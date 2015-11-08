Людям, внезапно разбогатевшим — а тогда в России богатели именно что внезапно, — свойственно обрывать старые связи. Потому что внезапно возникавший капитал имел странную особенность концентрироваться в руках немногих, оставляя численно подавляющую массу неудачников за гранью выживания, и вероятность того, что старый знакомец по школьной парте или институтской скамье окажется надоедливым попрошайкой, выпрашивающим энную сумму на пропитание, излечение или вульгарную опохмелку, — эта вероятность была неотличима от единицы.

Любимцы Фортуны и локомотивы прогресса меняли адреса и телефонные номера, отгораживались от обветшавшего прошлого бдительными секретаршами и угрюмыми охранниками. Пешее продвижение по улицам они ограничивали стремительными бросками из машины в подъезд и обратно, а приглашения на вечер встречи выпускников или грубовато-дружелюбные эпистолы от былых однокашников, буде таковые просачивались через секретарские фильтры, выбрасывали в мусорные корзины не читая.

Жизнь стремительно удавалась и формировала новый круг общения, новые привычки, новые интересы. В этом стремительном перемещении от старой жизни к новой было что-то от эмиграции: повернуться спиной, отряхнуть прах с ног своих и решительно сменить двумерное серое существование на ежесекундную радость бытия в многоцветном трехмерном мире.

Но среди эволюционных эмигрантов попадались иногда странные особи, которых новое, с иголочки, межзвездное бытие устраивало не полностью. Чуть-чуть не доставало до полного счастья. Необходимо было в дополнение хотя бы эпизодическое ощущение контраста между тем, что было, и тем, что стало. Так и некоторые «колбасные эмигранты» конца семидесятых, как только в разгар перестройки это стало можно, потянулись обратно, чтобы повидать старых приятелей, продемонстрировать фотографии собственного дома под сенью вековых вязов, стриженной лужайки перед ним и новенького автомобиля на подъездной дорожке, поразить приобретенным нерусским акцентом, блеснуть кредиткой и ненавязчиво посочувствовать.

Леонид Александрович Ворохопкин вряд ли осознавал, что бережное сохранение старых контактов, столь нетипичное для его окружения, было вызвано потребностью в этой контрастной терапии. Он был человеком не просто успешным, а очень успешным, и в список журнала «Форбс» не попал просто по чьему-то недосмотру. Тем не менее, подобно халифу Гаруну аль Рашиду, он время от времени спускался со своего бизнес-Олимпа и проходил по тропам нижнего мира, общаясь с туземными носителями ностальгического прошлого. Это было необременительно, потому что чеканное словосочетание «столько не могу» позволяло ему при неизбежном определении вспомоществования держаться в рамках разумного, но очень приятно, поскольку каждая такая встреча многократно усиливала наслаждение достигнутым.

Случались, правда, досадные эксцессы. Старого институтского приятеля Кирку он вследствие какого-то умственного вывиха распорядился принять на работу замом генерального в одну из своих фирм. Его даже не насторожило, что после традиционных «здорово, старик, сколько лет, ну ты как вообще» Кирка посмотрел на него каким-то мутным взглядом и сказал:

— А ты вообще… Гладкий. Жрачка, что ли, хорошая?

Кирка просуществовал в замах четыре месяца, дождался, пока генеральный ушел в недельный отпуск, оставив его на исполнении, мгновенно слил все, что было на счетах, в заранее заготовленную помойку, обналичил и сгинул с награбленным. После этого Ворохопкин зарекся приближать к себе былых знакомцев и зарок этот нарушил лишь однажды, через два года после Кирки.

Вот об этом и пойдет речь.

В бизнес Леня Ворохопкин ушел из аспирантуры, когда диссертация была уже практически придумана, а на треть написана. Дописывать ее никакого резона не было, потому что даже хорошим химикам в новой экономической реальности места не было, а уж свой научный потенциал Леня оценивал с категорической беспощадностью. Единственное что — ему было очень неловко перед своим научным руководителем Давидом Израилевичем, который возился с Леней как с любимым дитятком, часами вколачивая в него химическую премудрость и всячески подталкивая Леню к вершинам научной квалификации.

Всего лишь попытавшись представить себе, как он скажет Давиду Израилевичу, что на все его труды решил наплевать и растереть, отступник ощутил такой ужас, что предпочел просто тихо исчезнуть. Дело в том, что за исключительной добротой и голубиной кротостью Давида Израилевича Леня прозревал ветхозаветную непримиримость к отступникам и предателям.

И вот прошли годы, Леня прочно оседлал лучезарную вершину бизнес-Олимпа, неустанно приумножал капитал, черпал вдохновение и уверенность в своем высоком предназначении из контактов с прошлым, а в какой-то момент вспомнил про учителя и наставника. Дал поручение секретарше и через десятиминутное мгновение уже держал в руках лист бумаги с отпечатанными на принтере адресом и домашним телефоном.

— А мобильный? — недовольно спросил Леня.

— Извините, Леонид Александрович, — отвечала трепещущая секретарша. — Мобильного не нашла. Может, у него нет мобильного?

— Мобильный сегодня у всех есть, — авторитетно сказал Леня, но оргвыводов решил не делать.

Это было правильно, потому что мобильного телефона у Давида Израилевича действительно не оказалось. Он долго пытался понять, с кем именно его хочет соединить секретарша, и понял только, когда Леня уже сам взял трубку и трижды по меньшей мере представился.

— Ой, Ленечка, здравствуй, дорогой, — обрадовался он наконец. — А я думаю, кто это звонит, не сразу узнал. Богатым будешь (тут Леня хмыкнул). А это кто сначала со мной разговаривал? Супруга?

— Да нет, — ответил Леня.

— Ну да. Ну да, — согласился Давид Израилевич. — Дело молодое. Как жизнь, Ленечка?

Подробно рассказывать как жизнь Ворохопкин не стал, разузнав вместо этого, что проживает Давид Израилевич в полном одиночестве и на пенсионном обеспечении, но всем совершенно доволен, да к тому же иногда бывает окружен научным молодняком.

— Общий уровень, Ленечка, падает, — пожаловался Давид Израилевич. — Не то что в прежние времена. Но попадаются и вполне толковые ребятишки. Хотя не то, Ленечка, совсем не то.

Профессорский дом на Ленинском находился в состоянии совершенного упадка — в темном подъезде стоял омерзительный кошачий запах, дверцы почтовых ящиков обреченно свисали с петель, половина лифтовых кнопок была сожжена, а поверх осколков зеркала красовалась надпись «мы не жиды, жиды не мы».

Профессор был одет в растянувшуюся на рукавах и животе коричневую вязаную кофту, полосатые пижамные штаны и пятнистые кроссовки без шнурков. Воротник синей с черным байковой ковбойки стягивал серый галстук с засаленным узлом.

— Сюда, сюда, — прикрывая ладонью рот говорил Давид Израилевич, указывая слегка дрожащей рукой в глубь квартиры, — в кабинет проходи, Ленечка, я тебя там рассмотрю. Сейчас чай организуем. У меня хороший чай есть, цейлонский.

