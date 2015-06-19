Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards 60-летняя Зейнеп Фадыллыоглу выросла в Стамбуле, но образование получила в Великобритании: изучала программирование в Суссекском университете, а затем историю искусства и дизайна в Лондоне. В 1995 году Зейнеп основала собственную студию ZF Design, в команде которой двадцать пять архитекторов и дизайнеров. Помимо Турции студия работает в Катаре, ОАЭ, Нидерландах и Индии. После завершения работы над стамбульской мечетью Фадыллыоглу получила заказ на возведение двух мечетей в Катаре и еще двух в Бахрейне.

Мечеть Шакирин

Мечеть расположена возле входа на кладбище Кара-Ахмед, старейшее в городе. Возвели ее в память Ибрахима и Семихи Шакир, семьи филантропов, которым Зейнеп приходится внучатой племянницей. Основным автором проекта числится архитектор Хюсрев Тайла — приверженец классического османского стиля и автор самой большой в Анкаре мечети Коджатепе. Но именно Фадыллыоглу привнесла элементы современной архитектуры и во внешний облик, и в интерьер. Металлический купол мечети создал британский скульптор Уильям Пай. Дата открытия … 7 мая 2009 года

Площадь с внутренним двором … 10 тысяч м2

Вместимость … 500 молящихся

Высота минаретов … 35 м

Диаметр купола … 40 м

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Еще пять лет назад в Турции не создавалось ничего нового, архитекторы копировали современные мечети других стран и старинные османские мечети, особенно знаменитого архитектора Синана. Я хотела переломить это правило

« Еще пять лет назад в Турции не создавалось ничего нового, архитекторы копировали современные мечети других стран и старинные османские мечети, особенно знаменитого архитектора Синана. Я хотела переломить это

ЗЕЙНЕП ФАДЫЛЛЫОГЛУ

Интерьер

При работе над интерьером Фадыллыоглу консультировалась с исламскими учеными, однако не во всем следовала традиции. Стеклянные люстры, имитирующие капли воды, расположены намного ниже, чем обычно — по словам Зейнеп, это дает молящимся чувство защищенности. Прозрачные стены добавляют естественного освещения. По правилам во время молитвы женщины должны стоять за мужчинами, и женскую часть внутреннего пространства мечети занимает балкон. «Я старалась сделать его одним из самых красивых мест, оттуда открывается лучший вид на михраб», — рассказывает Зейнеп.

Шариф Шукуров, заведующий отделом срав­нительного культу­ро­ве­дения Института востоковедения РАН, автор книги «Архитектура современной мечети»