Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

«Сегодня вы можете плакать сколько душе угодно», — обещают таблички в комнатах плача, открывшихся в отеле в мае. Помимо стандартного гостиничного набора, в них есть мягкие бумажные платки, успокаивающие маски для глаз, лосьон для снятия макияжа, а также специально подобранная коллекция фильмов, книг и манги. Сутки в номере обойдутся в десять тысяч иен (около 4400 рублей).

НЕ ХОЧУ
ЗАБЫВАТЬ

Южная Корея, 2004

Мелодрама об отношениях бедного прораба и дочери начальника стройки с болезнью Альцгеймера.

ИСТОРИЯ МАРИ
И ТРЕХ ЩЕНКОВ

Япония, 2007

Драма о собаке породы сиба-ину и ее щенках, оказавшихся в центре разрушительного землетрясения в префектуре Ниигата.

ДЕВУШКИ,
ТАНЦУЮЩИЕ ХУЛУ

Япония, 2006

Драма о девушках из шахтерских семей, занимающихся гавайским танцем хула.

ОДИН ДЕНЬ

США-Англия, 2011

Мелодрама о том, как с годами дружба юноши и девушки, познакомившихся на выпуск­ном, перерастает в любовь.

ФОРРЕСТ ГАМП

США, 1994

Трагикомедия о приключе­ниях слабоумного мужчины из Алабамы.

ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ

США, 1992

Драма о путешествии в Нью-Йорк слепого полковника и студента из бедной семьи, нанятого ему в провожатые.