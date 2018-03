Иллюстратор Линдси Левендаль (Linsey Levendall ). Каллиграф Дмитрий Растворцев.

Марина и Даша познакомились в переделанной под офис квартире на Чистых прудах — здесь располагается мусульманский женский клуб «Аиша». Воскресенье, час дня, в программе заявлен семинар «Как разбудить музу», но происходящее скорее похоже на семейный праздник. Женщины разных возрастов сервируют на большом столе «мимозу» и оливье, смеются и судачат о мужьях, вокруг бойко прыгают дети. Основали клуб в 2012 году, и застольями встречи не исчерпываются: участницы «Аиши» ездят на конференции, учат арабский язык, устраивают детские праздники, катаются в Подмосковье на сноуборде. А еще расписывают матрешек: та, что побольше — в обычном платке и с челочкой, а внутри нее, поменьше, — уже в хиджабе. Большинство девушек в клубе — новообращенные русские мусульманки.

Администратор «Аиши» Клавдия — пылкая 28-летняя красавица с черными стрелками и в футболке Hijab: my right, my choice, my life — перешла в ислам в 18 лет, почти спонтанно. Выросшую в многодетной неблагополучной семье девушку религия привела в восторг: «Я всегда мечтала о сказке, о романтичных отношениях, что нельзя жену обижать, нельзя курить, пить, а дома мне на это отвечали: «Очнись, ты в каком мире живешь!» Когда мне рассказали об исламе, я воскликнула: «Вот они, мои принципы жизни!»

В одну из встреч на голове у Клавдии в качестве хиджаба повязан павловопосадский платок: недавно клуб ездил на экскурсию на Павловопосадскую мануфактуру. Если платки носят и мусульманки, и православные, объясняет она, то и вера должна объединять. О русских мусульманах Клавдия вообще говорит много и охотно: «Для этнических мусульман есть барьер — они на чужой земле и не могут говорить о своих правах, чтобы не заработать проблем. А мы местные, мы встаем и говорим. Но если на Кавказе всегда есть отец, братья, дяди, кто за тебя встанет — то когда ислам принимает русская девушка, она зачастую остается без родственников: из дома выкидывают вещи, родители от нее отказываются». Так замужество оказывается очевидным выходом в тяжелый момент, когда от тебя отворачиваются и семья, и друзья.