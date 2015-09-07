Migrant Offshore Aid Station (MOAS)

33-летний предприниматель из Нового Орлеана Кристофер Катрамбоне сделал состояние на страховом бизнесе: основанная им компания Tangiers Group продает страховки для работающих в горячих точках военных, журналистов, сотрудников неправительственных организаций. В июле 2013 года, отдыхая с семьей на яхте в Средиземном море, Катрамбоне заметил в воде чью-то одежду. Вскоре выяснилось, что неподалеку от итальянского острова Лампедуза затонула лодка с беженцами из Африки — погибли 380 человек. Вернувшись из круиза, бизнесмен заинтересовался проблемой миграции в регионе и основал благотворительный фонд по спасению мигрантов MOAS . С августа по октябрь 2014 года экипаж корабля «Феникс» под руководством Катрамбоне спас с тонущих судов три тысячи беженцев. С мая по июль 2015 года было спасено более пяти тысяч человек.

Средиземно­морс­кий маршрут

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «Пик сезона» миграции приходится на теплое время года — с марта по октябрь. Сотни тысяч беженцев из Сирии, Сомали, Эритреи и других стран пытаются доплыть до Мальты и южных берегов Европы. В 2014 году в Средиземном море, по данным ООН, погибли 3419 человек, с января по июнь 2015-го число жертв превысило две тысячи. Лодки отправляются с берегов Ливии, большинство из них плохо оборудованы и перегружены и поэтому терпят крушение в нескольких километрах от суши.

«Феникс»

в Европу по морю (данные управления верховного комиссара OOН по делам беженцев)



январь-июнь 2015 года — 137 000 человек 2014 год — 219 000 человек 2013 год — 60 000 человек 2012 год — 22 500 человек Количество беженцев, прибывающихв Европу по морю

Во время рейдов «Феникс» курсирует в нейтральных водах у побережья Ливии. Если экипаж получает сигнал о бедствии или обнаруживает лодку с мигрантами самостоятельно, он связывается с Морским спасательно-координационным центром в Риме и ждет дальнейших указаний. Обычно мигрантов берут на борт торговые или военные суда, оказавшиеся поблизости, однако «Феникс» пока остается единственным кораблем, способным одновременно вместить 400 человек и оказать им первую помощь. Спасенных доставляют в Италию и передают в руки властей. Месяц работы «Феникса» обходится в 600 тысяч евро. Первый год фонд существовал на деньги Катрамбоне — бизнесмен потратил больше двух миллионов долларов, — но сейчас работает в основном за счет пожертвований.