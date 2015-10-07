В 1979 году американский психолог Александр Шаусс опубли­ковал в «Журнале ортомолекулярной медицины» статью, в которой утверждал, что определенный оттенок розового цвета (код R: 255, G: 145, B: 175) вызывает у наблюдающего его человека «заметное замедление сердечного ритма, пульса и дыхания». Эксперимент Шаусс проводил на себе.

Взяв за основу теорию швейцарского психолога Макса Люшера о влиянии эндокринной системы человека на его цветовые предпочтения, Шаусс предположил, что существует и обратная закономерность. Согласно его гипотезе, розовый цвет влияет на эндокринную систему любого человека, в том числе дальтоника, вызывая неконтролируемое мышечное расслабление. «У использования цвета в нейтрализации агрессии и насилия, — писал Александр Шаусс, — много точек приложения, и оно открывает новые рубежи поведенческих технологий, ранее не рассматриваемые всерьез».

После публикации работы Шауссу удалось провести эксперимент в Исправительном центре военно-морских сил США в Сиэтле. Офицеры Джин Бейкер и Рон Миллер согласились перекрасить в розовый цвет камеры для вновь прибывших заключенных, которые более склонны к насилию. За 156 дней эксперимента, по данным главного управления кадров ВМС, в камерах не было зафиксировано ни одного случая неуправляемого или агрессивного поведения. Данный оттенок розового получил название в честь офицеров тюрьмы.