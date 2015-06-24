Norwegian Sky
Спущен на воду … 1999 год
Длина … 258 метров
Вместимость … 2004 человека
Команда … 934 человека
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
Казино, 2 мини-гольфа, 12 баров, 3 бассейна, фитнес-центр, театр, дискотека для подростков, концертный зал, 2 ночных клуба
Carnival Sensation
Спущен на воду … 1993 год
Длина … 261 метр
Вместимость … 2056 человек
Команда … 920 человека
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
Аквапарк, 3 бассейна, спа, салон красоты, фитнес-центр, казино, 3 ночных клуба, 2 детские комнаты
Majesty of the Seas
Спущен на воду … 1992 год
Длина … 268 метров
Вместимость … 2744 человека
Команда … 833 человека
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
Казино, мини-гольф, 2 бассейна, скалодром, спа, фитнес-центр, палуба для пробежек, зал видеоигр, боксерский ринг, каток, 9 баров
Carnival Victory
Спущен на воду … 2000 год
Длина … 272 метра
Вместимость … 2754 человека
Команда … 1100 человек
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
Аквапарк, 3 бассейна, мини-гольф, караоке, кинотеатр с бассейном под открытым небом, библиотека, концертный зал, 2 спа
Caribbean Princess
Спущен на воду … 2004 год
Длина … 290 метров
Вместимость … 3142 человека
Команда … 1200 человек
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
7 бассейнов, 8 спа, фитнес-центр, палуба для пробежек, часовня для бракосочетаний, казино, кинотеатр, 3 ночных клуба
The Disney Dream
Спущен на воду … 2011 год
Длина … 340 метров
Вместимость … 4000 человек
Команда … 1458 человек
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:
11 ночных клубов, 5 бассейнов, 2 сцены, спа, фитнес-центр, 7 детских залов, первые в мире водные американские горки