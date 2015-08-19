Интеллекта в сравнении, скажем, с человекообразными обезьянами акулам действительно не хватает. Но они обладают довольно сложным поведением. Нынешние семейства этих совершенных морских убийц появились совсем недавно, в так называемом миоцене — в период от 5 до 20 млн лет назад. Кстати, со времени своего появления акулы все сильнее и сильнее теснили тогдашних хозяев моря — морских рептилий, и скорее всего именно они в жесткой конкурентной борьбе победили ихтиозавров. Несмотря на то что у акул действительно нет костной ткани — и на этом основании их называют живыми ископаемыми, — некоторые из них имеют ряд прогрессивных признаков, например живорождение! Ни птицы, ни большинство рептилий, ни тем более костные рыбы таким эволюционным достижением похвастаться не могут.
Очень неточно. На сегодняшний день считают, что у современных рептилий и млекопитающих предками были разные амфибии. Эволюционная ветвь, которую венчают млекопитающие, называется зверообразующей. Та, которую венчают, грубо говоря, птицы, — ящерообразующей. Эти ветви все время боролись между собой за господство на земле.
Сначала побеждал «зверский» клан. Среди «звероящеров» были первые настоящие хищники, евшие именно мясо, то есть своих травоядных собратьев, а не каких-то там многоножек и пауков. Затем в поздней перми (около 255 млн лет назад) в их скорее массивных, нежели стройных рядах появились так называемые зверообразные рептилии, имевшие развитое обоняние и усы на морде. Зверообразные были покрыты шерстью и, значит, являлись теплокровными. Хотя они и откладывали яйца, как положено рептилиям, детенышей они уже выкармливали выделениями специальных желез. Совсем так, как это делают самые примитивные из ныне живущих млекопитающих — утконосы и ехидна. Другими словами, официально считающиеся рептилиями зверообразные имели множество признаков, присущих млекопитающим, и на привычных нам ящериц внешне походили значительно меньше, нежели на своих потомков-млекопитающих.
Вовсе нет. Зверообразные рептилии господствовали примерно 50 млн лет, и лишь в триасе (от 248 до 205 млн лет назад) «ящерицы» взяли реванш. В это время начинают резко эволюционировать так называемые архозавры (ящеры) — к ним относятся и ныне здравствующие крокодилы и динозавры. От архозавров ведут свой род и птицы. К слову, получается, что из ныне живущих существ наиболее близки птицам именно крокодилы. Так что исторический ответ безымянного малороссийского прапорщика на вопрос: «Летают ли крокодилы?» — «Летают, но низэнько-низэнько» — с точки зрения палеонтолога не лишен эволюционных оснований. В те непростые времена архозавры господствовали в категории «тяжеловесы». А вот в легких весах (размерами меньше одного метра) все это время вполне уверенно чувствовали себя представители «зверского» клана — сначала зверообразные рептилии, а затем пришедшие им на смену млекопитающие. Между прочим, именно легкие веса являются «колыбелью» эволюции, то есть в среде легковесов рано или поздно появляется некое прогрессивное существо, которое выводит эволюционную «гонку вооружений» на новый уровень. Так благодаря чему же «ящерицы» перешли в решительное наступление, потеснив будущих «зверей»? Оказывается, они хитрым образом перестроили свои конечности, что позволило им встать на две ноги и перемещаться быстрее всех. Итак, древностью рода млекопитающие вовсе не уступают динозаврам. Они немирно сосуществовали в разных весовых категориях примерно 120 миллионов лет.
Вся история Земли учит нас: чтобы летать, иметь перья необязательно. Я уже не говорю о том, что с помощью машущего полета воздушную среду успешно освоили млекопитающие — летучие мыши. Намного раньше птиц в воздух поднялись родственные динозаврам и покрытые волосками птерозавры. Что же касается перьевого покрова, то он все-таки возникает у многих нелетающих динозавров. Для чего? Чтобы согреться. Ведь перья — отличный теплоизолятор. Именно перьевой покров позволял мелким рептилиям сохранять тепло в мышцах и, следовательно, готовность резко стартовать от опасности тогда, когда другие рептилии этого сделать были не в состоянии (например, в предрассветных сумерках). Это потом оказалось, что с перьями и летать сподручно.
Как правило, те, кто настаивает на внезапном исчезновении динозавров, в качестве причины указывают на свалившийся буквально на голову рептилиям громадный астероид. Но падение огромного небесного тела, вызвавшее глобальную катастрофу (похолодание), не объясняет, почему же уцелели не только теплокровные — птицы и млекопитающие, но и вполне холоднокровные крокодилы, черепахи и ящерицы. По данным палеонтологов, в позднем мелу (этот период окончился около 67 млн лет назад), во время расцвета динозавров, естественное вымирание видов шло примерно одним и тем же темпом. Но с определенного момента на смену вымершему виду не приходил новый (как это случается обычно). На вопрос, почему же на смену вымершим динозаврам не пришли новые, можно дать и такой ответ. Примерно 240 млн лет назад изначально господствовавших зверообразных вытеснили более шустрые (двуногие) динозавры. Они появились в легком весе (менее 1 метра), а затем перешли в следующую весовую категорию. Как более проворные, они вытеснили остатки зверообразных в легкие веса. В легких весах и произошел переход зверообразных в млекопитающие. Последние же обладали рядом прогрессивных признаков и, не суетясь, переждали невзгоды. Рано или поздно, но среди «легковесов» появляются продвинутые теплокровные «млекопитающие» хищники. Они захватывают господство в своей категории, и кроме того, наносят существенный урон детям динозавров-гигантов, особенно по ночам, когда имеют неоспоримое преимущество в скорости перед холоднокровной молодью рептилий. Итак, победив в легких весах, лишив динозавров детства и, соответственно, будущего, млекопитающие предопределили их вымирание. Так что астероид и последовавшие за его падением невзгоды лишь забили последний гвоздь в гроб гигантских рептилий.
К сожалению, нет. Как это ни прискорбно, но строение зубной системы и такого важного органа, как плацента, у крыс и мышей по сравнению с человеком более совершенно. Кроме того, попытки создать человека природа предпринимала неоднократно. Еще у предков людей — австралопитеков — сосуществовали две формы, назовем их для простоты массивной и субтильной. Именно субтильные, не брезгующие мясом австралопитеки породили первого представителя рода хомо — человека умелого. Потом появился человек прямоходящий. Всевозможные представители рода хомо не раз жили примерно в одно и то же время. Например, около сотни тысяч лет назад неандертальцы встретились с людьми современного типа (кроманьонцами). Неандертальцы если в чем и уступали кроманьонцам, то только в навыках устной речи и, видимо, в уровне агрессивности. Кто победил, нам объяснять не надо.