой и бескомпромиссный борец за их права. Одна из его клиенток, Хенни Купферстайн, рассказывала: «Когда я обратилась к нему за помощью, он слушал меня очень внимательно, с большим уважением, — и кивал. Когда он кивал, у меня вдруг появлялось ощущение, что я имею право на свои мысли, на свои чувства. Другие мужчины не умеют так понимать женщин, как этот человек с большой бородой». Среди мужчин к ребе сложилось иное отношение: психотерапевт Монти Уейнстайн вспоминал, что имя Эпстайна и жуткие рассказы о его команде не раз всплывали на его сеансах.

«ЕВРЕЙСКИЕ РАЗБОРКИ»

Рейчел и Джонатан позвонили по номеру, оставленному ребе Уолмарком. «Это не телефонный разговор, не так ли?» — интригующе заметил Эпстайн, выслушав их историю, — и пригласил к себе. 14 августа Джонатан уже сидел у раввина в гостиной. «Я надеюсь, вы понимаете, что это дорогая работа, — объяснял Эпстайн. — Она не простая. Мне не хочется вдаваться в детали, но, грубо говоря, нам надо будет похитить человека на пару часов, избить, помучить его и заставить подписать гет». Впрочем, совсем без деталей обойтись не удалось: — Мы берем электропогонялку… — невозмутимо начал ребе. — Электропогонялка… О’кей, — задумчиво ответил Джонатан. — Если уж она заставляет даже быка весом пять тонн подвинуться… Прикладываешь ее к определенным частям тела, и вопрос решается за минуту. Хьюс-стрит в последнюю ночь праздника Суккот, который отмечается 8 дней. Решение вопроса ребе Эпстайн оценил в 50 тысяч долларов. И добавил, что его работа стоит каждого потраченного цента: — Я гарантирую тебе, что если бы это ты оказался в этом минивэне, то непременно дал бы гет своей жене. Может, ты и любишь ее, но после этой процедуры все равно согласишься на гет. И если все пройдет хорошо, на нем и царапинки не останется. — Да ладно, царапинку можно! — в шутку сказал Джонатан. — Не-не-не, мы… — Да, я вас понял. — Мы предпочитаем работать без царапин. Если не будет следов, полиция просто махнет рукой. Мол, опять какие-то непонятные еврейские разборки — пусть сами отношения выясняют. Это и была причина, по которой Мендель Эпстайн совершенно не опасался за успех своего предприятия и десятилетиями оставался вне поля зрения американской полиции и судов. Ортодоксальные еврейские общины — абсолютно замкнутые сообщества: все конфликты решаются здесь через бейт дин, местный суд в составе трех раввинов, жаловаться в светские правоохранительные органы — значит не уважать еврейские традиции. Первый и последний звонок прозвучал только в конце 1990-х, через десять лет после выхода «Женского путеводителя». Группа мужчин, пострадавших от Эпстайна и его команды, решилась обратиться в полицию. Но там от них лишь отмахнулись.

АРЕСТ