Пока Давид Израилевич возился на кухне, Леня осматривал профессорский кабинет, в котором сколько-то лет назад приобщался к тонкостям научного познания. Кабинет, как и подъезд, изменился до неузнаваемости — в нем появился маленький холодильник со сколотой эмалью, но исчезли коричневые кожаные кресла с резными ножками, письменный стол перекочевал к окну, а его старое место заняла укрытая пледом сиротская кроватка, явно из Икеи. Справа от входной двери, где раньше была застекленная витрина с трудами самого Давида Израилевича, ситцевая занавесочка в цветок прикрывала от посторонних глаз зимнее пальто с потершимся каракулевым воротником и еще что-то из верхней одежды. Видно было, что кабинет полностью заключил в себе весь жизненный цикл профессора.

Воспользовавшись отсутствием хозяина, Леня на цыпочках вышел в коридор и осторожно попробовал двери в столовую и в одну из спален. Как он и предполагал, двери оказались заперты.

— А я не забыл, Ленечка, — бормотал Давид Израилевич, пристраивая на письменном столе сахарницу и супную тарелку с пряниками, — я тебе в кружку налил, как раньше. Ты всегда из нее чай пил. Помнишь? С коровкой. А я уж из чашки… мне много жидкости врачи не рекомендуют. Говорят, что на ноги плохо влияет. Садись поближе и рассказывай. Где ты, что… Очень хорошо, что позвонил. Я тебя часто вспоминал.

Уже к середине беседы, которая ни к чему не вела, но лишь приумножала тянущую тоску от общения с оставшейся на обочине прогресса дряхлостью, Леня осознал, что эта встреча с прошлым ему никакого удовлетворения не приносит и не принесет. Профессор, поддерживающий существование эпизодическим репетиторством и сдачей непонятно кому значительной части своей жилплощади, ни малейшего интереса к головокружительному Ленечкиному взлету не проявлял, а жизнь за окнами игнорировал. И вообще вел себя так, как будто только вчера еще безжалостно марал красным карандашом беспомощные Ленечкины фантазии относительно эффекта адсорбции ионов лития свежеосажденным гидроксидом алюминия.

«А почему бы и нет, — думал Леня под стариковское бормотание о какой-то загадочной агрегации неизвестного ему хитозана, — почему бы и нет; пусть это никому на фиг и не надо, но оборудовать ему кабинетик, положить семьсот долларов оклад, девочка будет чай с печеньем подавать, обед приносить… можно привозить и отвозить на машине… пусть себе читает, пишет… компьютер поставить… вставить зубы, приодеть… квартиру эту вернуть в исходное состояние, постояльцев выгнать… иногда водить ужинать в приличные места…»

— Ты меня слушаешь, Ленечка?

— Конечно, Давид Израилевич, потрясающе интересно.

«…Он, конечно, со своей этой химией может достать до самых печенок, но это не так и плохо… в этом что-то есть, если в компании, например… у Ворохопкина завелся профессор по химии, Леня что-то затевает, а что — не говорит… во интрига!.. сколько это все может стоить? да какая разница, в конце концов! — пусть старик доживет свое в комфорте, он заслужил: сколько он на меня, кретина, времени угробил…»

— А что я там буду делать? — изумился Давид Израилевич, когда Леня сформулировал предложение.

— Работать, Давид Израилевич, — бодро объяснил Леня. — Двигать вперед химическую науку. Вы не беспокойтесь — будет приличная зарплата, создадим все условия, полное освобождение от бытовых проблем. Как только появятся первые результаты, сразу же начнем обсуждать их практическое использование. Патентные дела, все такое — даже не думайте. На самом высшем уровне. И полная свобода научного поиска. Хотите агрегацию хитозана — на здоровье. Другое что-нибудь хотите — пожалуйста. Вы же знаете: для меня химия — это как первая любовь.

— А кто же мне будет план работ утверждать?

— А зачем вам его утверждать, Давид Израилевич? Я же говорю — полнейшая самостоятельность. Что — Ломоносову или Хэмфри Дэви кто-то утверждал план?

Подготовку Давида Израилевича к появлению в офисе Леня поручил лично своему управляющему делами. Вадим Тарасович Барков родом был из спортивных руководителей, все умел, всех знал и ничему не удивлялся.

— Бассейн, спортзал, массажист — нужно? — озабоченно спросил Вадим Тарасович, листая блокнот. — Маникюр, педикюр? Парикмахер, визажист? Личная охрана?

— Дантиста и маникюрщицу — немедленно, — распорядился Леня. — Парикмахер ему уже не нужен, бассейн и спортзал — на фиг, и никакой охраны. Выделите машину с водителем, организуйте медицину, подберите, кто с ним будет заниматься — ну там чай, обед, секретарские функции в общем. Только не девчонку — что-нибудь так под пятьдесят. Типа из библиотекарш или учительниц.

В первый же день Леня зашел проведать Давида Израилевича лично и в очередной раз убедился в высочайшей квалификации Баркова — переделанный из кладовки кабинет был безукоризненно отремонтирован, на стене соседствовали портреты Менделеева и Нобеля.

— А книги откуда? — спросил Леня, рассматривая забитые литературой полки.

— По списку, — отрапортовал Барков, — Давид Израилевич составлял. Тут еще не все — должны подвезти из фондов ГПНТБ и Ленинки.

Предпенсионная секретарша, будучи представленной Ворохопкину, явственно разволновалась.

— Раньше где работали? — участливо поинтересовался Леня.

— В Институте физической химии, Леонид Александрович, отдел научной информации, я там…

Леня кивнул. Безупречная эффективность Баркова восхищала и даже немного пугала.

— Ну как вам тут, Давид Израилевич? — обратился Леня к преображенному профессору. — Осваиваетесь?

Экстренно изготовленная в частной клинике улыбка непривычно освещала лицо Давида Израилевича. Воротник белоснежной сорочки подпирала синяя в красный горошек бабочка, темно-коричневый двубортный костюм удачно скрывал благоприобретенные недостатки фигуры, и, хотя стереть следы от проведенных взаперти нескольких лет нищей старости полностью не удалось, да и никому и никогда этого не удавалось, общее впечатление было вполне радужным.

— Просто сказка, Леонид Александрович, — слегка дрогнув голосом, сообщил профессор. — Я даже не знаю… Просто сказка какая-то. Мне еще нужно время, чтобы освоиться, наметить, так сказать, первоначальный и перспективный план действий. Вот Марина Осиповна, она владеет компьютерной техникой, она наладит мне контакты с коллегами. Дня через три хотел бы зайти к вам, обсудить…

— Да что ж вы так официально, Давид Израилевич, — поморщился Леня. — Вы ведь мой учитель. Вы уж давайте как раньше, без всяких этих формальностей… Договорились?

Старик кивнул.

На следующей неделе секретарша Ворохопкина трижды докладывала ему, что звонили от профессора Лермана, просили принять для обсуждения тематики исследований. Предполагаемая продолжительность обсуждения — два часа минимум.

