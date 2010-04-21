ПРИБРАТЬ ЗА СОБОЙ И УМЕРЕТЬ?

Боба Гибсона крайне заинтриговала и, более того, насторожила одна деталь — редкостная чистота в салоне автомобиля. Коврики тщательно пропылесосили. На приборной доске — ни пылинки. На рулевой колонке — тоже. Человек, наводивший порядок, — должно быть, сама погибшая — не забыл удалить грязь даже из незаметных мест: например, с коротких «ножек» переключателей радио. Кожаный чехол коробки передач чуть ли не сверкал, хотя в его складках всегда скапливаются пыль и грязь. Тут непременно понадобилась влажная тряпка или кусок замши, осознал Боб. Значит, за уборку взялись не внезапно, не по минутному капризу.

А машина-то не новенькая. Опираясь обеими руками о водительское сиденье, Боб поближе наклонился к одометру. Освещение в этом небольшом гараже оставляло желать лучшего. Правда, дверь была открыта, но, поскольку машина заехала в гараж задним ходом, через ветровое стекло прямо в лицо Бобу били лучи зимнего солнца. И все же он разглядел показатели: 47583. Да, машина поездила немало. Но состояние отличное.

Боб перегнулся через сиденье и слегка нажал указательным пальцем кнопку на подлокотнике, чтобы на самую чуточку опустить стекло со стороны пассажира. Покосился на серьезного молодого полицейского у двери. Нет, тот ничего не заметил. Впрочем, если бы даже полицейский заметил и вмешался, Боб постарался бы настоять на своем. Пахло в машине тошнотворно. Без проветривания никак не обойдешься.

С этим запахом Боб уже сталкивался в своей практике. Не столь часто, чтобы с ним свыкнуться: раз шесть за последние тридцать лет жизни. Но такой аромат, раз почуяв, не забудешь. Запах трупа в начальной стадии разложения: сладковато-гниловатая вонь. Как вдохнешь, сразу нехорошо становится.

Неприятный запах, да еще и стойкий. Дверь гаража стояла открытой уже несколько часов, с полудня. Ее не закрывали с тех самых пор, как обнаружили тело. Но воздух в помещении оставался все таким же вонючим. Боб знал, что из ковриков и сидений внутри машины запах не выветрится еще долго.

Конечно, в автомобиле пахло вообще невыносимо. Дверцы открывали совсем ненадолго — чтобы фотограф сделал свою невеселую работу, а затем для того, чтобы полицейский врач извлек тело. Задача Боба состояла в том, чтобы отбуксировать машину на специальную стоянку при участке.

Боб, многолетний владелец автосервиса «Пэлгрэйв моторс», давно уже свел знакомство с полицейскими. В таких ситуациях они обращались именно к нему. «На месте самоубийства я не впервые», — напомнил он себе. Однако, хотя Бобу предстояло всего лишь вывести машину из гаража, нервы у него расшалились.

Как установил врач, женщина — ее имени Боб не знал — въехала задним ходом в гараж около сорока или пятидесяти часов тому назад, закрыла за собой дверь и просто сидела в машине, не заглушая мотор, пока не произошло неизбежное. По расчетам врача, труп пролежал необнаруженным почти двое суток.

— Вы случайно ни к чему не прикасались?

Офицер Шоу. Боб и не заметил, как тот зашел внутрь. Следователь оставил молодого полицейского на посту со строгим и лаконичным наказом: обеспечить, чтобы никто ничего не трогал. Шоу относился к своим обязанностям добросовестно.

Боб поднял глаза на полицейского, гадая, как лучше изложить свои подозрения. Указал на рацию, висящую на поясе Шоу:

— Вы могли бы вызвать вашего сержанта?

Шоу, не ответив, лишь с любопытством уставился на Боба.

— Думаю, он захочет взглянуть на все это еще разок, — пояснил Боб. — Мне кажется, он кое на что не обратил внимания.

ЧТО НАТОЛКНУЛО БОБА ГИБСОНА НА ЭТОТ ВЫВОД?

ОТВЕТ

Бесспорно, женщина мертва уже некоторое время. Тому порукой — запах. Вероятно, полицейский врач прав, и смерть последовала <nobr>40−50</nobr> часов тому назад.

Следовательно, если почти двое суток тому назад женщина сама въехала в гараж и сидела в машине с работающим мотором, пока не задохнулась, в баке иссякло бы горючее, а аккумулятор разрядился бы полностью, поскольку зажигание оставалось включенным. Однако Боб опустил стекло одним легким нажатием на кнопку. Поэтому Боб заподозрил, что женщина умерла не в машине — во всяком случае, не в этой.

