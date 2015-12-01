Большинство жителей Колумбии считают Пабло Эскобара преступником, на целое десятилетие ввергнувшим страну в хаос, но в бедных кварталах родного Медельина его называют Робин Гудом. Наркобарон жертвовал миллионы долларов, заработанных на поставках кокаина в США, на социальное жилье, церкви и футбольные площадки.
Многие колумбийцы помнят бесплатные экскурсии в зоопарке при поместье
Эскобара «Асьенда Наполес», где содержались слоны, жирафы, кенгуру,
носороги, гиппопотамы и экзотические птицы. Отстроенный
в Медельине на деньги «кокаинового короля» район по‑прежнему
называют кварталом Пабло Эскобара: стены домов здесь украшают
портреты наркобарона и надписи «святой Пабло», а его могилу
посещают тысячи людей, несмотря на борьбу властей
с культом бывшего «хозяина» города.
НАРКОБИЗНЕС Криминальную карьеру Эскобар, сын фермера и школьной учительницы, начал с кражи надгробий с кладбища Медельина. В двадцать лет он уже стоял во главе банды, промышлявшей угонами автомобилей. Когда в 1970-е годы кокаин на глобальном рынке стал вытеснять марихуану,
Эскобар взялся за наркотики: начал с роли поставщика, перепродавая колумбийский кокаин дилерам в США,
но вскоре контролировал уже всю цепочку. Первую лабораторию он открыл в Медельине, а затем
в тропических лесах по всей стране появилась целая сеть фабрик. В 1977 году Эскобар основал Медельинский
кокаиновый картель, а еще через год его партнер Карлос Ледер купил один из Багамских
островов — там приземлялись пассажирские рейсы из Колумбии, груженные кокаином,
который затем переправлялся на частном самолете в Джорджию и Флориду. Также для
контрабанды использовались две подводные лодки. За короткое время картель сумел захватить
около 80% рынка кокаина в США и практически монополизировал наркотрафик в Мексику,
Венесуэлу, Доминикану и Испанию. В годы расцвета картель Эскобара зарабатывал
около 60 миллионов долларов в день, а личное состояние наркобарона журнал Forbes оценивал
в 1989 году в три миллиарда долларов.
Структура Медельинского картеля, 1989
Арестованный груз наркотиков
Взлетная полоса в джунглях
Поддельные номера и маски похитителей
Дома во Флориде, купленные Эскобаром в 1981 году
ПОЛИТИКА В 1982 году Эскобар был избран на должность
замещающего члена Конгресса Колумбии, получил парламентский иммунитети представлял
страну на церемонии вступления в должность премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса.
Но уже в следующем году министр юстиции Родриго Лара Бония публично обвинил Эскобара в наркоторговле и организации преступной группировки: на основе собранных им данных «кокаиновый король» был исключен из Конгресса в январе 1984-го. Несколько месяцев спустя министерский «мерседес» был расстрелян в упор из автомата, Лара Бония погиб на месте. В том же году власти Колумбии
ратифицировали договор с США об экстрадиции главарей наркокартелей.
В ответ лидеры Медельинского картеля создали группировку «Лос
Экстрадитаблес», которая стала проводить акции устрашения: нападения
на чиновников, полицейских и политиков.
Снимок из полицейского
досье
Дебаты в конгрессе после обвинения Эскобара в наркоторговле
Мадрид, 1982
СЕМЬЯ В 1976 году Эскобар женился на своей подруге Марии
Виктории Энео Виехо, вскоре у них родился сын Хуан Пабло, а тремя годами позже —
дочь Мануэла. С 1979 года они жили в купленном за 63 миллиона долларов поместье
«Асьенда Наполес» площадью три тысячи гектаров. Известно, что, даже находясь в розыске, наркобарон старался проводить с детьми все семейные праздники и дни рождения. В 1993 году, когда члены конкурирующей группировки объявили охоту на близких «кокаинового короля», он скрывался с семьей в горах и в один из вечеров сжег в костре два миллиона долларов, чтобы Мануэла не замерзла. После убийства
Эскобара его семья бежала в Мозамбик и затем в Аргентину, где Хуан Пабло взял имя Себастьяна
Маррокина. В 2009 году он публично извинился перед детьми политиков, убитых по заказу лидера
Медельинского картеля, а в 2014-м опубликовал книгу воспоминаний и запустил линию футболок
с изображением отца. Две книги об Эскобаре также написал его
родной брат Роберто
и по одной —
обе сестры.
Гавириа, 2005
ТЕРРОР После принятия закона об экстрадиции в США
главарей наркокартелей Эскобар начал спонсировать боевую группировку MAS («Смерть
похитителям»). Помимо внушительного арсенала оружия, в ее распоряжении были собственные
самолеты с 30 пилотами, а боевиков обучали американские, израильские
и британские инструкторы. В 1989 году лидер Медельинского картеля предложил
правительству Колумбии сделку: он сдастся полиции, если закон об экстрадиции будет отменен.
Получив отказ, Эскобар развернул террор: за год в Боготе была взорвана штаб-квартира Административного
департамента безопасности, главной спецслужбы страны, а также редакции газет El Espectador
и Vanguardia Liberal, от рук киллеров погибли судья Верховного суда, полковник полиции
и кандидат в президенты Луис Карлос Галан. Кроме того, боевиками был взорван самолет
Boeing 727 — в результате теракта погибли 110 человек.
безопасности
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В 1979 году Эскобар учредил систему социальной
помощи «Гражданская ответственность в действии», под эгидой которой в Медельине
были основаны медицинские центры для малоимущих семей, созданы зеленые зоны и построены
спортивные сооружения. Самой известной благотворительной программой наркобарона
стал проект «Медельин без трущоб», предусматривавший строительство тысячи домов в самом бедном
районе Моравия. В городе был отстроен квартал Пабло Эскобара, который сейчас
населяют почти 13 тысяч жителей. Программа получила благословение католической церкви, а в трущобах
Медельина наркобарона часто видели раздававшим деньги беднякам в компании
двух священников. В 1989 году местный футбольный клуб «Атлетико Насьональ»,
спонсором которого был Эскобар, выиграл Кубок Либертадорес,
став лучшей командой Южной Америки.
квартала Эскобара, 1985
1980-е
СМЕРТЬ
В 1991 году по соглашению
с правительством Эскобар сдался правосудию;
незадолго до этого в Колумбии была принята новая конституция,
запрещающая экстрадицию своих граждан. Наркобарона поместили в построенную
на его собственные деньги тюрьму «Ла Катедраль», имевшую бар, футбольное поле и джакузи.
Она полностью контролировалась Медельинским картелем.
Когда год спустя Эскобар узнал о готовящемся решении президента
Сесара Гавириа перевести его в обычную тюрьму,
он устроил побег из «Ла Катедраль». →
→
В ответ глава государства учредил особую поисковую группу под руководством
полковника Уго Мартинеса, координировавшего усилия с американскими
спецслужбами. К поискам Эскобара подключилась и «Лос Пепес» —
группировка из его конкурентов по наркобизнесу, ультраправых партизан и жертв террора,
развернутого Медельинским картелем. За год «Лос Пепес» убили более 300 членов картеля
и уничтожили значительную часть его собственности. Через пятнадцать месяцев поисков,
2 декабря 1993 года, особая группа перехватила звонок Эскобара сыну
и установила его место нахождения.
В тот же день он был застрелен на крыше дома в Медельине.
Бойцы особой поисковой группы с телом Эскобара