Тратить два часа на плюсквамперфектум Леня, естественно, никак не желал. Но и оставлять учителя в забвении тоже не годилось: у старика не должно было появиться ощущение, что его просто взяли на подкормку, надо было всячески поддерживать в нем иллюзию собственной нужности. Леня был достаточно умудрен жизнью, чтобы понимать, что для некоторых людей простое решение проблемы хлеба насущного особой ценности не представляет, им в первую очередь необходимо ощущать свою полезность, а если этого нет, то все остальное не так уж и важно.

Поручить его кому-нибудь? Пусть обсуждают тематику, хоть целыми сутками. Кому? Баркову? Так офис через неделю перестанет нормально функционировать, да это и не решит ничего, старик ведь ясность ума вполне сохранил и мгновенно сообразит.

— Вот что я попрошу срочно сделать, Вадим Тарасович. Переговорная комната на втором этаже, она у нас пустует большую часть времени…

— Так точно.

— Ну вот. Пригласите туда Давида Израилевича, пусть он вам расскажет, как должно выглядеть помещение для научных семинаров. Оборудуйте в соответствии с его пожеланиями. Попросите его составить список участников, передайте на охрану. И еще. Свяжитесь с международным отделом, пусть ему загранпаспорт, что ли, сделают. Вы поручите этой его… ну этой… чтобы она приготовила справку по конференциям за границей в соответствии с его интересами. И справку эту к нему на стол. И еще скажите, что я завтра в первой половине к нему загляну.

Утреннюю встречу с учителем Ворохопкин максимально сократил, виртуозно уклонившись от обсуждения новых научных идей и плана исследований. Но поскольку какой-то смысл в его визите надо было обозначить, он предложил, приобняв Давида Израилевича за плечо:

— У меня к вам, Давид Израилевич, есть одно предложение. Я сегодня вечером встречаюсь тут кое с кем. С приятелями, типа поужинать. Давайте вместе поедем. Интересный народ. Познакомитесь.

Ужин с коллегами по предпринимательскому цеху был запланирован еще несколько дней назад — ожидались продовольственный барон Коля Провоторов, средней руки нефтяник Ибрагим Агаев, парочка сенаторов и просто влиятельный человек Гриша Шульман. Никакой особой цели этот междусобойчик не предполагал — предложение посидеть пришло от Провоторова, а к Лене в это время как раз зашел Шульман, который тут же ухватился и сказал, что тоже хочет и придет с Агаевым. А сенаторы как-то сами собой возникли — ну не отказывать же, хоть и шушера никчемная.

Поскольку инициатива исходила от Провоторова, то и организацией мероприятия занимались его люди. В связи с тем что шла первая неделя Великого поста, для православного Шульмана был отделен угол стола, уставленный блюдами с квашеной капустой, солеными рыжиками, овощами в ассортименте, квасом, минеральной водой «Эвиан», а еще принесли серебряную кастрюльку с дымящейся отварной картошкой. Прочие невоцерковленные не оригинальничали особо — Провоторов заказал спаржу с пармезаном и отварную телятину под белым соусом, Агаев — фаршированные баклажаны и тюрбо, Леня — карпаччо из тунца и бараньи котлеты. Халявщики-сенаторы ожидаемо выбрали копченого угря, устрицы и фуа-гра. Давид же Израилевич, усаженный напротив Ворохопкина, между Шульманом и Провоторовым, продолжал озадаченно шелестеть страницами меню.

— Вам помочь, Давид Израилевич? — не выдержал наконец Ворохопкин, которого раздражал переминающийся с ноги на ногу официант, стоявший за креслом профессора и явно чуявший своим халдейским чутьем, что этот клиент — случайный и из людей.

— Да я что-то…, — озадаченно протянул Давид Израилевич, — …я не знаю тут ничего… а скажите, уважаемый, — обратился он к официанту, — попроще у вас есть что-нибудь?

— Все, что пожелаете, — надменно ответил официант.

— Понятно. Тогда давайте сделаем так. На закусочку… мелко порубленный зеленый лук с крутым яйцом, это такой получится вроде как салат, и с майонезом. Но не заправляйте, а просто принесите майонез отдельно в блюдечке, я сам заправлю по вкусу. Две-три отварные картофелины — вот, как у товарища, только не горячие, а непременно холодные, и к ним несколько балтийских килек пряного посола. Присмотрите, чтобы были вычищены и без головы. Ветчина у вас найдется? Нет-нет, ничего такого — нашу обычную ветчину, чтобы немного с жирком, и непременно хрен. Белый, пожалуйста, без добавок. Так. На горячее — не знаю даже, приготовят у вас, как я скажу?

— Я запишу, — пообещал заинтересовавшийся официант.

— Берете свиной окорок. Не вырезку, а именно окорок. Отрезаете два ломтика, примерно вот таких, — Давид Израилевич очертил в воздухе окружность. — Толщиной чуть меньше указательного пальца. На полминуты буквально опускаете в чистый медицинский спирт…

Официант покраснел.

— Может не быть. Спирта. Есть граппа.

— Это что?

— Виноградная водка. Итальянская.

— Сколько градусов?

— Есть семьдесят.

— Хорошо. Сойдет. Но прежде чем опускать в нее свинину, разогрейте эту вашу, как ее?

— Граппу.

— Вот именно. До температуры чуть выше комнатной. Градуса двадцать четыре, но не выше. Вы записываете? Через тридцать секунд свинину достать, слегка присыпать мукой, но именно слегка. Развести в отдельной посуде шесть яичных желтков, добавить и тщательно размешать четверть чайной ложки соли с щепоткой красного мелко помолотого перца, свинину тщательно вывалять в этой смеси и положить на раскаленную сковороду. Сорок секунд на одной стороне, сорок на другой — попросите за временем проследить, — и немедленно подавать, посыпав свежим укропом. Так. Теперь насчет сладкого…

— Заказ на десерт я приму позже, — остановил его официант. — Если не возражаете.

— Позже — так позже, — согласился Давид Израилевич. — Я пока подумаю. И вот что. Водочки принесите, граммов сто. Ну, можно сто пятьдесят. У вас обычная водка ведь есть? Типа «Московской»? Вот и хорошо. Вы уж постарайтесь, подберите для нее такой графинчик, чтобы как раз на это количество, если есть хрустальный, то это лучше всего, и в какую-нибудь эдакую посудинку со льдом его пристройте…

В этот момент Шульман громко сглотнул, встал и вышел из зала. Вернулся через минуту, засовывая в карман мобильный телефон, и распорядился:

— Любезный, вы все вот это оставьте — пусть будет, и еще принесите мне… вот, что господин заказал: килечку, ветчину и остальное… водки граммов триста.

— Гриша! — цинично поднял густые брови Агаев. — Не вздумай! У тебя же Великий пост.

Шульман отмахнулся.

— Ну и пост, что ж я — не понимаю? Я специально духовнику позвонил — так мол и так, важная встреча. Он на сегодня разрешил. А завтра — все как положено.

Соседний сенатор прошептал Лене в ухо:

— Николай Спиридонович интересуется — как имя-отчество господина?

— Давид Израилевич, — пробасил получивший нужную информацию Провоторов, приподнимаясь из кресла и протягивая профессору визитную карточку, — не откажите в любезности. Я все понял, кроме одного. Зачем свинину надо вымачивать в спирте?

