В качестве иллюстраций к материалу использован проект американского фотографа Эми Элкинс Black is the Day, Black is the Night. Элкинс вела переписку с семью заключенными, отбывавшими наказание в одиночных камерах тюрем строго режима, и создала абстрактные портреты каждого из них. Резкость на этих кадрах определяется соотношением лет, проведенных в тюрьме, и возраста заключенного.