Norwegian Sky Спущен на воду … 1999 год

Длина … 258 метров

Вместимость … 2004 человека

Команда … 934 человека

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:

Казино, 2 мини-гольфа, 12 баров, 3 бассейна, фитнес-центр, театр, дискотека для подростков, концертный зал, 2 ночных клуба

Carnival Sensation Спущен на воду … 1993 год

Длина … 261 метр

Вместимость … 2056 человек

Команда … 920 человека

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:

Аквапарк, 3 бассейна, спа, салон красоты, фитнес-центр, казино, 3 ночных клуба, 2 детские комнаты

Majesty of the Seas Спущен на воду … 1992 год

Длина … 268 метров

Вместимость … 2744 человека

Команда … 833 человека

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:

Казино, мини-гольф, 2 бассейна, скалодром, спа, фитнес-центр, палуба для пробежек, зал видеоигр, боксерский ринг, каток, 9 баров

Carnival Victory Спущен на воду … 2000 год

Длина … 272 метра

Вместимость … 2754 человека

Команда … 1100 человек

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:

Аквапарк, 3 бассейна, мини-гольф, караоке, кинотеатр с бассейном под открытым небом, библиотека, концертный зал, 2 спа

Caribbean Princess Спущен на воду … 2004 год

Длина … 290 метров

Вместимость … 3142 человека

Команда … 1200 человек

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА БОРТУ:

7 бассейнов, 8 спа, фитнес-центр, палуба для пробежек, часовня для бракосочетаний, казино, кинотеатр, 3 ночных клуба