— Чем меньше мясо подвергается термической обработке, — с готовностью ответил профессор, — тем оно вкуснее и полезнее. В этом смысле идеально употреблять сырое мясо. Например, сырую говядину. Или баранину, как это делают в Абиссинии. Между прочим, великолепна на вкус сырая конина, но ее, для достижения нужной мягкости, приходится долго вымачивать в специальном составе. Если угодно, у меня есть где-то рецепт. Традиционно для этого используются природные ингредиенты, но их можно с успехом заменить простым химическим составом. Совершенно безвредным для организма. Вообще, любое травоядное животное может быть употреблено в пищу в сыром виде. К сожалению, это не относится ко всеядным животным, таким, как свиньи или, скажем, собаки, кошки, грызуны — в особенности крысы, змеи и все такое. Но общее правило состоит в том, чтобы термическое воздействие свести к минимуму. Для свинины это достигается просто — кратковременным погружением в спирт. Или вот возьмем, к примеру, обычного подмосковного ужа. Весьма несложный в приготовлении препарат, в котором это безобидное пресмыкающееся маринуется в течение трех суток, не просто исключает необходимость какого-либо температурного воздействия, но и придает мякоти ужа дополнительные вкусовые качества. Достаточно сказать, что ее практически не отличить от, скажем, копченого угря.

Сенаторы переглянулись, побледнели и дружно опустили вилки.

— Это вы, товарищи, напрасно, — поспешил успокоить их Давид Израилевич. — Препарат, о котором я упомянул, хоть и просто готовится, но включает в себя некоторые крайне дорогостоящие компоненты. Накладно будет — заменять угря ужом. Впрочем, приятного аппетита.

Ворохопкин испытал некоторое облегчение, обнаружив, что старик не только не выглядит чужеродным на празднике жизни, но и привлекает совершенно искреннее внимание окружающих. Поэтому он позволил себе несколько отвлечься и даже ответить на пару вопросов тому самому сенатору, который от лица Провоторова интересовался, как зовут профессора. Когда он вновь вернулся к общей застольной беседе, то православный Шульман был уже багров от водки и ярости, а профессор его успокаивал:

— Ну ладно, уважаемый, — примирительно вещал Давид Израилевич, — я готов взять обратно свои слова, что чудес не бывает; я ведь всего лишь поясняю вам, что приведенные вами примеры чудесами вовсе не являются. Эту вашу историю про пять хлебов, которыми накормили целую толпу, никак нельзя считать чудом, потому что ничего сверхъестественного в ней нет. И две тысячи лет назад тоже не было.

Шульман схватил со стола кусок хлеба и неистово потряс им в воздухе, по‑видимому, предлагая Давиду Израилевичу превратить его в буханку: дар речи из-за кощунственных слов профессора он временно утратил.

— Давайте сразу определим, товарищи, — размеренно, как на семинаре, произнес Давид Израилевич, на которого были обращены все взгляды, — давайте сразу определим, что мы будем называть чудом. Я полагаю, что чудом надлежит считать явление, происходящее с явным и бесспорным нарушением законов природы. Если же никакие законы природы не нарушаются, то чуда нет, даже если мы не понимаем, как именно произошло то или иное явление. Так вот. Если бы некто, щелкнув пальцами, создал из ничего пропитание для большого числа людей, я бы, с определенными оговорками, мог признать это сверхъестественным происшествием. Если же, с другой стороны, число хлебов увеличивается от пяти до количества, потребного для разового насыщения пяти тысяч человек, это может восхищать только… как бы сказать… в общем, в этом нет ровным счетом ничего удивительного. Не говоря уж о чудесном. Известно ли вам, сколько колосков вырастает из одного-единственного пшеничного зерна? И сколько зерен содержится в одном таком колоске? Нет? Ну так вот, докладываю вам: одно пшеничное зерно за сезон превращается в среднем в четыреста ровно таких же зерен. Это никого не удивляет. Итак, мы признаем, что в природе действует закон многократного умножения зерен. Да, вы можете мне возразить и сказать, что зерно надо посадить в землю, совершить с ним определенные агротехнические действия, выждать определенное время и потом уже собрать урожай, а в Иудее — или где там — все это произошло прямо на глазах у толпы. Но! Любой природный процесс может быть легко ускорен или замедлен, это научились делать уже давно. Короче говоря, если вы снабдите сколько-нибудь сведущего в химии человека исходным сырьем в виде одной буханки хлеба и предоставите в его распоряжение лабораторию и двух ассистентов, то в течение суток он произведет… дайте подумать…

Давид Израилевич вытащил из кармана блокнот и начал что-то записывать. Все, включая Шульмана, следили завороженно.

— Ну вот, — объявил Давид Израилевич, завершив расчеты. — Это зависит, понятное дело, от того, какие ресурсы будут выделены на проведение эксперимента, но ориентировочно можно рассчитывать на получение трехсот четырнадцати буханок, практически неотличимых от исходной. Возвращаемся к нашим баранам. Имеем пять хлебов. Умножаем на триста четырнадцать. Получаем одну тысячу пятьсот семьдесят. Не забудьте, что там еще и рыбу подавали. Так что совершенно неудивительно, что объедки уносили корзинами.

Шульман перекрестился и встал из-за стола.

— Простите, — сдавленным голосом произнес он. — Дела… совсем запамятовал.

И вышел из зала, едва сдержавшись, чтобы не плюнуть в сторону Давида Израилевича. Шульмана проводили взглядами.

— Я знаю, о чем вы хотите спросить, — обернулся Давид Израилевич к Провоторову. — Отвечаю вам — сделать все это совершенно несложно. Это все я называю занимательной химией. Понимаете меня? Было время, когда подобные вещи находились на острие научного прогресса. Это время прошло. Настоящая химия, в отличие от занимательной, сосредоточена на том, чтобы затраты на производство фокуса были меньше, чем себестоимость уже существующего технологического производства. Да, я могу легко выдать ужа за угря, но это будет дороже, чем если бы три нобелевских лауреата в течение месяца пытались изловить настоящего угря в пустыне Сахара.

Ворохопкин заметил, что Агаев напряженно сверлит профессора взглядом, совершенно забыв о еде, потом, будто бы уловив за хвостик метавшуюся где-то в голове мысль, понимающе кивнул и удовлетворенно улыбнулся.

— Ну ты и хват, Леонид, — прошептал он, повернувшись к Ворохопкину. — Это надо серьезно обсудить. Ты же не собираешься все в одиночку захапать?

Ворохопкин не успел спросить, что такое вдруг взбрело Агаеву в голову, как тот приподнялся, протянул профессору свою визитку и спросил:

— А вот какой вопрос, Давид Израилевич. Было, например, еще превращение воды в вино. Про это вы что-нибудь сказать можете?

Профессор пожал плечами.

