Гурудвара святого Нихала Сингха, возведенная в Талхане около 150 лет назад, сегодня больше известна как «храм самолетов». По легенде четыре или пять лет назад местный житель помолился здесь об американской визе и, получив ее, в знак благодарности принес к алтарю модель самолета. Символический жест быстро превратился в традицию: ежедневно деревню посещают сотни паломников со всего штата Пенджаб. Они покупают игрушечные самолеты в сувенирных лавках, расположенных на пути к храму, и оставляют их на полу в качестве дара. За неделю моделей скапливается так много, что по воскресеньям смотрители раздают их детям.

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Почти в каждой семье в Пенджабе есть хотя бы один человек, живущий за границей. Несмотря на то что больше 100 тысяч жителей штата отбывают наказание за нелегальную эмиграцию в тюрьмах по всему миру, отъезд родственника в Великобританию, США, Канаду и другие страны здесь отмечают как праздник, а на крыше дома устанавливают модель самолета с логотипом соответствующей авиакомпании. Главные ворота Талхана украшает бетонная копия самолета British Airways.