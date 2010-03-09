Третья смена

(Две сцены из новой пьесы)

1

Ночь. Четырехместная палата пионерлагеря. Свет в палате выключен. Три койки пустые, на четвертой лежит Леша и при свете фонарика читает книгу. В палату вбегает радостно возбужденный Дима и кричит.

Дима. А, спасите, Леша спасай, я к тебе под кровать!

Леша невозмутимо читает книгу, пока Дима лезет к нему под кровать. В палату вбегают Оля и Света в ночных рубашках. Они сразу замечают ползущего под кровать Диму.

Света. Вон он!

Света первой лезет под кровать, следом Оля. Схватив Диму, девочки тащат его. Леша продолжает читать под смех и вопли под его кроватью товарищей.

Дима. (кричит) Ааа… спасите, Леша, умираю, спасите, добрые люди!

Леша. (не отрываясь от книги) Не дадут блин даже ночью читать!

Оля, Света и Дима барахтаются на полу, кричат, смеются. Улучив момент, Дима просовывает руку под ночную рубашку Оли и стаскивает с нее трусы. Оля вырывается из общей и восклицает.

Оля. Ты что больной вообще?!(поправляет трусы) Придурок блин вообще уже!

Диме удается навалиться на смеющуюся Свету. Оля смотрит на них.

Дима. Сейчас и тебе!

Дима пытается стащить трусы со Светы. Света сжимает ноги и смеясь восклицает.

Света. Ааа… Оля спаси!

Свете удается вскочить на ноги, она со смехом выбегает из палаты. Следом за ней радостно возбужденный Дима.

Дима. Стой! От меня не уйдешь!

И только потом уже выбегает Оля. Она очень хочет присоединиться к общему веселью и поэтому опять улыбается. Леша по‑прежнему читает книгу. Все произошедшее недостойно его внимания. Не отрываясь от книги, он произносит.

Леша. Блин больные, блин вообще как дети себя ведут.

Из-под одеяла, которым накрыт Леша, раздается голос Тани.

Голос Тани. Ушли?

Леша. Да.

До сих пор никем не замеченная Таня вылезает из-под одеяла, устраивается поудобнее рядом с неотрывающимся от книги Лешей. Читая, Леша произносит.

Леша. Вообще как дети блин, дурачки.

Таня кладет голову на плечо Леше. Леша передразнивает товарищей.

Леша. Ааа! Спаси Леша, спаси… блин вообще как дети себя ведут.

Таня. Этот Дима, он вообще больной, реально придурок какой-то, он всем девчонкам трусы стаскивает вечно.

Леша. Тебе стаскивал?.. Таня?

Таня. А что ты читаешь?

Леша. Ты мне скажи, ты мне скажи!

Таня. Тише-тише, ничего он мне не стаскивал.

Леша. Я его порву, придурок блин, как ребенок блин какой-то.

Вбегает радостно возбужденный Дима с ночной рубашкой Светы в руках, следом Оля. Таня едва успевает спрятаться под одеяло.

Оля. Отдал блин быстро я сказала!.. быстро я сказала отдал сюда ночную рубашку Светину! Быстро!

Дима. Пусть сама придет.

Оля. Она плачет!

Дима. Ничего не знаю. Пусть сама придет и заберет.

Оля. Придурок блин вообще какой-то ненормальный!.. отдал ночную рубашку сюда блин быстро!

Оля пытается выхватить из рук Димы ночную рубашку Светы.

Дима. О-о! Нет!

Дима отбегает, начинает надевать ночную рубашку Светы.

Оля. Придурок, ты что больной вообще уже, Дима?!

Дима надел ночную рубашку Светы. Леша наблюдает за происходящим.

Дима. Какой Дима?

Оля и Леша, глядя на Диму в ночной рубашке, невольно улыбаются. Леша даже отложил книгу.

Дима. Здесь нет никакого Димы.

Оля. (сдерживая смех) Больной ты вообще!

Вбегает Света в трусах и в лифчике, обращается к Диме.

Света. Отдал блин быстро сюда!

Дима. Что такое Света, почему не спим после отбоя?

Свете смешно. Она произносит, пытаясь не засмеяться.

Света. Козел блин. Дурак!

Не удержавшись, Света смеется и бьет несопротивляющегося Диму ладонями. Дима прячет голову от ударов Светы. Оля набрасывается и тоже лупит Диму. Им весело, они выбегают из палаты. Улыбающийся Леша берет книгу и произносит.

Леша. Идиоты блин.

Таня вылезает из-под одеяла, устраивается на плече читающего книгу Леши. Не отрываясь от книги, Леша произносит.

Леша. Я уже хотел вмешаться.

Таня. Ты бы его порвал. Они ж тут все малолетки на год младше нас.

Леша. Только что.

Таня. Блин попали в отряд с одними малолетками.

Леша. Ну.

Таня. Все на год младше нас. А Светка так вообще на два. Она только в восьмой класс перешла.

Леша. Серьезно?

Таня. Да.

Леша. Блин малолетки вообще одни.