ФОРД-ЭСКОРТ" САПФИРОВОГО ЦВЕТА

— Что-то мне сдается, во всей стране — не говоря уже об Уитеншоуи — нет ни одного синего… гм… то есть сапфирового «эскорта». Это что же получается! Сидим тут почти два часа, а с этой самой улицы — как ее, Браунли — ни один не выехал! Ну прямо мистика, а? Вроде как самая ходовая в мире модель, а… о-о-ой! Блин! Третий раз!!!

Харви Боттрелл медленно, но верно утрачивал свойственное ему чувство юмора. Бог с ними, с «форд-эскортами» и их количеством, но трижды удариться локтем о парковочный автомат1 — это уже слишком. Уже два часа они с Вином Мюрреем, не покидая неприметного «ровера», загорали в засаде. Смотрели в оба — и все без толку. Неудивительно, что Харви занервничал. Возникли предчувствия, что операция, как оно часто случалось, завершится ничем. Задумавшись, он уже трижды по рассеянности ушибал локоть об автомат, когда поворачивался на сиденье, чтобы глянуть в заднее стекло «ровера».

Вин Мюррей тем временем сосредоточенно пытался запалить потухший окурок. Начал он с того, что положил перед собой на руль спичечный коробок. Коробок свалился, и Вин принялся шарить по полу.

На жалобы Харви он отозвался односложно:

— Ну да.

Болтливостью Вин не отличался.

— Послушайте, мы можем хотя бы… — Харви уже начал злиться, — мы можем хотя бы чуть попятиться и припарковаться по‑человечески? Теперь, когда рядом место освободилось, а? Чтобы мне не сидеть нос к носу с этим агрегатом, а? Надпись «МАНЧЕСТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ СТОЯНОК» у меня уже в мозг врезана!

— Ну да, — Вин нашел спички и закурил свои «Плейерз плейн». Его лицо скрыла густая дымовая завеса. Облако держалось у головы Вина как приклеенное, даже когда он дал задний ход и «ровер» чуть-чуть отполз от автомата.

— Может быть, вы все-таки стекло опустите? — выпалил, не сдержавшись, Харви.

Оба мало что знали друг о друге собственно, они и повстречались впервые только вчера. Вин, агент специального (иными словами, антитеррористического) подразделения Скотланд-Ярда, служил в Манчестере. Канадец Харви работал в нью-йоркском отделении Интерпола. В Уитеншоуи, восточный пригород Манчестера, обоих привели сведения, полученные от информатора, — дескать, сюда для встречи с подельниками уже приехал или приедет печально известный Ханс Кеффер, боевик «Красной бригады».

Полиция всей Европы знала Кеффера уже много лет как талантливого мастера перевоплощения. Кеффер всегда старался «раствориться в толпе», проскочить незамеченным. Ни Харви, ни Вин не удивлялись, что террорист отдал предпочтение «эскорту». Фирменный кефферовский трюк. Этот парень отлично знает Англию. Выбрал самую подходящую для своих целей модель автомобиля. Что удивило агентов — и несколько смутило, хотя они пока не поделились друг с другом своими подозрениями, — так это изобилие подробностей, сообщенных информатором. Он указал не только марку машины, но и место встречи — Уитеншоуи, Робб-роуд. Потому-то Вин с Харви и устроили засаду здесь.

На замечание по поводу стекла Вин среагировал спокойно. «Ну да», — произнес он, точно рассчитанным движением переложил окурок в другую руку и опустил стекло со своей стороны.

Когда облака дыма выплыли наружу, Харви разглядел на столбике перед собой знак «Стоянка запрещена». Через ветровое стекло он видел перечеркнутые красные круги, запрещающие парковаться, на каждом столбе вплоть до самого пересечения с Браунли-роуд. Высота столбов его слегка удивила.

— А знаете, — сказал он, — в Северной Америке ребятам бы не понравилось, что эти вот знаки висят так низко. У нас пацаны любят подпрыгивать у знаков, как баскетболисты. Кто достанет, тот молодец.

Вин уставился на знаки и глазел на них так долго, словно никогда прежде их не замечал. Потом в последний раз затянулся сигаретой и, зажав тлеющий окурок двумя пальцами, загасил о пепельницу. Харви ждал очередного «ну да».

Но Вин неожиданно разговорился:

— У нас играют в футбол.

А затем, бережно убрав окурок в пачку, добавил:

— Наши ближе к земле.

Харви хихикнул, заливисто захохотал… и вдруг осекся. Оба агента в одну и ту же секунду встрепенулись. Прямо на них по улице ехал «форд-эскорт» сапфирового цвета. Не очень новый: куплен два-три года тому назад. Не грязный, но и не только что с мойки. Во всяком случае, не надраен до блеска. Все в стиле Кеффера. Ни чем не примечательная машина.

За рулем — мужчина лет сорока пяти. Похоже, все сходится. Кроме одного немаловажного момента. Агенты переглянулись.

На этот раз первым заговорил Вин:

— Во нахал. Или он просто по неведению?

