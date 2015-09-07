33-летний предприниматель из Нового Орлеана Кристофер Катрамбоне сделал состояние на страховом бизнесе: основанная им компания Tangiers Group продает страховки для работающих в горячих точках военных, журналистов, сотрудников неправительственных организаций. В июле 2013 года, отдыхая с семьей на яхте в Средиземном море, Катрамбоне заметил в воде чью-то одежду. Вскоре выяснилось, что неподалеку от итальянского острова Лампедуза затонула лодка с беженцами из Африки — погибли 380 человек. Вернувшись из круиза, бизнесмен заинтересовался проблемой миграции в регионе и основал благотворительный фонд по спасению мигрантов MOAS.

С августа по октябрь 2014 года экипаж корабля «Феникс» под руководством Катрамбоне спас с тонущих судов три тысячи беженцев. С мая по июль 2015 года было спасено более пяти тысяч человек.

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«Пик сезона» миграции приходится на теплое время года — с марта по октябрь. Сотни тысяч беженцев из Сирии, Сомали, Эритреи и других стран пытаются доплыть до Мальты и южных берегов Европы. В 2014 году в Средиземном море, по данным ООН, погибли 3419 человек, с января по июнь 2015-го число жертв превысило две тысячи. Лодки отправляются с берегов Ливии, большинство из них плохо оборудованы и перегружены и поэтому терпят крушение в нескольких километрах от суши.

Во время рейдов «Феникс» курсирует в нейтральных водах у побережья Ливии. Если экипаж получает сигнал о бедствии или обнаруживает лодку с мигрантами самостоятельно, он связывается с Морским спасательно-координационным центром в Риме и ждет дальнейших указаний. Обычно мигрантов берут на борт торговые или военные суда, оказавшиеся поблизости, однако «Феникс» пока остается единственным кораблем, способным одновременно вместить 400 человек и оказать им первую помощь. Спасенных доставляют в Италию и передают в руки властей.

Месяц работы «Феникса» обходится в 600 тысяч евро. Первый год фонд существовал на деньги Катрамбоне — бизнесмен потратил больше двух миллионов долларов, — но сейчас работает в основном за счет пожертвований.

С помощью двух беспилот­ников Camcopter S-100, подаренных австрийским производителем Schiebel, ведутся поиски лодок с воздуха. Рабочие места опера­торов оборудованы в синих контейнерах на верхней
палубе.

Обнаружив судно с беженцами, «Феникс» подходит на безопасное расстояние, затем команда спасателей снаряжает надувные моторные лодки, каждая из кото­рых вмещает 15 человек. Первыми на борт доставляют детей и бере­менных женщин.

Экипаж корабля насчитывает 20 человек. Поисковые и спаса­тель­ные операции координирует капитан Марко Каучи, больше 20 лет прослуживший в мальтий­ской армии.

Покупка и ремонт списанного корабля обошлись Катрамбоне в 5,2 миллиона долларов. 40-мет­ровый рыболовный трау­лер был спущен на воду в 1973 году в Кана­де, а в последние годы использо­вал­ся для учений амери­канской армии в Портсмуте.



Спасательные жилеты и одеяла, запасы воды, продовольствия и медикаментов рассчитаны на 400 человек. Есть на борту и мешки для тел — погибших также транспортируют к берегу.

Благодаря невысокому борту (1,2 м) «Феникс» более приспособ­лен для спасения людей из воды, чем танкеры и грузовые перевоз­чи­ки — на них приходится караб­кать­ся по веревочной лестнице.



В 2015 году MOAS стал сотрудни­чать с организацией «Врачи без границ» — ее персонал оказывает медицинскую и психологическую помощь потерпевшим. Вместе с врачами и экипажем на борту работает жена Катрамбоне Регина и их 18-летняя дочь Мария-Луиза.