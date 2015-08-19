Акулы — примитивные, безмозглые живые ископаемые

Интеллекта в сравнении, скажем, с человекообразными обезьянами акулам действительно не хватает. Но они обладают довольно сложным поведением. Нынешние семейства этих совершенных морских убийц появились совсем недавно, в так называемом миоцене — в период от 5 до 20 млн лет назад. Кстати, со времени своего появления акулы все сильнее и сильнее теснили тогдашних хозяев моря — морских рептилий, и скорее всего именно они в жесткой конкурентной борьбе победили ихтиозавров. Несмотря на то что у акул действительно нет костной ткани — и на этом основании их называют живыми ископаемыми, — некоторые из них имеют ряд прогрессивных признаков, например живорождение! Ни птицы, ни большинство рептилий, ни тем более костные рыбы таким эволюционным достижением похвастаться не могут.

Рептилия — это такая ящерица

Очень неточно. На сегодняшний день считают, что у современных рептилий и млекопитающих предками были разные амфибии. Эволюционная ветвь, которую венчают млекопитающие, называется зверообразующей. Та, которую венчают, грубо говоря, птицы, — ящерообразующей. Эти ветви все время боролись между собой за господство на земле. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Сначала побеждал «зверский» клан. Среди «звероящеров» были первые настоящие хищники, евшие именно мясо, то есть своих травоядных собратьев, а не каких-то там многоножек и пауков. Затем в поздней перми (около 255 млн лет назад) в их скорее массивных, нежели стройных рядах появились так называемые зверообразные рептилии, имевшие развитое обоняние и усы на морде. Зверообразные были покрыты шерстью и, значит, являлись теплокровными. Хотя они и откладывали яйца, как положено рептилиям, детенышей они уже выкармливали выделениями специальных желез. Совсем так, как это делают самые примитивные из ныне живущих млекопитающих — утконосы и ехидна. Другими словами, официально считающиеся рептилиями зверообразные имели множество признаков, присущих млекопитающим, и на привычных нам ящериц внешне походили значительно меньше, нежели на своих потомков-млекопитающих.

Млекопитающие появились после динозавров

Вовсе нет. Зверообразные рептилии господствовали примерно 50 млн лет, и лишь в триасе (от 248 до 205 млн лет назад) «ящерицы» взяли реванш. В это время начинают резко эволюционировать так называемые архозавры (ящеры) — к ним относятся и ныне здравствующие крокодилы и динозавры. От архозавров ведут свой род и птицы. К слову, получается, что из ныне живущих существ наиболее близки птицам именно крокодилы. Так что исторический ответ безымянного малороссийского прапорщика на вопрос: «Летают ли крокодилы?» — «Летают, но низэнько-низэнько» — с точки зрения палеонтолога не лишен эволюционных оснований. В те непростые времена архозавры господствовали в категории «тяжеловесы». А вот в легких весах (размерами меньше одного метра) все это время вполне уверенно чувствовали себя представители «зверского» клана — сначала зверообразные рептилии, а затем пришедшие им на смену млекопитающие. Между прочим, именно легкие веса являются «колыбелью» эволюции, то есть в среде легковесов рано или поздно появляется некое прогрессивное существо, которое выводит эволюционную «гонку вооружений» на новый уровень. Так благодаря чему же «ящерицы» перешли в решительное наступление, потеснив будущих «зверей»? Оказывается, они хитрым образом перестроили свои конечности, что позволило им встать на две ноги и перемещаться быстрее всех. Итак, древностью рода млекопитающие вовсе не уступают динозаврам. Они немирно сосуществовали в разных весовых категориях примерно 120 миллионов лет.

Перья выросли у птиц как приспособления для полета

Вся история Земли учит нас: чтобы летать, иметь перья необязательно. Я уже не говорю о том, что с помощью машущего полета воздушную среду успешно освоили млекопитающие — летучие мыши. Намного раньше птиц в воздух поднялись родственные динозаврам и покрытые волосками птерозавры. Что же касается перьевого покрова, то он все-таки возникает у многих нелетающих динозавров. Для чего? Чтобы согреться. Ведь перья — отличный теплоизолятор. Именно перьевой покров позволял мелким рептилиям сохранять тепло в мышцах и, следовательно, готовность резко стартовать от опасности тогда, когда другие рептилии этого сделать были не в состоянии (например, в предрассветных сумерках). Это потом оказалось, что с перьями и летать сподручно.

Динозавры жили на планете долго и счастливо и вымерли в один день

Как правило, те, кто настаивает на внезапном исчезновении динозавров, в качестве причины указывают на свалившийся буквально на голову рептилиям громадный астероид. Но падение огромного небесного тела, вызвавшее глобальную катастрофу (похолодание), не объясняет, почему же уцелели не только теплокровные — птицы и млекопитающие, но и вполне холоднокровные крокодилы, черепахи и ящерицы. По данным палеонтологов, в позднем мелу (этот период окончился около 67 млн лет назад), во время расцвета динозавров, естественное вымирание видов шло примерно одним и тем же темпом. Но с определенного момента на смену вымершему виду не приходил новый (как это случается обычно). На вопрос, почему же на смену вымершим динозаврам не пришли новые, можно дать и такой ответ. Примерно 240 млн лет назад изначально господствовавших зверообразных вытеснили более шустрые (двуногие) динозавры. Они появились в легком весе (менее 1 метра), а затем перешли в следующую весовую категорию. Как более проворные, они вытеснили остатки зверообразных в легкие веса. В легких весах и произошел переход зверообразных в млекопитающие. Последние же обладали рядом прогрессивных признаков и, не суетясь, переждали невзгоды. Рано или поздно, но среди «легковесов» появляются продвинутые теплокровные «млекопитающие» хищники. Они захватывают господство в своей категории, и кроме того, наносят существенный урон детям динозавров-гигантов, особенно по ночам, когда имеют неоспоримое преимущество в скорости перед холоднокровной молодью рептилий. Итак, победив в легких весах, лишив динозавров детства и, соответственно, будущего, млекопитающие предопределили их вымирание. Так что астероид и последовавшие за его падением невзгоды лишь забили последний гвоздь в гроб гигантских рептилий.

Человек — венец творения