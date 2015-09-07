33-летний предприниматель из Нового Орлеана Кристофер Катрамбоне сделал состояние на страховом бизнесе: основанная им компания Tangiers Group продает страховки для работающих в горячих точках военных, журналистов, сотрудников неправительственных организаций. В июле 2013 года, отдыхая с семьей на яхте в Средиземном море, Катрамбоне заметил в воде чью-то одежду. Вскоре выяснилось, что неподалеку от итальянского острова Лампедуза затонула лодка с беженцами из Африки — погибли 380 человек. Вернувшись из круиза, бизнесмен заинтересовался проблемой миграции в регионе и основал благотворительный фонд по спасению мигрантов
С августа по октябрь 2014 года экипаж корабля «Феникс» под руководством Катрамбоне спас с тонущих судов три тысячи беженцев. С мая по июль 2015 года было спасено более пяти тысяч человек.
«Пик сезона» миграции приходится на теплое время года — с марта по октябрь. Сотни тысяч беженцев из Сирии, Сомали, Эритреи и других стран пытаются доплыть до Мальты и южных берегов Европы. В 2014 году в Средиземном море, по данным ООН, погибли 3419 человек, с января по июнь 2015-го число жертв превысило две тысячи. Лодки отправляются с берегов Ливии, большинство из них плохо оборудованы и перегружены и поэтому терпят крушение в нескольких километрах от суши.
Во время рейдов «Феникс» курсирует в нейтральных водах у побережья Ливии. Если экипаж получает сигнал о бедствии или обнаруживает лодку с мигрантами самостоятельно, он связывается с Морским спасательно-координационным центром в Риме и ждет дальнейших указаний. Обычно мигрантов берут на борт торговые или военные суда, оказавшиеся поблизости, однако «Феникс» пока остается единственным кораблем, способным одновременно вместить 400 человек и оказать им первую помощь. Спасенных доставляют в Италию и передают в руки властей.
Месяц работы «Феникса» обходится в 600 тысяч евро. Первый год фонд существовал на деньги Катрамбоне — бизнесмен потратил больше двух миллионов долларов, — но сейчас работает в основном за счет пожертвований.
С помощью двух беспилотников Camcopter S-100, подаренных австрийским производителем Schiebel, ведутся поиски лодок с воздуха. Рабочие места операторов оборудованы в синих контейнерах на верхней
палубе.
Обнаружив судно с беженцами, «Феникс» подходит на безопасное расстояние, затем команда спасателей снаряжает надувные моторные лодки, каждая из которых вмещает 15 человек. Первыми на борт доставляют детей и беременных женщин.
Экипаж корабля насчитывает 20 человек. Поисковые и спасательные операции координирует капитан Марко Каучи, больше 20 лет прослуживший в мальтийской армии.
Покупка и ремонт списанного корабля обошлись Катрамбоне в 5,2 миллиона долларов. 40-метровый рыболовный траулер был спущен на воду в 1973 году в Канаде, а в последние годы использовался для учений американской армии в Портсмуте.
Спасательные жилеты и одеяла, запасы воды, продовольствия и медикаментов рассчитаны на 400 человек. Есть на борту и мешки для тел — погибших также транспортируют к берегу.
Благодаря невысокому борту (1,2 м) «Феникс» более приспособлен для спасения людей из воды, чем танкеры и грузовые перевозчики — на них приходится карабкаться по веревочной лестнице.
В 2015 году MOAS стал сотрудничать с организацией «Врачи без границ» — ее персонал оказывает медицинскую и психологическую помощь потерпевшим. Вместе с врачами и экипажем на борту работает жена Катрамбоне Регина и их 18-летняя дочь Мария-Луиза.