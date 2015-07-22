Мемориал жертвам геноцида Мурабми, Руанда

В 1994 в Мурамби были убиты более 40 тысяч мирных жителей из народа тутси.

Мемориальный центр Орадур-сюр-Глан Франция

В 1944 войска СС расстреляли и сожгли 642 мирных жителей коммуны, в том числе женщин и детей.

Музей тюрьмы Кароста Лиепая, Латвия

Единственная в Европе военная тюрьма, открытая для туристов. В Каросте было расстреляно более 150 заключенных.

Музей шестого этажа Даллас, США

Музей находится в здании, из которого Ли Харви Освальд стрелял в президента Джона Кеннеди.

Гостиница «Полесье» Припять, Украина

Покинутый город Припять расположен в трех километрах от Чернобыльской АЭС.

Разрушенная школа в уезде Вэньчуань Китай

Вэньчуань стал эпицентром Сычуаньского землетрясения 2008 года, в ходе которого погибло 69 тысяч человек.

Музей геноцида «Туольсленг» Пномпень, Камбоджа

Расположен в здании школы, использовавшейся режимом «красных кхмеров» как тюрьма.

Государственный музей Аушвиц-Биркенау Освенцим, Польша