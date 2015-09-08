Все письма принц Чарльз пишет от руки, а затем передает для набора на печатной машинке. Когда послание возвращают на подпись, он часто добавляет в текст комментарии и дополнительные восклицательные знаки. За витиеватый почерк и любовь к черным чернилам опубликованные письма получили в прессе название «Записки черного паука».

21 октября 2004 года

Уважаемый мистер Морли!

Большое спасибо за Ваше письмо, касающееся работы Специальной комиссии по проблемам открытого моря. Должен сказать, мне чрезвычайно отрадно видеть, какие усилия Вы прилагаете, чтобы призвать к порядку те непокорные страны, которые до сих пор попустительствуют, прямо или косвенно, пиратскому и прочему незаконному рыболовству; и я искренне желаю Вам успеха в этой благородной деятельности. Вам, безусловно, удалось сформировать мощный альянс государств и неправительственных организаций. Хотелось бы выразить надежду на то, что Вы не упустите из виду незаконную добычу патагонского клыкача, поскольку, если ей не будет положен конец, нашему бедняге альбатросу, за спасение которого я продолжаю ратовать, тоже несдобровать…

Кстати, позвольте полюбопытствовать, не задумывались ли Вы о том, чтобы привлечь к решению этой проблемы военно-морские силы стран, входящих в комиссию? Простите меня за столь вопиющее невежество, но я даже не знаю, участвует ли в дискуссии по этому вопросу Королевский военно-морской флот? Полагаю, Вы предъявите мне в ответ длинный список самых разнообразных юридических препон, мешающих любому стоящему предприятию!!!

К слову, я с нетерпением жду публикации доклада Королевской комиссии по устойчивому рыболовству. По личным каналам до меня дошли слухи, что доклад этот может оказаться весьма резким, что не может не радовать. Очень надеюсь, что власти предержащие и вместе с ними широкая общественность примут к сведению его выводы.

Еще раз благодарю Вас за письмо о проделанной работе. Я знаю, какой огромный личный вклад Вы вносите в решение этой проблемы и как глубоко она тревожит Вас. Давайте же надеяться, что мы, люди, переживающие за будущность рыболовного хозяйства, сумеем изменить что-то сейчас, пока еще не слишком поздно…

Искренне Ваш,

Чарльз