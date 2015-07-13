«Сегодня вы можете плакать сколько душе угодно», — обещают таблички в комнатах плача, открывшихся в отеле в мае. Помимо стандартного гостиничного набора, в них есть мягкие бумажные платки, успокаивающие маски для глаз, лосьон для снятия макияжа, а также специально подобранная коллекция фильмов, книг и манги. Сутки в номере обойдутся в десять тысяч иен (около 4400 рублей).