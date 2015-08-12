Марго Валлард: «Я начала снимать моего брата Гийома и его жену Соню в 2008 году. Оба они страдали от алкогольной зависимости и жили почти не выходя на улицу, спрятавшись от окружающего мира в четырех стенах. Шли годы, а их дни не отличались один от другого. Я не знала, зачем я прихожу к ним, мне было трудно принять их образ жизни, но в конце концов я стала испытывать что-то похожее на восхищение. Не представляю, что Гийом и Соня думали обо мне: они никогда не задавали вопросов, только шутили обо всем на свете, а больше всего смеялись над собой. За все это время я ни разу не задумывалась о конце, мне казалось, что мой брат и его подруга бессмертны. Но представление, зрителем которого я была, подошло к трагическому и неизбежному финалу. Эта книга — посвящение и свидетельство их любви и моей любви к ним».

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Марго: Так в чем там дело, у него выпал зуб, а ты…

Соня открывает рот и показывает, что у нее не осталось зубов.

Марго: Ну, а где зубы Гийома?

Соня: Я не знаю, я не ела их…

Гийом: Знаешь что, ты как-то попросила меня принести твою косметику.

Соня: Да, и что?

Гийом: Ну, я порылся немного в твоей косметичке и нашел там кучу своих вещей.

Марго: Например?

Гийом: Номера телефонов, самые разные вещи, но только не мои зубы. Я вытряхнул косметичку, всю ее обыскал, но ничего. Там не было ни одного из пяти. Зато много других моих вещей. Что ты вообще с ними делала?

Соня: Так ты же сам разбирал мой шкаф.

Гийом: То есть я прятал свои вещи в твою косметичку? Может, я сам прячу свою карту социального страхования тебе в лифчик?

Соня: А где моя карта социального страхования?

Марго: Где все-таки зубы Гийома? Ты взяла их и не помнишь, куда положила?

Соня: Я не прикасалась к ним. Зачем они мне?

Марго: Тоже верно.

Гийом: Так что насчет моей карты социального страхования в твоем лифчике?

Соня: А что насчет моей карты, она где?

Гийом: Перестань менять тему…