— Это совсем просто. Вы никогда не задавались вопросом, сколько воды содержится в обычном виноградном соке, который, собственно говоря, и служит исходным сырьем для приготовления вина? Похоже, что нет. Так вот — виноградный сок это и есть преимущественно вода плюс незначительные добавки, ответственные за вкусовые качества и процесс брожения. Брожение — прекрасно исследованная химическая реакция, которая может быть вызвана самыми разнообразными катализаторами, великолепно на сегодняшний день изученными, и ускорена вплоть до того, что займет считанные минуты. Что касается вкусовых добавок, то тут… ну вы сами знаете. Так что буквально щепотка заранее подготовленной смеси препаратов практически мгновенно превратит воду в жидкость, которую можно будет отличить от вина, только проведя специальный химический анализ. Таковой анализ в Кане Галилейской не проводился хотя бы потому, что все вино было, как мы знаем, с удовольствием выпито участниками торжества. Вообще про воду надо говорить отдельно — поскольку все живое из нее произошло…

Агаев встал и не дал профессору договорить.

— Я хочу предложить тост, — торжественно провозгласил он. — Мы все тут, — он обвел стол рукой, — деловые люди. Мы умеем делать бизнес. Но вот есть еще и другие люди, которые делают науку, а мы с ними видимся редко. Мы сами по себе, они сами по себе. Это неправильно. Вот сейчас, когда здесь присутствует уважаемый Давид Израилевич, мы все видим, как много мы потеряли, потому что варились, так сказать, в своем соку и не обращали внимания на то, что кругом происходит. Я хочу, уважаемый Давид Израилевич, предложить выпить этот тост за ваше здоровье и за вашу науку. Хочу с вами чокнуться, Давид Израилевич.

Агаев прошел вдоль стола, чокнулся с профессором и сел на освободившееся место Шульмана. Все выпили.

До самого конца ужина Агаев непрерывно о чем-то разговаривал с профессором и даже делал пометки в своей записной книжке. Ворохопкину было приятно, что Давид Израилевич вызвал у окружающих такой живой интерес.

— Мне нужно с тобой посоветоваться, Ленечка, — озабоченно объявил Давид Израилевич, когда вечер закончился, и они шли к машинам. — Тут Ибрагим Гасанович мне одно предложение сделал. Но я сказал, что без твоего согласия не могу.

— Какое еще предложение? — спросил Леня, неприятно удивленный.

— Он хотел бы сам с тобой это обсудить, просил меня пока не вдаваться в детали. Я, если ты против, откажу конечно. Но… у него есть лаборатория, как он говорит — прекрасно оборудованная… Но он сам все расскажет, он обещал, что позвонит тебе завтра же. Я, Ленечка, сразу хочу, чтобы без недоразумений всяких… если ты против, то я тут же откажу.

По окончании двухчасовой утренней беседы с Агаевым Леня поспешил в кабинет Лермана, стараясь не сорваться на бег.

— Вы ему действительно это пообещали, Давид Израилевич? — спросил Леня, протягивая профессору исписанный во время разговора с Агаевым лист бумаги.

Профессор поднес листок к глазам и близоруко сощурился.

— Ерунда какая! Мы говорили совсем о другом. У него, как он говорит, есть великолепный масс-спектрометр, и он совершенно не возражает, чтобы я им попользовался. Ты же знаешь, Ленечка, я одно время занимался фармакологией, и применение масс-спектрометра…

— Нет-нет, а вот это что? Он это придумал, что ли?

— Превращение воды в бензин? Ну, в общем, да. Он почему-то решил, что я у тебя именно этим и занимаюсь. Пытал меня просто как гестаповец. И чем больше я говорил, что ничего подобного, тем, как мне показалось, сильнее он уверялся в том, что я что-то скрываю. Потом он перестал меня мучить и напрямую спросил, возможно это или нет.

— А вы?

— Подтвердил, что вполне возможно.

— Вы серьезно?

— Леня! — изумился профессор. — Это же девятнадцатый век! Ну, начало двадцатого. Луи… Луи… забыл фамилию, ну да это неважно. В Штатах. Только не превращение воды в бензин, а изготовление из воды автомобильного топлива, что, впрочем, одно и то же. Я бы, конечно, за это никогда не взялся, потому что такой, извини, ерундой заниматься серьезному человеку просто не пристало, но масс-спектрометр… Я ему сказал, что сделаю, если ты не будешь против.

Агаев дожидался решения Ворохопкина в кафе напротив, рисуя какие-то круги и стрелочки на листе бумаги и игнорируя остывающий зеленый чай.

— Я покрою все расходы, — сказал он. — И половину того, что ты уже потратил. Потом надо будет инвестировать. Я посчитал — не меньше двухсот лямов. У меня столько нет, у тебя тоже нет. Нужен кредит. Я уже переговорил с Шульманом, так — без деталей. Когда у деда твоего будет готова демонстрация, Гриша привезет одного человека, из-за зубцов. Начальника кремлевского гаража. Он потом прикажет кому надо, и кредит дадут. За все про все хочу сорок процентов.

***

Демонстрация проходила на территории испытательного полигона в Подмосковье. Кольцевая автотрасса была окружена высоким забором из рифленого пластика, в центре бетонного кольца располагалось двухэтажное административное здание, рядом — ремонтная мастерская. Персонал полигона был уже помещен в автобус, и ждали только сигнала о прибытии высокого гостя из-за зубцов. Легкий дымок, поднимавшийся со стороны наблюдательной вышки, возле которой готовили шашлыки, свидетельствовал о полной готовности к визиту. Ворохопкин, Агаев и Шульман не отрывали глаз от въездных ворот, Шульман крутил в руках мобильный телефон.

— Так что он тебе сказал? — спросил Ворохопкин.

— Ну сколько можно про одно и то же? — протянул Агаев. — Сказал, что ему это неинтересно. Чуть ли не позорно, понимаешь. Что он не цирковой фокусник. Передал контейнер, рассказал, что и как делать. Он вообще, понимаешь, какой-то странный. Леня, а все ученые такие? А то я других не видел, мне просто интересно.

— Не все, — успокоил его Ворохопкин. — Есть и ничего.

Последний разговор с профессором у Ворохопкина состоялся поздним вечером — Давид Израилевич бурно возражал против своего участия в эксперименте и проявлял при этом невиданное ранее упорство. В результате Леня был вынужден отступить и, узнав, что с утра профессор намерен быть в лаборатории, перепоручил его доставку на полигон Агаеву.

— Я думаю, что это к лучшему, — сказал Агаев. — Начал бы тут выступать. Скажет при госте про цирковые фокусы — и привет Педро. Мы его потом предъявим, когда дело будет сделано.

— А он не спросит, где автор изобретения?

— Может и спросит. Автор доводит до конца серию лабораторных испытаний. Не возражаешь?

Мобильник Шульмана противно заверещал. Тот встрепенулся, приложил аппарат к уху, растянулся в радостной улыбке и замахал левой рукой, отдавая команду. Автобус с персоналом задергался и медленно двинулся к воротам. Шульман побежал за ним, встал у ворот, нетерпеливо выглядывая наружу.

Через пять минут черный джип и две машины сопровождения притормозили на въезде, дверца джипа приоткрылась, Шульман всосался внутрь.

— Ну, — чуть раздвинув узкие губы, произнес пассажир джипа, сбрасывая Шульману на руки пальто, — давайте докладывайте. А то Шульман все петли вьет, не говорит, в чем дело. Тебя, — это Лене, — я вроде видел раньше. А ты — Агаев. Так?

