RGB … 255, 145, 175
CMYK … 0, 43, 31, 0
HSV … 344°, 43%, 100%
В 1979 году американский психолог Александр Шаусс опубликовал в «Журнале ортомолекулярной медицины» статью, в которой утверждал, что определенный оттенок розового цвета (код R: 255, G: 145, B: 175) вызывает у наблюдающего его человека «заметное замедление сердечного ритма, пульса и дыхания». Эксперимент Шаусс проводил на себе.
Взяв за основу теорию швейцарского психолога Макса Люшера о влиянии эндокринной системы человека на его цветовые предпочтения, Шаусс предположил, что существует и обратная закономерность. Согласно его гипотезе, розовый цвет влияет на эндокринную систему любого человека, в том числе дальтоника, вызывая неконтролируемое мышечное расслабление. «У использования цвета в нейтрализации агрессии и насилия, — писал Александр Шаусс, — много точек приложения, и оно открывает новые рубежи поведенческих технологий, ранее не рассматриваемые всерьез».
После публикации работы Шауссу удалось провести эксперимент в Исправительном центре военно-морских сил США в Сиэтле. Офицеры Джин Бейкер и Рон Миллер согласились перекрасить в розовый цвет камеры для вновь прибывших заключенных, которые более склонны к насилию. За 156 дней эксперимента, по данным главного управления кадров ВМС, в камерах не было зафиксировано ни одного случая неуправляемого или агрессивного поведения. Данный оттенок розового получил название в честь офицеров тюрьмы.
Известны и другие эксперименты с розовым Бейкера-Миллера. Цвет использовали в тюрьме округа Санта-Клара в Сан-Хосе и Центре Койпера для несовершеннолетних преступников. Кроме того, в 2006 году в розовый был выкрашен карцер тюрьмы швейцарского округа Пфеффикон: опыт признали успешным, и вскоре его повторили в более чем десяти пенитенциарных и психиатрических учреждениях Швейцарии, Германии и Люксембурга.
В 1979 году на футбольном стадионе Университета Айовы в розовый выкрасили раздевалку гостевой команды, включая душевые и писсуары. Идея принадлежала тренеру местной команды Хейдену Фраю, в своих мемуарах вспоминавшему этот эпизод так: «Мы надеялись, что этот цвет вызовет пассивное настроение у наших противников». В начале 1990-х розовыми стали гостевые комнаты и на стадионе Университета Колорадо, но затем руководство Западного дивизиона Американской футбольной конференции постановило, что раздевалки обеих команд должны быть одинакового цвета.
Психологи из Техасского университета Джеймс Э. Гиллиам и Дэвид Анра провели в 1988 году собственное исследование. Изучив кровяное давление, пульс, силу сжатия кисти и показатели по тесту Векслера 54 добровольцев, последовательно наблюдавших белый цвет и розовый Бейкера-Миллера, они не выявили существенных различий в показателях. Ученые рекомендовали воздержаться от использования данного цвета в исправительных учреждениях. В 2014 году Оливер Геншов из Университета Мангейма проанализировал поведение заключенных в тюрьме Пфеффикон и пришел к выводу, что они становятся менее агрессивными в любой из камер карцера и цвет стен не влияет на их поведение.