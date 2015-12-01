























Портрет в одном из домов Медельина

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Большинство жителей Колумбии считают Пабло Эскобара преступником, на целое десятилетие ввергнувшим страну в хаос, но в бедных кварталах родного Медельина его называют Робин Гудом. Наркобарон жертвовал миллионы долларов, заработанных на поставках кокаина в США, на социальное жилье, церкви и футбольные площадки.

Многие колумбийцы помнят бесплатные экскурсии в зоопарке при поместье

Эскобара «Асьенда Наполес», где содержались слоны, жирафы, кенгуру,

носороги, гиппопотамы и экзотические птицы. Отстроенный

в Медельине на деньги «кокаинового короля» район по‑прежнему

называют кварталом Пабло Эскобара: стены домов здесь украшают

портреты наркобарона и надписи «святой Пабло», а его могилу

посещают тысячи людей, несмотря на борьбу властей

с культом бывшего «хозяина» города.

Восковая фигура из коллекции музея полиции



























Пабло в день первого причастия, 1956























В образе мексиканского революционера Панчо Вилья

НАРКОБИЗНЕС Криминальную карьеру Эскобар, сын фермера и школьной учительницы, начал с кражи надгробий с кладбища Медельина. В двадцать лет он уже стоял во главе банды, промышлявшей угонами автомобилей. Когда в 1970-е годы кокаин на глобальном рынке стал вытеснять марихуану,

Эскобар взялся за наркотики: начал с роли поставщика, перепродавая колумбийский кокаин дилерам в США,

но вскоре контролировал уже всю цепочку. Первую лабораторию он открыл в Медельине, а затем

в тропических лесах по всей стране появилась целая сеть фабрик. В 1977 году Эскобар основал Медельинский

кокаиновый картель, а еще через год его партнер Карлос Ледер купил один из Багамских

островов — там приземлялись пассажирские рейсы из Колумбии, груженные кокаином,

который затем переправлялся на частном самолете в Джорджию и Флориду. Также для

контрабанды использовались две подводные лодки. За короткое время картель сумел захватить

около 80% рынка кокаина в США и практически монополизировал наркотрафик в Мексику,

Венесуэлу, Доминикану и Испанию. В годы расцвета картель Эскобара зарабатывал

около 60 миллионов долларов в день, а личное состояние наркобарона журнал Forbes оценивал

в 1989 году в три миллиарда долларов.

Структура Медельинского картеля, 1989

Арестованный груз наркотиков Взлетная полоса в джунглях

Поддельные номера и маски похитителей Дома во Флориде, купленные Эскобаром в 1981 году

Деньги картеля, изъятые при обыске, 1989

ПОЛИТИКА В 1982 году Эскобар был избран на должность

замещающего члена Конгресса Колумбии, получил парламентский иммунитети представлял

страну на церемонии вступления в должность премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса.

Но уже в следующем году министр юстиции Родриго Лара Бония публично обвинил Эскобара в наркоторговле и организации преступной группировки: на основе собранных им данных «кокаиновый король» был исключен из Конгресса в январе 1984-го. Несколько месяцев спустя министерский «мерседес» был расстрелян в упор из автомата, Лара Бония погиб на месте. В том же году власти Колумбии

ратифицировали договор с США об экстрадиции главарей наркокартелей.

В ответ лидеры Медельинского картеля создали группировку «Лос

Экстрадитаблес», которая стала проводить акции устрашения: нападения

на чиновников, полицейских и политиков.





Снимок из полицейского

досье























Справа: стена в одном из домов квартала Эскобара



Внизу: встреча с избирателями, 1982





Дебаты в конгрессе после обвинения Эскобара в наркоторговле

Эскобар на вступлении в должность премьер-министра Испании,

Мадрид, 1982

СЕМЬЯ В 1976 году Эскобар женился на своей подруге Марии

Виктории Энео Виехо, вскоре у них родился сын Хуан Пабло, а тремя годами позже —

дочь Мануэла. С 1979 года они жили в купленном за 63 миллиона долларов поместье

«Асьенда Наполес» площадью три тысячи гектаров. Известно, что, даже находясь в розыске, наркобарон старался проводить с детьми все семейные праздники и дни рождения. В 1993 году, когда члены конкури­ру­ющей группировки объявили охоту на близких «кокаинового короля», он скрывался с семьей в горах и в один из вечеров сжег в костре два миллиона долларов, чтобы Мануэла не замерзла. После убийства

Эскобара его семья бежала в Мозамбик и затем в Аргентину, где Хуан Пабло взял имя Себастьяна

Маррокина. В 2009 году он публично извинился перед детьми политиков, убитых по заказу лидера

Медельинского картеля, а в 2014-м опубликовал книгу воспоминаний и запустил линию футболок

с изображением отца. Две книги об Эскобаре также написал его

родной брат Роберто

и по одной —

обе сестры.

