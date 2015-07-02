Рейтинг составлен на основе 120 диссертаций чиновников, проверенных сообществом «
Владимир Груздев
губернатор Тульской области
ТЕМА: «Правовой статус госслужащих Российской Федерации и организационно-правовые основы функционирования системы подготовки, переподготовки и повышения их квалификации»
ДОЛЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ: 88%
Георгий Полтавченко
губернатор Санкт-Петербурга
ТЕМА: «Механизмы взаимодействия государства и предпринимательства в условиях обеспечения экономической безопасности»
51%
Александр Карлин
губернатор Алтайского края
ТЕМА: «Проблемы правового регулирования государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество»
47%
Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области
ТЕМА: «Исследование системы управления инвестиционно-строительным комплексом как интеграционным образованием и ее совершенствование»
46%
Андрей Воробьев
губернатор Московской области
ТЕМА: «Формирование и развитие инвестиционного потенциала депрессивного региона Юга России»
42%
Николай Бирюков
судья Верховного суда
ТЕМА: «Российская государственность: от кризиса к устойчивому развитию: историко-правовое исследование»
78%
Вадим Гаглоев
генеральный директор ФКП «Росгосцирк»
ТЕМА: «Правовое регулирование экономической основы местного самоуправления в Российской Федерации»
72%
Виктор Иванов
директор ФСКН
ТЕМА: «Юридический механизм обеспечения государственных интересов Российской Федерации: конституционно-правовые и организационные проблемы формирования и реализации»
70%
Максим Соколов
министр транспорта
ТЕМА: «Развитие акционерного учредительства и фондового рынка в России 1870−1914 гг.»
65%
Владимир Мединский
министр культуры
ТЕМА: «Современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней политики России»
56%
Александр Бударин
первый заместитель губернатора Орловской области
ТЕМА: «Влияние рыночной инфраструктуры на развитие малых предприятий в современной российской экономике»
78%
Надежда Борисова
секретарь ЦИК Республики Татарстан
ТЕМА: «Эволюция избирательного законодательства в российской государственности (1993−2005 гг.): историко-правовое исследование»
75%
Алексей Немерюк
руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы
ТЕМА: «Молодежные организации и движения России в 1992—2005 гг.: на материалах г. Москвы»
72%
Сергей Черемин
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы
ТЕМА: «Новые направления и формы интеграции России в мировую экономику»
66%
Светлана Енилина
заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики
ТЕМА: «Теоретические и методологические аспекты формирования и совершенствования агропродовольственного рынка в современных условиях»
61%
Елена Афанасьева
депутат Государственной думы (ЛДПР)
ТЕМА: «Участие Российской Федерации в урегулировании политических кризисов и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве (1992−2003 гг.)»
79%
Александр Ремезков
депутат Государственной думы («Единая Россия»)
ТЕМА: «Эффективность государственной поддержки и регулирования экономики АПК: на материалах сельскохозяйственных организаций Краснодарского края»
70%
Рустам Ишмухаметов
депутат Государственной думы («Единая Россия»)
ТЕМА: «Совершенствование системы управления образованием на уровне муниципального района»
63%
Валентина Петренко
член Совета Федерации от Республики Хакасия
ТЕМА: «Теоретические и отрганизационно-педагогические основы системы социализации учащейся молодежи»
56%
Виталий Богданов
член Совета Федерации от Курской области
ТЕМА: «Исторический опыт реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации в 1980−90-е гг.»
55%
Иван Еремеев
заместитель прокурора Санкт-Петербурга
ТЕМА: «Реализация принципа законности в деятельности государственного аппарата современной России»
83%
Олег Баженов
начальник центрального регионального центра МЧС
ТЕМА: «Социальное воспитание личного состава МЧС России»
80%
Керим Сафаралиев
старший помощник прокурора Таганской межрайонной прокуратуры
ТЕМА: «Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: сравнительно-правовой и личностно ориентированный аспекты»
41%
Сергей Солодовников
начальник Главного управления МВД по Самарской области
ТЕМА: «Криминологическое исследование насильственных преступлений против собственности граждан и проблемы их предупреждения органами внутренних дел: теория и практика»
38%
Сергей Добряков
зам. начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД
ТЕМА: «Административно-правовые меры защиты служебной информации, используемой подразделениями ГИБДД в правоохранительной деятельности»
38%