Ворохопкин и Агаев синхронно выставили вперед визитные карточки. Гость повел плечом, Шульман тут же подхватил визитки и зажал их в руке.

— Давай, — шепотом скомандовал Леня и толкнул Агаева в бок. Тот поднял руку. Из-за административного здания выполз серебристый «мерседес», который толкали агаевские охранники.

— Сам, значит, не едет? — брезгливо спросил гость.

— Сейчас, сейчас, — засуетился Агаев. — Одну минутку, уважаемый Филипп Алексеевич. Так задумано. Не едет, потому что пустой бак. Для чистоты, понима… понимаете, эксперимента. Бак совсем пустой. Вот, можно попросить, чтобы ваши люди проверили? Что бак пустой. Что все там в порядке. Что бак пустой, что никакого второго бака или там газового баллона нет. Если надо, мы сейчас его на подъемник поставим.

— Ставьте, — милостиво разрешил гость и сделал знак в сторону своего сопровождения. Четверо в одинаковых черных костюмах неторопливо прошли в мастерскую. Через двадцать минут вернулись, головной, приблизившись к начальнику, вытянулся: «Разрешите доложить, товарищ полковник», — и стал что-то шептать, заслонившись ладонью от остальных. «Мерседес» тем временем подкатили вплотную.

— Хорошо, — сказал гость, дослушав доклад. — Садись за баранку, жди моей команды. Давайте дальше.

— Сейчас мои люди, — несколько приободрившись объявил Агаев, — принесут сюда четыре ведра чистой родниковой воды. Прямо из колодца…

Освободившиеся от толкания «мерседеса» охранники в сопровождении тех же четверых, позвякивая ведрами, удалились в сторону наблюдательной вышки. Потом вернулись. Старший поймал вопросительный взгляд начальника, чуть заметно кивнул. Тем временем в горловину мерседесовского топливного бака была вставлена воронка. Агаев полез во внутренний карман пиджака, достал четыре пробирки, заполненные голубоватой жидкостью, и одну откупорил.

— Чем это? — сморщился гость, замахав в окрестности носа ладонью. — Это что?

— Устраним, — заторопился Агаев, — это непременно устраним, потому что все еще в стадии разработки…

— Чтобы этого не было, — строго сказал гость. — Проследите лично.

Агаев самолично влил содержимое пробирок в ведра и размешал пластмассовой лопаткой.

— Разрешите, — выдвинулся вперед один из сопровождения, взял лопатку, внимательно осмотрел, вернул Агаеву.

— Заливай! — скомандовал Агаев и отошел в сторону.

Когда ведра опустели, сидевший в «мерседесе» вопросительно взглянул на своего шефа и повернул ключ зажигания. Двигатель зафыркал и заглох.

— Качни, качни! — Агаев покраснел и покрылся потом. — Качни педаль.

— Сам знаю, — недовольно пробурчало из кабины.

Со второй попытки машина завелась.

— Пройдемте на вышку, — победительно пригласил Агаев. — Хлеб-соль. И оттуда видно будет, как он станет ездить. А вы сможете руководящие указания давать — в салоне стоит рация.

Филипп Алексеевич, хоть и сохранял довольно умело брезгливо-пренебрежительное выражение начальственного лица, явно был потрясен зрелищем. «Мерседес», заправленный водой из колодца, наматывал по испытательной трассе круг за кругом. Сперва выпивали за каждый круг, но после четвертого решили притормозить.

— Н-да, — произнес наконец Филипп Алексеевич, — ну что ж… впечатляет. Есть, понимаешь, порох в пороховницах. А это вообще как? Нанотехнологии, что ли? Или что другое?

— Нет, — уверенно поправил его Агаев. — Не нано. Это просто инновация.

— Понятно, — кивнул Филипп Алексеевич. — Ну тогда ладно. А то я ко всем этим нано как-то… Инновация — дело другое. Это сейчас поддерживается. И что надо?

Агаев стал объяснять, что без двухсотмиллионного кредита эту эпохальную инновацию никак невозможно довести до ума и что автомобильное топливо из колодезной воды поднимет Россию на высшую ступень научно-технического прогресса. Филипп Алексеевич согласно кивал, а когда услышал про потребный объем кредитования, то даже улыбнулся и поощрительно потрепал Агаева по плечу.

— Не уложитесь, — авторитетно сказал он. — В двести никак не уложитесь. Двести десять — минимум.

Окинув Агаева и Ворохопкина пытливым взглядом и убедившись в полном их согласии со столь глубоким пониманием сути вопроса, он подвел итог встречи.

— Молодцы, — резюмировал он. — Я думал, фокус какой покажете, типа ловкость рук, а тут… Золотое дно, ребятки. Надо будет все серьезно прокрутить, как бы это организовать наилучшим образом. Давайте, значит, в долгий ящик это откладывать не будем, сейчас прямо и порешаем.

— Это я, — сказал он в трубку, — у себя? Соедини быстренько.

Агаев и Ворохопкин, удалившись на приличное расстояние, с тревогой наблюдали, как запечатленный на лице Филиппа Алексеевича энтузиазм постепенно стирался и замещался все более очевидным выражением неудовольствия и брезгливости.

— Значит так, — со стальной ноткой в голосе заявил он, окончив разговор и поглядев с полминуты в пространство. — Так о чем мы? Ах да… Ерунда все.

— Как ерунда? — поперхнулся Агаев. — В каком смысле ерунда?

— Не понимаете, — с сожалением констатировал Филипп Алексеевич. — Государственное мышление отсутствует. Вот и изобретаете тут невесть что. А зачем, почему и что из этого выйти может, это вам неинтересно. Лишь бы прокукарекать… Щелкоперы, — с удовольствием выговорил он, — это… фантазеры… Не понимаете? Ну вот придумали вы, как бензин из воды делать, — и что? Завтра, предположим, весь мир это переймет. И если сегодня вся нефть только у нас да у арабских товарищей, и на этом вся наша российская экономика держится, то что тогда настанет? Я вам скажу — капец настанет. Ежели у каждого колодца бензин из воды гнать будут, мы с нашей нефтью куда денемся? Ты понимаешь, что с тобой за такую инновацию надо сделать? С обоими вами? Я даже такое сказать не могу, что с вами полагается сделать. Это, — Филипп Алексеевич почернел лицом, — это… это терроризм! Это хуже! Инновационный терроризм — вот что это такое! Подрыв! И еще плати им за это! Двести лимонов — за диверсию против российской экономики! А рожа не треснет? Вы себе отчет отдаете, что вы устраиваете? А? Чтоб забыли все, как и не было! Если хоть пикнете насчет этой вашей херни, то из вас самих такую инновацию соорудят — любо-дорого… Сукины вы дети! За копейку Родину нашу, Россию, продать готовы! Эй! — заорал он в рацию, — кончай этот цирк, давай подруливай сюда, к вышке. Отбываем!

Такой поворот событий ни Агаевым, ни тем более Ворохопкиным не предвиделся и застал их врасплох. Леня трясущейся рукой выудил из кармана пиджака металлический цилиндрик с валидолом и забросил в рот две таблетки.

