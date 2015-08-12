Марго Валлард: «Я начала снимать моего брата Гийома и его жену Соню в 2008 году. Оба они страдали от алкогольной зависимости и жили почти не выходя на улицу, спрятавшись от окружающего мира в четырех стенах. Шли годы, а их дни не отличались один от другого. Я не знала, зачем я прихожу к ним, мне было трудно принять их образ жизни, но в конце концов я стала испытывать что-то похожее на восхищение. Не представляю, что Гийом и Соня думали обо мне: они никогда не задавали вопросов, только шутили обо всем на свете, а больше всего смеялись над собой. За все это время я ни разу не задумывалась о конце, мне казалось, что мой брат и его подруга бессмертны. Но представление, зрителем которого я была, подошло к трагическому и неизбежному финалу. Эта книга — посвящение и свидетельство их любви и моей любви к ним».
Марго: Так в чем там дело, у него выпал зуб, а ты…
Соня открывает рот и показывает, что у нее не осталось зубов.
Марго: Ну, а где зубы Гийома?
Соня: Я не знаю, я не ела их…
Гийом: Знаешь что, ты как-то попросила меня принести твою косметику.
Соня: Да, и что?
Гийом: Ну, я порылся немного в твоей косметичке и нашел там кучу своих вещей.
Марго: Например?
Гийом: Номера телефонов, самые разные вещи, но только не мои зубы. Я вытряхнул косметичку, всю ее обыскал, но ничего. Там не было ни одного из пяти. Зато много других моих вещей. Что ты вообще с ними делала?
Соня: Так ты же сам разбирал мой шкаф.
Гийом: То есть я прятал свои вещи в твою косметичку? Может, я сам прячу свою карту социального страхования тебе в лифчик?
Соня: А где моя карта социального страхования?
Марго: Где все-таки зубы Гийома? Ты взяла их и не помнишь, куда положила?
Соня: Я не прикасалась к ним. Зачем они мне?
Марго: Тоже верно.
Гийом: Так что насчет моей карты социального страхования в твоем лифчике?
Соня: А что насчет моей карты, она где?
Гийом: Перестань менять тему…
Гийом показывает рану на пальце.
Марго: Что случилось?
Гийом: Это я мыл посуду…
Марго: Ужасно! Выглядит как засохшее насекомое.
Гийом: Нет, похоже на муравьев, поедающих труп. Нет, мух, поедающих труп.
Марго: Ты превращаешься в муху. Ну, как в этом фильме.
Гийом: Ну да, в фильме «Муха».
Гийом уходит, пряча лицо.
Марго: Ха, то есть палец твой снимать можно, а лицо нельзя!
Гийом: Не хочу, чтобы люди узнали меня.
Марго: А Соня всегда разрешает ее фотографировать.
В отделении психиатрии.
Гийом: Соня, когда у тебя просят сигареты, просто говори, что они у тебя, к сожалению, закончились.
Соня: Да у меня их и не было, просто ночью они приходили…
Марго: Тебе стучат в дверь и просят сигарет?
Гийом: Да, и она не умеет отказывать.
Марго: Соня, так нельзя… Как они вообще смеют?
Гийом: Просто они знают, что она не умеет отказывать. Они знают это. Они будят ее и говорят: «Сига есть?» И она всегда вежливо отвечает: «Да, конечно». Научись уже отказывать! Или просто не отвечай, или кричи, поняла? Ты так раздашь все сигареты и сама останешься ни с чем.
Марго: Ого.
Гийом: Я знал, что так и будет, и принес ей одну, ну, пару пачек, иначе они просто стырят все сиги, они просто пачками их будут тырить! И она будет только со всем соглашаться. Так что хватит. Научись говорить «нет»! «Нет, я не хочу, у меня не осталось». Или нет, скажи им просто «идите на ***».
Марго: Ну, так не стоит, наверное.
Гийом: Ну да. Я тебя тогда отшлепаю, побью, по голове настучу! Ну, нет конечно, но хватит уже на все соглашаться, это просто беда. Мне не трудно тебе что-то купить, но тебе, а не всем на свете. Или познакомь их со мной. (Обращаясь к Марго) Ты что, снимаешь все это?
Соня: Так ты снимаешь тут ненормальных?
Марго: Ты более нормальная, чем люди, которые…
Гийом: Свободно ходят по улице.
Марго: И считаются нормальными! Это самое гадкое…