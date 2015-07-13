«Сегодня вы можете плакать сколько душе угодно», — обещают таблички в комнатах плача, открывшихся в отеле в мае. Помимо стандартного гостиничного набора, в них есть мягкие бумажные платки, успокаивающие маски для глаз, лосьон для снятия макияжа, а также специально подобранная коллекция фильмов, книг и манги. Сутки в номере обойдутся в десять тысяч иен (около 4400 рублей).
НЕ ХОЧУ
ЗАБЫВАТЬ
Мелодрама об отношениях бедного прораба и дочери начальника стройки с болезнью Альцгеймера.
ИСТОРИЯ МАРИ
И ТРЕХ ЩЕНКОВ
Драма о собаке породы сиба-ину и ее щенках, оказавшихся в центре разрушительного землетрясения в префектуре Ниигата.
ДЕВУШКИ,
ТАНЦУЮЩИЕ ХУЛУ
Драма о девушках из шахтерских семей, занимающихся гавайским танцем хула.
ОДИН ДЕНЬ
Мелодрама о том, как с годами дружба юноши и девушки, познакомившихся на выпускном, перерастает в любовь.
ФОРРЕСТ ГАМП
Трагикомедия о приключениях слабоумного мужчины из Алабамы.
ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Драма о путешествии в Нью-Йорк слепого полковника и студента из бедной семьи, нанятого ему в провожатые.