— Дай, — прохрипел Агаев, протягивая руку.

Филипп Алексеевич с отвращением оглядел бизнесменов, задержал немигающий взгляд на Шульмане, от чего тот заклацал зубами, и решительно начал спускаться с вышки. Благоухающая валидолом троица скатилась за ним и внизу окружила.

— Мы же, — задребезжал Агаев, — мы, Филипп Алексеевич, мы ничего… мы посоветоваться… теперь все понятно…

— Понятно? — повернулся к нему Филипп Алексеевич. — Теперь понятно? Тебе, — это Ворохопкину, — и тебе понятно?

Ворохопкин кивнул. Шульман тоже закивал, не дожидаясь, пока к нему повернется огненное око.

— Ну раз всем понятно, — подвел итог Филипп Алексеевич, — то зарубите себе на носу: ничего такого не было. И быть не могло. И если хоть намек какой услышу про сегодняшнее, про это ваше чудо-изобретение, разбираться кто да что не будут, всех вас троих, — он произвел кулаком сладострастно-крутящее движение, — поняли меня?

Убедившись в полном понимании, Филипп Алексеевич подал знак, и кто-то из челяди подбежал с мобильным телефоном. Ворохопкин, Агаев и Шульман почтительно удалились на приличное расстояние и вновь приблизились, когда разговор был завершен.

— В общем так, — продолжил Филипп Алексеевич. — Короче — как я сказал, так и должно быть. И чтобы все следы этой вашей инновации… гм-м… Агаева.

— Ворохопкина, — нерешительно отъехал Агаев. — Это все Леонид Александрович начинал. А я уж потом… на поздних этапах…

Гость повернулся к Ворохопкину.

— Ну вот и крайний обозначился, — объявил он. — Если хоть что просочится, с тебя и спрошу. Так что…

— Одну минуточку, Филипп Алексеевич, — взмолился Ворохопкин, оттаскивая в сторону ренегата Агаева, — буквально секундочку…

Агаев не сопротивлялся и ключи от «мерседеса» отдал.

— На добрую память, — пролепетал Ворохопкин, обращаясь к Филиппу Алексеевичу, — исключительно, так сказать… Первый в мире автомобиль, работающий на чистой воде…

— Ты что, все еще не понял? — прорычал Филипп Алексеевич. — Какой, к лешему, первый? Я тебе что сказал? Единственный! Первый — он же последний!

— Единственный, — покорно исправился Ворохопкин. — Исторический экспонат…

— Гриша, — ласково сказал Агаев, когда кавалькада исчезла за воротами, — ты сегодня ничего не видел, не слышал и вообще нигде не был, понятно? Если хоть одним звуком…

— Да за кого ты меня принимаешь, Брага! — возмутился Шульман.

— За помело. Смотри — я предупредил. Понятно тебе?

***

Вот и выяснилось высочайшее мнение, и понятно стало то, до чего можно было и своими ублюдочными мозгами догадаться еще в самом начале. Это же просто редкостное везение и невероятная удача, что довелось посоветоваться с Филиппом Алексеевичем, прежде чем начались неизбежные утечки. Ведь старшие коллеги Агаева, подлинные короли нефтянки, только учуяв угрозу их благополучию, вполне могли бы предпринять нецивилизованные шаги, так что оставалось молиться и надеяться, что Филипп Алексеевич, даже в каком-нибудь маловероятном приступе благодушия и откровенности не выдаст роковую тайну, не сболтнет невзначай, что есть вот такие два прохиндея, которые научились гнать бензин из колодезной воды, да еще и выдают это за какую-то мать их инновацию, а главным закоперщиком там некто Ворохопкин.

А вдруг — нет? А если сболтнет? Хоть и не такой он человек, Филипп Алексеевич, с его происхождением и на его должности болтунов не бывает. А вдруг?

Шульман успокоил. «Я был тут, — сказал он, изобразив рукой незавершенное круговое движение, — ну, там многие всякие… и он заехал… мы перекинулись парой слов; смеется, говорит — ну, говорит, дурачки эти твои приятели, хоть и головастые; как они там, говорит, помалкивают? Ну то-то же. Так что нормально все».

— А «мерседесом» пользуется?

— Говорит — выезжал один раз. Да! Он спросил, можно ли его теперь обычным бензином заправлять, я сказал — не знаю, так он сказал, чтобы вы ему завезли эту вашу инновацию. Чтоб тонны на полторы топлива. В общем, нормально все.

Хотя профессор с отвращением кряхтел, пожимал плечами и всячески демонстрировал презрительное недовольство, но требуемое количество препарата изготовил и расфасовал по ампулам, каковые отправили незамедлительно, и, казалось бы, можно стало перевести дух и забыть, но что-то мешало. Какое-то неопознаваемое беспокойство, что-то тревожное и пугающее крутилось внутри, особо прорываясь по ночам и нарушая нормальный сон.

И не понять было, что это и из-за чего. То не получается связаться с кем-нибудь с первого раза, а раньше всегда получалось, то странный звонок на домашний, сразу же превращающийся в прерывистые гудки, а то и просто какая-то суета среди охраны, переговоры вполголоса… Барков — Барков! — заявление принес и воротит морду, не смотрит в глаза.

Все это накапливалось и ускорялось. Непостижимым образом пропал Шульман. Трубку не берет, в офисе не появляется, а когда по‑серьезному искать начали, то оказалось, что как-то уж больно молниеносно выехал за границу, причем непонятно куда, чтобы там, неведомо где, лечь в клинику для поправки здоровья.

А тут еще и какое-то необъяснимое снижение активности в окружающей среде. Будто бы вокруг Ворохопкина образовался ежедневно уплотняющийся кокон, не пропускающий звук. И кокон этот имел очевидный физический размер: Леня заехал на открытие выставки в Манеж и обнаружил вокруг себя пустое пространство, которое перемещалось вместе с ним, выталкивая окружающих на периферию.

— На что мы нарвались, Брага? — спросил он при срочно назначенной встрече. — Болтанул кто-то? Шульман? У меня других объяснений нет. А у тебя?

— Исключено, — уверенно ответил Агаев. — Шульман не идиот. Против Филиппа Алексеевича не полезет. Не самоубийца.

— А что тогда?

Агаев развел руками.

— Надо просто взять и позвонить. Другого выхода я не вижу. Должны соединить.

Позвонили. Ответил молодой мужской голос:

— По какому вопросу?

— Вы доложите Филиппу Алексеевичу, — пролепетал Леня, — это Ворохопкин. Леонид Александрович. Он знает… это насчет инновации…

— Сейчас доложу. Ждите на проводе.

Наступила пауза. Леня подмигнул Агаеву — сейчас, дескать, все решится.

— Вы у себя? — прозвучал тот же военизированный голос. — В офисе? Ждите. В течение часа к вам приедут.

