ПОСЕЛОК

Основанный в 1847 году на западном побережье полуострова Кенай, Нинильчик был выбран для поселения вышедших на пенсию сотрудников Российско-американской компании, которая занималась освоением Аляски, а также их семей. Ранее указом императора Александра I дети, родившиеся в смешанных браках русских с алеутами и эскимосами, получили статус креолов, что давало им право на образование и службу в компании. Первыми в Нинильчике поселились четыре семьи, потомки двух из них, Квасниковых и Осколковых, проживают там до сих пор.

Сегодня в Нинильчике говорят на английском, часть жителей знает некоторые русские слова, однако носителей диалекта практически не осталось. Двое из них — 96-летний Джо Лиман и его 87-летняя жена Сельма, в девичестве Осколкофф. Джо всю жизнь прожил в поселке и сохранил язык благодаря общению с матерью. Сельма надолго уезжала с Аляски, но после смерти первого мужа вернулась в Нинильчик. Работая над словарем, лингвисты разговаривали с Джо и Сельмой в основном об их детстве, потому что эти воспоминания актуализируют язык, на котором тогда происходило общение.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Эскимосы, алеуты и атабаски, переходившие в православие, использовали русский для общения со служащими компании. Распространению языка на Аляске способствовала и православная церковь. Если Российско-американская компания ушла с полуострова в 1867 году после продажи территории США, то последняя церковноприходская школа была открыта там в 1894-м. В самом Нинильчике вместо русской школы при храме Преображения Господня после 1917 года открылась англоязычная — по воспоминаниям жителей, за разговоры на родном языке учеников в ней наказывали.

НИНИЛЬЧИКСКИЙ ДИАЛЕКТ

После продажи Аляски русский язык продолжал развиваться в изоляции, а в XX веке избежал советского влияния. В нем сохранялось значение старых слов, рождались собственные формы, а также закреплялись новые слова — из местных языков и английского. Изменения коснулись фонетики и грамматических форм: так, из диалекта полностью исчез средний род и частично женский. В конце 1990-х по просьбе самих жителей в Нинильчик впервые приехали московские лингвисты Мира Бергельсон и Андрей Кибрик, чтобы описать диалект и создать его словарь. Работа над ним продолжается и сегодня. Для удобства местных жителей слова записываются латиницей.

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Диалект, который мы наблюдаем сейчас в Нинильчике, — это маленький осколок того языкового процесса, который был характерен для всей территории Русской Америки в течение полутора веков

« Диалект, который мы наблюдаем сейчас в Нинильчике, — это маленький осколок того языкового процесса, который был характерен для всей территории Русской Америки в течение полутора веков МИРА БЕРГЕЛЬСОН

профессор Школы филологии ВШЭ «

Ana m’in’a pushila. Ya hat’el

yiyo zamaknut'. Shtop ya push

yiyo n’e sl’ihal

« Ana m’in’a pushila. Ya hat’elyiyo zamaknut'. Shtop ya pushyiyo n’e sl’ihal (Она меня бранила. Я хотел ее

запереть, чтобы я ее брань

не слышал)

ДЖО ЛИМАН

СЛОВАРЬ