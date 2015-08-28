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В режиме форсажа на самых высоких оборотах двигателя (7000 об\мин) выхлопные газы автомобиля Aston Martin Vantage слышно за 6 километров.

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Настройкой звука выхлопа Audi RS4 занимались специалисты профессиональной звукозаписывающей студии. По всем канонам, отработанные газы спортивных машин, дирижируемые стрелкой тахометра, должны звучать так: глубокий бас внизу, сильный тенор в середине и эксцентричное сопрано вверху. После записи звукорежиссер заметил, что выхлопная труба отнюдь не последняя деталь в автомобиле, потому что именно через этот духовой инструмент автомобиль обретает голос.

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Выхлопную трубу на профессиональных внедорожниках выводят вверх не ради эстетики, а в чисто практических целях. Когда выхлоп смотрит вверх, автомобиль проходит глубокий брод или жидкую грязь не черпая влагу в трубу.

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Инженеры британской марки спортивных автомобилей AC Cobra запатентовали звук выхлопа своих машин. С точки зрения технического директора фирмы, звучание выхлопных газов — вторая после дизайна характеристика, которая определяет его индивидуальность, потому что максимальная скорость и разгон с нуля до ста километров в час у всех примерно одинаковы.

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Европейский чемпион по стритрейсингу Эндрю Фанк является автором такого выражения: «Машина с одной выхлопной трубой — это все равно что женщина без ануса».

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Обычная выхлопная система призвана снизить шум и токсичность отработанных газов. Они проходят по ло-маной линии и гасятся в резонаторе. Прямой выпуск означает отсутствие искусственных преград на пути выхода отработанных газов из двигателя в окружающую среду. Отсюда — громкий звук, свободное дыхание двигателя и более высокая скорость. А главной причиной некоторой замедленности даже очень мощных современных машин на резком старте являются экологические нормативы выхлопа Euro III, Euro IV и Euro V.

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По данным британской страховой компании Churchill, прямоточный глушитель повышает мощность автомобиля в среднем на 5% и ухудшает слух водителя на 2−3% за год эксплуатации машины.

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На простых машинах с рядными двигателями две выхлопные трубы — это дань эстетике. Однако на более мощных автомобилях с V-образными двигателями это уже функциональное решение — по одной трубе на каждую сторону буквы V.

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Огонь из выхлопной трубы — любимый эффект уличных гонщиков. Секрет фейерверка в том, что прямоточная система почти не гасит температуру и давление выхлопных газов. Однако чтобы метать огонь, сопло глушителя должно быть довольно широким в диаметре.

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В американском городе Сакраменто недавно был проведен конкурс: участники должны были с завязанными глазами опознать марку спортивной машины по ее звуку. Всего в импровизированном состязании приняли участие 150 автомобилей. Чаще других отличали голоса Ferrari и Subaru.