Подготовка к приезду высокого гостя была проведена ударными темпами. Еще не рассчитанный Барков, узнав, кого ждут, мобилизовал все наличные ресурсы. Маршрут передвижения — от ковровой дорожки у подъезда до накрытого стола — был вычищен, вылизан и украшен живыми цветами, официанты выстроились в шеренгу и замерли, из укрытых за колоннами динамиков зазвучала песня группы «Любэ» «Дорога, дорога, ты знаешь так много…». Ворохопкин и Агаев, поправляя галстуки, вышли в вестибюль и увидели, что к подъезду подруливает джип, буксирующий серебристый «мерседес».

— Вам просили передать, — донеслось с заднего сиденья джипа, и презрительно выброшенные из окна ключи от «мерседеса» звякнули об асфальт.

— Что это? — слабо простонал Агаев, когда подняли капот и вместо двигателя он увидел нечто дыряво-бесформенное, похожее на комок смятой папиросной бумаги. — Это как?

— Это жопа, — угрюмо констатировал Ворохопкин. — Радоваться надо, если этим все и обойдется. Но ощущение у меня отвратное — готовься, Брага, к трудным временам. Без крупных жертв нам с тобой из этого не вылезти. Я имею в виду человеческие жертвоприношения.

Агаев тяжело задумался.

— Жаль деда, — подвел он итог своим размышлениям. — Но мы ж его потом вытащим, да, Леня? Сейчас главное — самим не сгореть.

— Да, — согласился Ворохопкин. — Это сейчас главное. А потом мы его вытащим.

***

— Значит, Ворохопкин у вас в аспирантуре обучался? Так я вас понял?

— Совершенно правильно, гражданин… э-э. госпо… товарищ следователь. Вполне многообещающий был аспирант. Я, знаете ли…

Следователь деликатно зевает, прикрываясь ладонью, поворачивается к окну и задумчиво изучает сыплющуюся с неба снежную крупу. Ему скучно, немного противно и хочется побыстрее закончить со всей этой бодягой и свалить домой.

— Ну ладно, — задумчиво тянет он, передвигая по столу бумаги. — Значит так мы с вами решим… вы мне напишете…

Дверь в кабинет распахивается. Молодой мужчина в джинсах и кожанке делает следователю приглашающий знак. Следователь недовольно морщится, потом встает, расслабленным жестом удерживает Давида Израилевича на стуле и выходит в коридор, прикрыв за собой дверь.

Через четверть часа возвращается с тощей папкой в руке, озабоченно нахмуренным лбом и агрессивно выпяченной челюстью. Во всей его фигуре неожиданно обнаруживается готовность к броску и рывку.

— Что вы можете пояснить, гражданин Лерман, касательно так называемого изобретения американца Луи Энрихта? Что конкретно вам известно об этой работе?

— Погодите… да, в общем, мало что. Он, если я правильно припоминаю, предложил… это еще перед Первой мировой было, он предложил способ изготовления автомобильного топлива из воды. Вот и все, пожалуй. Да! Вроде бы у него были переговоры с Генри Фордом, потом с Максимом, чуть ли не с фон Папеном, но я не знаю, чем все закончилось.

— Не знаете?

— Да, не знаю.

— Предъявляю вам для ознакомления перевод статьи из иностранной газеты, где говорится, что Луи Энрихт находился под судом за мошенничество. Был приговорен к семи годам лишения свободы. Что вы можете пояснить по этому поводу?

— Позволите прочесть?

— Для этого и предъявляю.

Профессор Лерман долго и внимательно читает, потом недоуменно смотрит на следователя.

— Ну, я прочел. Проиграл на скачках две тысячи чужих денег. И что?

— Вы намерены утверждать, что вам об этом ничего не известно?

— Нет… я что-то слышал вроде… а в чем, собственно, вопрос?

— Формулирую вопрос. С какой целью вы навязали Ворохопкину и Агаеву так называемое изобретение Энрихта, когда вам было заведомо известно, что никакого изобретения не существует? Вам понятен вопрос?

— Так я ничего не навязывал! Меня господин Агаев спросил, можно ли из водопроводной воды сделать топливо, и я сказал, что можно.

— Тем самым вы сознательно ввели Агаева и Ворохопкина в заблуждение, не так ли? Имея в виду использовать в личных целях предоставленные вам взамен возможности для проведения якобы научных исследований?

Профессор Лерман шумно негодует.

— Ничего я в личных целях не использовал! И никого не обманывал! И не вводил! Меня спросили. Агаев спросил, можно или нет, я сказал, что можно. Он попросил меня приготовить… ну… я сделал. Все!

— То есть вы продолжаете утверждать, что это возможно?

— Да конечно же! Это тогда еще было понятно, сто лет назад! Просто сперва все были немного сбиты с толку, потому что был сильный запах миндаля. Энрихт, чтобы никто сразу не догадался, добавлял немного цианистого калия. Ничем другим это не перебить. Помилуйте! Вы представляете себе, как пахнет смесь из ацетона и жидкого ацетилена, даже если развести в воде, так примерно один к ста? Не представляете? Ну это ваше счастье. Вот и весь секрет!

— И вы утверждаете, что все про это знали, но за сто лет этого никто, кроме вас, не повторил?

— Да потому что это никому на дух не нужно было!

— Бензин из воды? Не нужно было?

— Вот именно! Вам, уважаемый товарищ, известно, сколько стоил автомобильный бензин перед Первой мировой? И перед Второй мировой, если уж на то пошло? Да никто бы и не стал всерьез заводиться с ацетоном! Это при нынешних ценах на нефть… тут надо посчитать, может быть, сейчас уже имеет смысл… но это уж совсем не мое дело, это для экономистов. Плюс еще один нюанс.

— Нюанс?

— Да. Вот именно. Это же адская смесь — она все что угодно сжирает, как пончики. Коррозия не просто ускоренная, а — доложу я вам — невиданная. Чтобы практически пользоваться таким топливом, все поверхности нуждаются в специальной обработке. Я этим не занимался, но навскидку думаю, что при напылении золотом будет более или менее безопасно. Возможно, что и титановое напыление… Золотое, впрочем, вернее.

— Автомобиль с позолоченным двигателем. Я вас правильно понял?

— Ну, в общих чертах — да. Может быть, титановое покрытие тоже сгодится. Не знаю.

— Не знаете… Ладно. Вот еще вопрос — у вас имеются близкие родственники за границей?

— У меня? А это зачем? Впрочем… двоюродная сестра. В Латвии. Или в Литве? Нет, в Латвии. Вентспилс — это Латвия?

— Выясним. И последний вопрос. У вас заграничный паспорт есть?

— Есть. Леонид Александрович помог сделать. Вот уже две недели как получил. Но с собой нету.

— Принесите завтра. Я вас вызываю на повторный допрос к десяти часам. Вот повестка на завтра. Распишитесь в получении.

Следователь провожает взглядом профессора Лермана и рассерженно мотает головой. Он мотает головой не потому, что ему чем-то не нравится полученная от человека в кожанке директива, — будучи человеком служивым, следователь знает, что директивы не обсуждаются. Но через сорок минут по телику начинается футбол, и большая часть первого тайма теперь пройдет без него, потому что сейчас придется печатать постановления о привлечении в качестве обвиняемого и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, чтобы успеть завтра подписать их у руководства до десяти утра.