Фотографии в доме матери Эскобара Эрмильды

Гавириа, 2005

С женой Марией Викторией, начало 1980-х

В тюремной камере с женой и дочерью, 1992 С сестрой в день своего 31-летия, 1980

День рождения сына, поместье «Асьенда Наполес», 1989

ТЕРРОР После принятия закона об экстрадиции в США

главарей наркокартелей Эскобар начал спонсировать боевую группировку MAS («Смерть

похитителям»). Помимо внушительного арсенала оружия, в ее распоряжении были собственные

самолеты с 30 пилотами, а боевиков обучали американские, израильские

и британские инструкторы. В 1989 году лидер Медельинского картеля предложил

правительству Колумбии сделку: он сдастся полиции, если закон об экстрадиции будет отменен.

Получив отказ, Эскобар развернул террор: за год в Боготе была взорвана штаб-квартира Административного

департамента безопасности, главной спецслужбы страны, а также редакции газет El Espectador

и Vanguardia Liberal, от рук киллеров погибли судья Верховного суда, полковник полиции

и кандидат в президенты Луис Карлос Галан. Кроме того, боевиками был взорван самолет

Boeing 727 — в результате теракта погибли 110 человек.

Взорванное здание департамента

безопасности

Жертва нападения

Мать убитого полицейского с фотографиями сына

















Мигель Маса, директор Административного департамента безопасности в 1982—1991 годах, пережил семь покушений на свою жизнь, организованных Эскобаром.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 1979 году Эскобар учредил систему социальной

помощи «Гражданская ответственность в действии», под эгидой которой в Медельине

были основаны медицинские центры для малоимущих семей, созданы зеленые зоны и построены

спортивные сооружения. Самой известной благотворительной программой наркобарона

стал проект «Медельин без трущоб», предусматривавший строительство тысячи домов в самом бедном

районе Моравия. В городе был отстроен квартал Пабло Эскобара, который сейчас

населяют почти 13 тысяч жителей. Программа получила благословение католической церкви, а в трущобах

Медельина наркобарона часто видели раздававшим деньги беднякам в компании

двух священников. В 1989 году местный футбольный клуб «Атлетико Насьональ»,

спонсором которого был Эскобар, выиграл Кубок Либертадорес,

став лучшей командой Южной Америки.

Праздник в честь первой годовщины постройки

квартала Эскобара, 1985

На открытии футбольного поля, 1982

Сбор средств на программу «Медельин без трущоб», 1983

Восемь гиппопотамов из зоопарка Эскобара, 2004

В зоопарке «Асьенда Наполес»,

1980-е

СМЕРТЬ В 1991 году по соглашению

с правительством Эскобар сдался правосудию;

незадолго до этого в Колумбии была принята новая конституция,

запрещающая экстрадицию своих граждан. Наркобарона поместили в построенную

на его собственные деньги тюрьму «Ла Катедраль», имевшую бар, футбольное поле и джакузи.

Она полностью контролировалась Медельинским картелем.

Когда год спустя Эскобар узнал о готовящемся решении президента

Сесара Гавириа перевести его в обычную тюрьму,

он устроил побег из «Ла Катедраль». →

















Фоторобот

















Устройство для перехвата звонков





















Слева: карта перехвата звонков Эскобара, 1993





Справа: личный телефон Эскобара





































Тюрьма «Ла Катедраль"

1992

Комната охраны

→ В ответ глава государства учредил особую поисковую группу под руководством

полковника Уго Мартинеса, координировавшего усилия с американскими

спецслужбами. К поискам Эскобара подключилась и «Лос Пепес» —

группировка из его конкурентов по наркобизнесу, ультраправых партизан и жертв террора,

развернутого Медельинским картелем. За год «Лос Пепес» убили более 300 членов картеля

и уничтожили значительную часть его собственности. Через пятнадцать месяцев поисков,

2 декабря 1993 года, особая группа перехватила звонок Эскобара сыну

и установила его место нахождения.

В тот же день он был застрелен на крыше дома в Медельине.

















Бойцы особой поисковой группы с телом Эскобара