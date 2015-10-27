Четверо граждан Турции были задержаны во время рытья подкопа на границе России с Финляндией в Печенгском районе. По словам нарушителей, они хотели пересечь границу в «поисках лучшей жизни».

Голодный медведь в Томской области с помощью подкопа проник на территорию закрытого города Северск. Местное охотуп­равление выдало разрешение на отстрел медведя, если он повторит попытку.

Два пятилетних жителя Магнитогорска за несколько дней вырыли совочками подкоп под забором детского сада и сбежали во время вечерней прогулки. Дети планировали купить автомобиль «Ягуар», но денег у них не было.

Чтобы посмотреть на выступление любимой команды в Лиге чемпионов, болельщики турецкого клуба «Галатасарай» попытались вырыть голыми руками лаз на стадион в немецком городе Гельзенкирхен, но не сумели пробить мерзлый грунт.

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9 февраля 1864 года из тюрьмы конфедератов в Ричмонде, штат Виргиния, сбежали 109 офицеров армии Севера. Тоннель получился лишь с четвертой попытки: предыдущие упирались в канализационные трубы. Последний лаз длиной 15 метров из тюремного подвала вывел на табачный склад. Скрыться удалось 59 беглецам, остальные были задержаны или погибли, переплывая реку.

5 сентября 2001 года охрана Бутырской тюрьмы обнаружила исчезновение троих заключенных. В течение месяца приговоренные к пожизненному сроку сокамерники делали подкоп алюминиевой ложкой и затем через старую штольню выбрались на улицу недалеко от дома культуры ГУВД Москвы. Двоих беглецов задержали спустя месяц, третий провел на свободе полтора года.

25 марта 1944 года 76 военнопленных немецкого концлагеря «Шталаг Люфт III» во главе с пилотом британских ВВС Роджером Бушеллом спустились в тоннель глубиной девять метров, который они на протяжении года копали консервными банками, и вылезли по другую сторону забора. В течение следующих двух недель нацисты поймали 73 беглецов и казнили 50 из них.