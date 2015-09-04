Вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев задержан в Москве при получении взятки за закрытие уголовного дела, заведенного на главу одного из районов той же области по обвинению в злоупотреблении полномочиями.

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5,5 миллиона рублей
3 миллиона рублей
400 тысяч рублей

Глава Переволоцкого района Оренбургской области Вадим Виноградов арестован при получении взятки от директора коммерческого предприятия, которому угрожал проверками и расторжением договора аренды земельного участка.

100 тысяч рублей
1,2 миллиона рублей
1,8 миллиона рублей

Начальник районного филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» вымогал взятку у фермера, обещая ускорить проведение газопровода.

250 тысяч рублей
22 тысячи рублей
380 тысяч рублей

Руководитель следственного отдела Следственного комитета по Чеховскому району Московской области Андрей Сурайкин получил взятку от фигуранта уголовного дела, которому грозило тюремное заключение.

3 миллиона рублей
4 миллиона рублей
10 миллионов рублей

Глава муниципального образования «Катунинское» Архангельской области Сергей Полипчук вымогал взятку за вывоз железобетонных плит с территории бывшего аэропорта у компании, проводящей его демонтаж.

450 тысяч рублей
17,5 миллиона рублей
3,3 миллиона рублей

Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов задержан по обвинению во взятке, полученной от главы областного комитета по лесному хозяйству за покровительство в незаконной вырубке леса.

12 миллионов рублей
8 миллионов рублей
1,6 миллиона рублей

Начальник отдела надзорной деятельности управления МЧС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Алексей Августов арестован за получение взятки смартфоном, который он подарил своей супруге.

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Прокурора Симферопольского района Крыма Петра Чернышевского обвинили в получении взятки от фигуранта уголовного дела за назначение условного срока.

1 миллион рублей
400 тысяч рублей
120 тысяч рублей

Инспектор ГИБДД города Советск Калининградской области подозревается в получении взятки на экзамене по вождению автомобиля.

10 тысяч рублей
28 тысяч рублей
70 тысяч рублей

Руководитель отдела по борьбе с коррупцией управления судебных приставов по Ленинградской области Юрий Бурцев задержан в момент получения взятки от своего коллеги.

500 тысяч рублей
600 тысяч рублей
700 тысяч рублей

Старший следователь по особо важным делам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Мосиенко обвиняется в получении взятки за снятие ареста с расчетных счетов фигуранта уголовного дела.

6 миллионов рублей
2,4 миллиона рублей
1,1 миллиона рублей

Глава Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края Александр Безуглый подозревается в вымогательстве у частного лица взятки за аренду земли.

100 тысяч рублей
40 тысяч рублей
50 тысяч рублей

Главный врач Каякентской центральной районной больницы в Дагестане Арсланали Уциев требовал взятку за погашение задолженности перед поставщиком медицинских препаратов.

250 тысяч рублей
78 тысяч рублей
400 тысяч рублей

Двое участковых по району Марьина Роща в Москве задержаны за получение взятки от гражданина за непривлечение его к административной ответственности.

17 тысяч рублей
2 тысячи рублей
45 тысяч рублей

Майор 1-го спецполка ГИБДД задержан в Москве за получение взятки от водителя, которому он обещал освобождение от уголовной ответственности по факту ДТП.

80 тысяч рублей
120 тысяч рублей
250 тысяч рублей

По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, в 2015 году средняя сумма взятки в стране выросла почти в три раза и составляет 613,7 тысячи рублей.