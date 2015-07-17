Работа над проектом «Пенальти» продолжалась 4 месяца: первые 228 мячей британский фотограф нашла сама, а собрать остальные ей помогли 89 добровольцев со всего мира, которые откликну­лись на призыв Баркер в соцсетях.

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PLoS ONE, к концу 2014 года число пластиковых предметов, загрязняющих мировой океан, превысило 5,25 триллиона. Общий вес этого мусора — 268 940 тонн.