Таня. Ну знаешь малолетки не малолетки, а есть и такие что типа Светы уже с седьмого класса… (неоднозначно кивает головой)

Леша. Да ну на фиг! Ты посмотри, она ж малая совсем еще, Таня!

Таня. Скажи, а ты бы его порвал?

Леша. Кого? Димку что ли?

Таня. Ты бы его порвал однозначно.

Леша. Как не фиг на фиг.

Таня. Ты бы его порвал. Я видела он ссыкло, я видела как он от контролеров убегал.

Леша. Убегал от контролеров? Ну на фиг ты что?! Я от контролеров никогда не бегаю. Ты что на фиг, а что они сделают? Обыскивать они не имеют права, все, а у меня денег нет! Бегать я еще от них буду! Блин нашлись мне!

Таня. Да. Ты бы его порвал. Вот поэтому я тебя и выбрала.

Леша. Почему?

Таня. Потому что ты прикольный и сильный. А еще ты очень стильный.

Леша. Да ну, я не стильный.

Таня. Нет. Ты очень стильный. У тебя такие штаны стильные и майка тоже. Мне очень нравится маечка твоя.

Леша. Какая?

Таня. Ну та помнишь с вырезом таким синенькая такая…

Леша. Ааа…

Таня. Стильненькая такая вообще. Ты в ней вообще такая бусечка такой мальчик стильненький…

Леша. Да ладно, обычная майка там, что там…

Таня. Нет. Она очень стильная и тебе так идет.

Леша. Нет. Вот я видел майку дизелевскую…

Таня. А… дизель.

Леша. Да. Так там вообще.

Таня. Дизель да. Дизелевские такие хорошие вещи тоже.

Леша. Там майка, там вообще, крутая такая, реально, прикольная короче майка, с таким этим, как эти, такие какие…

Таня. Рисунком?

Леша. Нет… Ладно короче. В общем, майка офигенная.

Леша читает книгу.

Таня. А что ты все читаешь?.. А что ты напрягся? Я что-то не то спросила?

Леша. Ай, ну это… это сказки.

Таня. Сказки?

Леша. Ну по типу да, ну по типу короче они так называются, но это типа это не сказки такие типа как колобок там или понимаешь про там Змея Горыныча, это типа вот это одного писателя Гауфа…

Таня. Тысяча одна ночь?

Леша. Ну по типу да, только без секса.

Таня. А в тысячи одной ночи там про пидорасов прикинь?

Леша. Я знаю. Но мне тысяча и одна ночь не очень прикалывает.

Таня. А мне прикольно было. А мама их прятала не давала мне читать. А я не понимала, как это сказки мне нельзя читать. Это же для детей. Так прикольно вообще было…

Неожиданно в палате вспыхивает свет. На пороге стоит вожатый Стас и насмешливо произносит.

Стас. И что тебе Изофотова было прикольно?

Соскочив с койки, Таня выбегает из палаты.

Леша. Она здесь ни при чем. Это я во всем виноват.

Стас. Отбой во сколько был?

Леша. Это я во всем виноват. Меня наказывай Стас. А она здесь.

Стас. Четыре сигареты давай.

Леша. Я ж бросил Стас. Ты же знаешь.

Стас. А у кого есть?.. Кто еще в отряде курит кроме тебя, Барановский?.. Баран, я тебя порву когда-нибудь, это твое счастье сегодня, что Лена, вожатая второго отряда приехала.

Леша нехотя встает с кровати.

Стас. Пошли-пошли.

Леша. Ай, ну что ты издеваешься сразу Стас?!

Стас. Я сам знаю где, просто не хочу долго искать. Малолетки блин конченые, понакуриваетесь, в деревне этого пива просроченного понапиваетесь потом… пьете, так хоть туалеты потом не обрыгивайте.

Леша. Я что ли обрыгиваю?

Стас. Ты что ли? Мне что?

Леша. Так это я что ли?

Стас. Да мне по фиг кто!

Леша. Так это не я. Я не рыгаю уже от водки с 15 лет.

Стас. Мне по фиг кто еще раз повторяю! Обрыганные туалеты? Обрыганные! Пачки пустые по всей территории валяются, блин! Курите так хоть не срите!

Леша. Что ты на меня гонишь?!

Стас пытается ударить Лешу ногой под зад. Леша, увернувшись, отбегает, улыбается.

Стас. Иди сюда.

Леша. (улыбаясь) Ага! А ты мне под жопу дашь!

Стас. Не буду я тебя бить, иди сюда я сказал.

Леша. Ага! Я тебя знаю, ага!

Стас. (улыбаясь) Блин, я тебе говорю что на фиг мне надо тебя бить!

Леша. (улыбаясь) Если ударишь блин…

Стас хватает Лешу, начинает лупить его ногой под зад. Леша смеется и кричит.

Леша. А, больно, Стас, больно ну…

Так они и выходят из палаты. Через некоторое время, возвращается улыбающийся Стас и выключает в палате свет. Через некоторое время в палату вбегает очень возбужденная Света и, не замечая того, что в палате никого нет, восклицает.

Света. Там на коридоре сейчас Баран с Димкой махаться будут!

Света выбегает из палаты.