В 1994 в Мурамби были убиты более 40 тысяч мирных жителей из народа тутси.
В 1944 войска СС расстреляли и сожгли 642 мирных жителей коммуны, в том числе женщин и детей.
Единственная в Европе военная тюрьма, открытая для туристов. В Каросте было расстреляно более 150 заключенных.
Музей находится в здании, из которого Ли Харви Освальд стрелял в президента Джона Кеннеди.
Покинутый город Припять расположен в трех километрах от Чернобыльской АЭС.
Вэньчуань стал эпицентром Сычуаньского землетрясения 2008 года, в ходе которого погибло 69 тысяч человек.
Расположен в здании школы, использовавшейся режимом «красных кхмеров» как тюрьма.
В концлагерях на территории Освенцима нацисты убили более 1 миллиона евреев, поляков, русских и цыган.