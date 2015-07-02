Рейтинг составлен на основе 120 диссертаций чиновников, проверенных сообществом « Диссернет ». При анализе количество текста, некорректно заимствованного из работ других авторов, сравнивалось с общим объемом диссертаций. Учитывалась только смысловая часть работ, исключая титульный лист, оглавление, введение, список литературы, приложения, таблицы и рисунки. В рейтинге указаны текущие должности чиновников.