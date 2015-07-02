Рейтинг составлен на основе 120 диссертаций чиновников, проверенных сообществом «Диссернет». При анализе количество текста, некорректно заимствованного из работ других авторов, сравнивалось с общим объемом диссертаций. Учитывалась только смысловая часть работ, исключая титульный лист, оглавление, введение, список литературы, приложения, таблицы и рисунки. В рейтинге указаны текущие должности чиновников.

Владимир Груздев
губернатор Тульской области

ТЕМА: «Правовой статус госслу­жа­щих Российской Федерации и органи­за­ционно-правовые основы функционирования системы подготовки, переподготовки и повы­шения их квалификации»

ДОЛЯ ЗАИМСТВОВАНИЙ: 88%

Георгий Полтавченко
губернатор Санкт-Петербурга

ТЕМА: «Механизмы взаимодействия государства и предпринимательства в условиях обеспечения экономической безопасности»

51%

Александр Карлин
губернатор Алтайского края

ТЕМА: «Проблемы правового регули­рования государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество»

47%

Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области

ТЕМА: «Исследование системы управления инвестиционно-строительным комплексом как интеграционным образованием и ее совершенствование»

46%

Андрей Воробьев
губернатор Московской области

ТЕМА: «Формирование и развитие инвестиционного потенциала депрессивного региона Юга России»

42%

Николай Бирюков
судья Верховного суда

ТЕМА: «Российская государствен­ность: от кризиса к устойчивому развитию: историко-правовое исследование»

78%

Вадим Гаглоев
генеральный директор ФКП «Росгосцирк»

ТЕМА: «Правовое регулирование экономической основы местного самоуправ­ления в Российской Федерации»

72%

Виктор Иванов
директор ФСКН

ТЕМА: «Юридический механизм обеспечения государственных интересов Российской Федерации: конституционно-правовые и организационные проблемы формирования и реализации»

70%

Максим Соколов
министр транспорта

ТЕМА: «Развитие акционерного учредительства и фондового рынка в России 1870−1914 гг.»

65%

Владимир Мединский
министр культуры

ТЕМА: «Современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней политики России»

56%

Александр Бударин
первый заместитель губернатора Орловской области

ТЕМА: «Влияние рыночной инфра­структуры на развитие малых предприятий в современной российской экономике»

78%

Надежда Борисова
секретарь ЦИК Республики Татарстан

ТЕМА: «Эволюция избирательного законодательства в российской государствен­ности (1993−2005 гг.): историко-правовое исследование»

75%

Алексей Немерюк
руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы

ТЕМА: «Молодежные организации и движения России в 1992—2005 гг.: на материа­лах г. Москвы»

72%

Сергей Черемин
руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы

ТЕМА: «Новые направления и формы интеграции России в мировую экономику»

66%

Светлана Енилина
заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики

ТЕМА: «Теоретические и методологи­ческие аспекты формирования и совершенство­вания агропродовольственного рынка в совре­менных условиях»

61%

Елена Афанасьева
депутат Государственной думы (ЛДПР)

ТЕМА: «Участие Российской Федерации в урегулировании политических кризисов и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве (1992−2003 гг.)»

79%

Александр Ремезков
депутат Государственной думы («Единая Россия»)

ТЕМА: «Эффективность госу­дар­ственной поддержки и регулирования эконо­мики АПК: на материалах сельскохозяйст­венных организаций Краснодарского края»

70%

Рустам Ишмухаметов
депутат Государственной думы («Единая Россия»)

ТЕМА: «Совершенствование системы управления образованием на уровне муниципального района»

63%

Валентина Петренко
член Совета Федерации от Республики Хакасия

ТЕМА: «Теоретические и отргани­за­ционно-педагогические основы системы социализации учащейся молодежи»

56%

Виталий Богданов
член Совета Федерации от Курской области

ТЕМА: «Исторический опыт реа­ли­зации государственной научно-технической политики в Российской Федерации в 1980−90-е гг.»

55%

Иван Еремеев
заместитель прокурора Санкт-Петербурга

ТЕМА: «Реализация принципа законности в деятельности государственного аппарата современной России»

83%

Олег Баженов
начальник центрального регионального центра МЧС

ТЕМА: «Социальное воспитание лич­ного состава МЧС России»

80%

Керим Сафаралиев
старший помощник прокурора Таганской межрайонной прокуратуры

ТЕМА: «Предупреждение легализа­ции (отмывания) доходов, полученных прес­тупным путем: сравнительно-правовой и личностно ориентированный аспекты»

41%

Сергей Солодовников
начальник Главного управления МВД по Самарской области

ТЕМА: «Криминологическое исследо­вание насильственных преступлений против собственности граждан и проблемы их преду­преждения органами внутренних дел: теория и практика»

38%

Сергей Добряков
зам. начальника Главного управления по обес­печению безопасности дорожного движения МВД

ТЕМА: «Административно-правовые меры защиты служебной информации, исполь­зуемой подразделениями ГИБДД в правоохра­нительной деятельности»

38%