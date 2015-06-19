60-летняя Зейнеп Фадыллыоглу выросла в Стамбуле, но образование получила в Великобритании: изучала программирование в Суссекском университете, а затем историю искусства и дизайна в Лондоне. В 1995 году Зейнеп основала собственную студию ZF Design, в команде которой двадцать пять архитекторов и дизайнеров. Помимо Турции студия работает в Катаре, ОАЭ, Нидерландах и Индии. После завершения работы над стамбульской мечетью Фадыллыоглу получила заказ на возведение двух мечетей в Катаре и еще двух в Бахрейне.
Мечеть расположена возле входа на кладбище Кара-Ахмед, старейшее в городе. Возвели ее в память Ибрахима и Семихи Шакир, семьи филантропов, которым Зейнеп приходится внучатой племянницей. Основным автором проекта числится архитектор Хюсрев Тайла — приверженец классического османского стиля и автор самой большой в Анкаре мечети Коджатепе. Но именно Фадыллыоглу привнесла элементы современной архитектуры и во внешний облик, и в интерьер. Металлический купол мечети создал британский скульптор Уильям Пай.
Дата открытия … 7 мая 2009 года
Площадь с внутренним двором … 10 тысяч м2
Вместимость … 500 молящихся
Высота минаретов … 35 м
Диаметр купола … 40 м
Еще пять лет назад в Турции не создавалось ничего нового, архитекторы копировали современные мечети других стран и старинные османские мечети, особенно знаменитого архитектора Синана. Я хотела переломить это
При работе над интерьером Фадыллыоглу консультировалась с исламскими учеными, однако не во всем следовала традиции. Стеклянные люстры, имитирующие капли воды, расположены намного ниже, чем обычно — по словам Зейнеп, это дает молящимся чувство защищенности. Прозрачные стены добавляют естественного освещения. По правилам во время молитвы женщины должны стоять за мужчинами, и женскую часть внутреннего пространства мечети занимает балкон. «Я старалась сделать его одним из самых красивых мест, оттуда открывается лучший вид на михраб», — рассказывает Зейнеп.
«С тех пор как Фрэнк Ллойд Райт и другие архитекторы ввели мечеть в интернациональный стиль, формально стало безразлично, кто автор проекта. Однако до Шакирин неизвестно ни одного случая участия женщин в проектировании мечети. Хотя попытки были. На конкурс Багдадской мечети, объявленный в 1982 году Саддамом Хусейном, совместный проект представили Роберт Вентури и его жена Дениз Скотт Браун. Проекты мечетей создавала и Заха Хадид, но ни один из них не реализован».