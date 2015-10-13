История

Хотя современные мотивы проникали на ковры Ближнего Востока и Средней Азии на протяжении всего XX века, искусствоведам известен лишь один военный ковер, созданный до начала Афганской войны. Он был произведен в иранском Тебризе в 1920-е годы и изображает британский истребитель времен Первой мировой войны Sop­with Camel.

В 1980 году на традиционных шерстяных коврах, которые вручную ткут женщины из народа белуджи, стали появляться изображения автоматов Калашникова, бомбардировщиков и танков. Изначально военные ковры производили в лагерях беженцев в соседнем Пакистане, а затем и на туркменских и узбекских фабриках Афганистана.

После вывода советских войск в 1989 году производство военных ковров начало падать, однако милитаристские мотивы были переосмыслены с началом операции «Несокрушимая свобода» США и союзников — с 2001 года центральными сюжетами стало вооружение американской армии и теракты 11 сентября. Как полагает коллекционер и попечитель музея МоМА Барбара Якобсон, образ башен-близнецов был воспринят афганцами по пропагандистским листовкам, которые разбрасывались с американских самолетов.