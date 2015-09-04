1

Вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев задержан в Москве при получении взятки за закрытие уголовного дела, заведенного на главу одного из районов той же области по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

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2

Глава Переволоцкого района Оренбургской области Вадим Виноградов арестован при получении взятки от директора коммерческого предприятия, которому угрожал проверками и расторжением договора аренды земельного участка.

100 тысяч рублей 1,2 миллиона рублей 1,8 миллиона рублей Проверить

3

Начальник районного филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» вымогал взятку у фермера, обещая ускорить проведение газопровода.

250 тысяч рублей 22 тысячи рублей 380 тысяч рублей Проверить

4

Руководитель следственного отдела Следственного комитета по Чеховскому району Московской области Андрей Сурайкин получил взятку от фигуранта уголовного дела, которому грозило тюремное заключение.

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5

Глава муниципального образования «Катунинское» Архангельской области Сергей Полипчук вымогал взятку за вывоз железобетонных плит с территории бывшего аэропорта у компании, проводящей его демонтаж.

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6

Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов задержан по обвинению во взятке, полученной от главы областного комитета по лесному хозяйству за покровительство в незаконной вырубке леса.

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7

Начальник отдела надзорной деятельности управления МЧС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Алексей Августов арестован за получение взятки смартфоном, который он подарил своей супруге.

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Прокурора Симферопольского района Крыма Петра Чернышевского обвинили в получении взятки от фигуранта уголовного дела за назначение условного срока.

1 миллион рублей 400 тысяч рублей 120 тысяч рублей Проверить

9

Инспектор ГИБДД города Советск Калининградской области подозревается в получении взятки на экзамене по вождению автомобиля.

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10

Руководитель отдела по борьбе с коррупцией управления судебных приставов по Ленинградской области Юрий Бурцев задержан в момент получения взятки от своего коллеги.

500 тысяч рублей 600 тысяч рублей 700 тысяч рублей Проверить

11

Старший следователь по особо важным делам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Мосиенко обвиняется в получении взятки за снятие ареста с расчетных счетов фигуранта уголовного дела.

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Глава Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края Александр Безуглый подозревается в вымогательстве у частного лица взятки за аренду земли.

100 тысяч рублей 40 тысяч рублей 50 тысяч рублей Проверить

13

Главный врач Каякентской центральной районной больницы в Дагестане Арсланали Уциев требовал взятку за погашение задолженности перед поставщиком медицинских препаратов.

250 тысяч рублей 78 тысяч рублей 400 тысяч рублей Проверить

14

Двое участковых по району Марьина Роща в Москве задержаны за получение взятки от гражданина за непривлечение его к административной ответственности.

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Майор 1-го спецполка ГИБДД задержан в Москве за получение взятки от водителя, которому он обещал освобождение от уголовной ответственности по факту ДТП.

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По данным Ассоциации адвокатов России за права человека, в 2015 году средняя сумма взятки в стране выросла почти в три раза и составляет 613,7 тысячи рублей.