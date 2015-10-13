Хотя современные мотивы проникали на ковры Ближнего Востока и Средней Азии на протяжении всего XX века, искусствоведам известен лишь один военный ковер, созданный до начала Афганской войны. Он был произведен в иранском Тебризе в 1920-е годы и изображает британский истребитель времен Первой мировой войны Sopwith Camel.
В 1980 году на традиционных шерстяных коврах, которые вручную ткут женщины из народа белуджи, стали появляться изображения автоматов Калашникова, бомбардировщиков и танков. Изначально военные ковры производили в лагерях беженцев в соседнем Пакистане, а затем и на туркменских и узбекских фабриках Афганистана.
После вывода советских войск в 1989 году производство военных ковров начало падать, однако милитаристские мотивы были переосмыслены с началом операции «Несокрушимая свобода» США и союзников — с 2001 года центральными сюжетами стало вооружение американской армии и теракты 11 сентября. Как полагает коллекционер и попечитель музея МоМА Барбара Якобсон, образ башен-близнецов был воспринят афганцами по пропагандистским листовкам, которые разбрасывались с американских самолетов.
Искусствоведы выделяют три основных типа военных ковров:
ПРОТЕСТНЫЕ Созданы в знак протеста против советской или американской оккупации, а также власти Талибана. Геометрические и зооморфные узоры дополнены боевыми машинами, танками, пистолетами, автоматами, гранатами, вертолетами и самолетами.
ПОБЕДНЫЕ Изображают американские зенитно-ракетные комплексы Stinger, с помощью которых моджахеды сбивали советскую авиацию, и карту Афганистана, на которой символически показан вывод советских войск через перевал Саланг.
СУВЕНИРНЫЕ Производились для продажи сначала советским офицерам, а затем и американским солдатам. Изображают рушащиеся здания башен-близнецов и авианосцы. Нередко дополнены надписями War on terrorism, Long live US soldiers и WTC (World Trade Center).
До Афганской войны большинство ковров белуджи продавалось в пакистанском Пешаваре, он же стал центром распространения военных ковров, ориентированных на экспорт, — в городе разместились офисы Верховного комиссара ООН по правам человека, «Врачей без границ» и других иностранных организаций. В 1990-е годы военные ковры появились также на базарах Кабула, впрочем, по оценке Forbes, на них приходится не больше 1% продукции афганских ткацких фабрик. Всего в производстве ковров в стране занято около миллиона человек, считает научный сотрудник музея Востока Екатерина Шинкарева.
Ужасное насилие было совершено в отношении моей страны. Выросло поколение, не знающее ничего, кроме войны. Они умеют только сражаться. Взять хотя бы прекрасные афганские ковры, которыми знаменита моя страна. Еще десять лет назад их украшали изображениями пирамид и верблюдов, а сейчас на них только танки, истребители и бомбардировщики
лидер Национального исламского фронта Афганистана,
в речи 1988 года
Ключевую роль в популяризации военных ковров сыграл американский коллекционер Кевин Судейт, который с 1998 года продает их на барахолках Нью-Йорка и через интернет. Примечательно, что в первые годы для перевода денег дилерам Судейт использовал неформальную расчетную систему «хавала», популярную среди террористов и сомалийских пиратов. В 2014 году коллекционер представил ковры с изображением беспилотников, которые активно используются в регионе, однако профессор Австралийского национального университета Найджел Лендон считает их фальшивкой, придуманной самим Судейтом.