Вице-губернатор Новгородской области Виктор Нечаев задержан в Москве при получении взятки за закрытие уголовного дела, заведенного на главу одного из районов той же области по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Глава Переволоцкого района Оренбургской области Вадим Виноградов арестован при получении взятки от директора коммерческого предприятия, которому угрожал проверками и расторжением договора аренды земельного участка.
Начальник районного филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» вымогал взятку у фермера, обещая ускорить проведение газопровода.
Руководитель следственного отдела Следственного комитета по Чеховскому району Московской области Андрей Сурайкин получил взятку от фигуранта уголовного дела, которому грозило тюремное заключение.
Глава муниципального образования «Катунинское» Архангельской области Сергей Полипчук вымогал взятку за вывоз железобетонных плит с территории бывшего аэропорта у компании, проводящей его демонтаж.
Бывший заместитель председателя правительства Ивановской области Андрей Кабанов задержан по обвинению во взятке, полученной от главы областного комитета по лесному хозяйству за покровительство в незаконной вырубке леса.
Начальник отдела надзорной деятельности управления МЧС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга Алексей Августов арестован за получение взятки смартфоном, который он подарил своей супруге.
Прокурора Симферопольского района Крыма Петра Чернышевского обвинили в получении взятки от фигуранта уголовного дела за назначение условного срока.
Инспектор ГИБДД города Советск Калининградской области подозревается в получении взятки на экзамене по вождению автомобиля.
Руководитель отдела по борьбе с коррупцией управления судебных приставов по Ленинградской области Юрий Бурцев задержан в момент получения взятки от своего коллеги.
Старший следователь по особо важным делам ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Алексей Мосиенко обвиняется в получении взятки за снятие ареста с расчетных счетов фигуранта уголовного дела.
Глава Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края Александр Безуглый подозревается в вымогательстве у частного лица взятки за аренду земли.
Главный врач Каякентской центральной районной больницы в Дагестане Арсланали Уциев требовал взятку за погашение задолженности перед поставщиком медицинских препаратов.
Двое участковых по району Марьина Роща в Москве задержаны за получение взятки от гражданина за непривлечение его к административной ответственности.
Майор 1-го спецполка ГИБДД задержан в Москве за получение взятки от водителя, которому он обещал освобождение от уголовной ответственности по факту ДТП.