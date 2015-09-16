Происхождение

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards В сентябре 1855 года корабль из Лондона доставил в порт Джорджтауна пять тысяч почтовых марок вместо заказанных ста тысяч, что привело к их нехватке в Британской Гвиане. Тогда генеральный почтмейстер колонии Эдвард Дальтон решил отпечатать серию марок номиналом 1 и 4 цента в типографии, где выпускалась официальная газета колониальных властей. Когда в Гвиану пришел новый комплект марок, почтмейстер постарался изъять из оборота все местные экземпляры.

Динамика роста цены «Британской Гвианы»

$10000000 0

187019402015

6 шиллингов

В 1873 году двенадцатилетний Луис Вернон Вон, семья которого переехала в Джорджтаун из Шотландии, обратил внимание на странную марку в бумагах своего дяди. Местный коллекционер предложил за нее «отчаянно высокую цену» — 6 шиллингов. Других марок этой серии до настоящего момента обнаружить не удалось.

40 фунтов стерлингов

«Британская Гвиана» сменила нескольких владельцев, пока в 1878 году ее не приобрел живший в Париже коллекционер Филипп ля Ренотьер фон Феррари. В 1914 году Первая мировая война застала его в Голландии, и, будучи австрийским поданным, Феррари не мог вернуться во Францию. Тогда он завещал коллекцию «своему германскому отечеству» и передал на хранение музею связи в Берлине — однако марки остались в Матиньонском дворце в Париже, которое занимало австрийское посольство. После войны французские власти национализировали дворец и конфисковали коллекцию в качестве репараций.

352 500 франков

В 1921−26 годах коллекцию марок Феррари распродали на аукционах. «Британскую Гвиану» приобрел агент американского текстильного магната Артура Хинда за рекордные для того времени 352 тысячи франков (около 440 тысяч долларов в наши дни).

45 000 долларов

После смерти Хинда марку в 1940 году купил инженер и предприниматель Фредерик Смолл за 45 тысяч долларов (сегодня около 763 тысяч). Филателистический раритет он рассматривал как выгодную инвестицию, именно при Смолле «Британская Гвиана» вошла в популярную культуру: о ней писал журнал Life, а в диснеевском комиксе 1952 года Дональд Дак отправлялся в Южную Америку на поиски очень дорогой старинной марки.

280 000 долларов

В 1970 году марку приобрел синдикат пенсильванских инвесторов во главе с Ирвином Вайнбергом. Сумма сделки составила 280 тысяч долларов (сейчас это около 1,7 миллиона). В течение нескольких лет Вайнберг лично представлял «Гвиану» в Токио, Берлине, Лондоне, Сиднее и других городах: марку он перевозил в чемодане, прикованном наручниками к запястью.

935 000 долларов

Новый аукцион прошел в апреле 1980 года, но имя покупателя стало известно лишь через 6 лет: 935 тысяч долларов (около 2,8 миллиона на 2015-й) заплатил за «Британскую Гвиану» Джон Дюпон, один из наследников корпорации DuPont. В 1997-м бизнесмен был осужден за убийство олимпийского чемпиона по вольной борьбе Дэйва Шульца и спустя 13 лет умер в тюрьме.

9 480 000 долларов