— Мне кажется, по неведению, — отозвался Харви. — Впрочем, он и нам оказал услугу. Хороши бы мы были, если бы схватили его за жабры.

Оба проводили взглядом «форд-эскорт», который, разминувшись с ними, поехал дальше и, поднявшись в гору, исчез из виду.

Харви мрачно уронил голову на грудь:

— Похоже, нам здесь еще сидеть да сидеть, — заметил он. Затем, подняв глаза на Вина, спросил:

— А то местечко, где дежурит вторая группа? Ну у аэропорта? Как называется?

— «Корабль и якорь», — пробурчал Вин, снова поглощенный поиском спичек.

— «Корабль и якорь», — повторил Харви. — Паб, что ли?

Вин встряхнул головой:

— Нормальный паб. Все как положено. Нормально кормят. И пиво нормальное.

Харви скривился:

— Везет же людям.

— Ага, — откликнулся Вин.

ПОЧЕМУ ХАРВИ БОТТРЕЛЛ И ВИН МЮРРЕЙ ПРОИГНОРИРОВАЛИ САПФИРОВЫЙ «ФОРД-ЭСКОРТ», ПРОЕХАВШИЙ МИМО ИХ МАШИНЫ ПО РОББ-РОУД?

ОТВЕТ

Харви и Вин сидят в засаде на улице с односторонним движением. Если Кеффер всеми силами стремится не выделяться, он постарается не нарушать элементарных правил дорожного движения. То есть не поедет в запрещенном направлении по улице с односторонним движением, как поступил водитель этого «форд-эскорта».

Харви и Вин в похожем положении: они сидят в засаде и не хотят привлекать к себе внимания, «хватая за жабры», как выразился Харви, невиновных. Водитель «эскорта» снял с себя все подозрения, проехав по Робб-роуд не в ту сторону. Вин и Харви, синхронно придя к одному и тому же выводу, решили, не сговариваясь, отпустить «эскорт» подобру-поздорову.

Очевидно, что агенты находятся в Англии. Нам сообщается, что Уитеншоуи — пригород Манчестера. Как известно, в этой стране движение левостороннее, а место водителя, соответственно, справа. Вин сидит за рулем, а Харви — рядом. Из того, что Харви ушиб локоть о парковочный автомат, следует: «ровер» агентов припаркован на левой стороне Робб-роуд (как, собственно, и принято). Знаки «Парковка запрещена», которые Харви видит через ветровое стекло, расположены на другой стороне Робб-роуд и тянутся вдоль нее до самого перекрестка. Итак, к людям в «ровере» знаки обращены лицевой стороной. Это значит, что они адресованы водителям, едущим по Робб-роуд в ту же сторону, куда смотрит капот «ровера». Будь тут разрешено двустороннее движение, знаки были бы обращены в другую сторону.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ПРОПАВШЕЙ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ

Кроме родной матери, различать близнецов Питера и Пола Святов умела только Джули Айзлер. Мальчиков путали все — отец, родственники, одноклассники. Исключение составляла, возможно, только Тэмми Хэйуорд — она, как и Джули, время от времени стригла мальчиков. Отличие состояло в том, что у Питера Свята макушка была двойная, а у его брата Пола — обычная.

Волосы у обоих мальчиков были трудные. Подстрижешь слишком коротко — и вихры на темени будут топорщиться во все стороны. Не станешь трогать — голова вообще превратится в воронье гнездо. Впрочем, близнецы Святы всегда носили короткую стрижку. В этом — и вероятно, больше ни в чем — они уступали требованиям матери, хотя в парикмахерскую их каждый раз приходилось загонять со скандалом.

В то утро, просматривая список клиентов, которые записались на это число, Джули тоскливо вздыхала. И не потому, что укрощение святовских вихров было очень трудоемким делом (близнецов записали на без пяти двенадцать). Допустим, одного возьмет на себя Джули, а другого Тэмми. Просто впереди был очередной, ужасно долгий рабочий день — Джули покосилась на часы: «Господи, еще только восемь пятьдесят!», — а визит Святов мог его только омрачить.

— Бесенята в «Рибоках» — окрестила их одна из постоянных клиенток. И это было еще мягко сказано — братцы делали все, чтобы опровергнуть свою фамилию. Похожие друг на друга как две капли воды, — даже россыпи веснушек на мордочках совпадали, — за девять лет жизни Питер и Пол успели заработать такую репутацию, что их прихода люди ожидали с трепетом.

В салоне «Челка» Святов отлично знали и остерегались. И небезосновательно. Прошлой весной, когда Джули наклонилась поднять ножницы, один из мальчиков ущипнул ее. Так она обнаружила, что, в отличие от брата, Пол — левша. Почти в ту же самую минуту Питер чуть не изжарил миссис Хоршак, потихоньку переключив настенный фен «колокол» на максимум и переставив таймер. «Братьями-разбойниками» Питера и Пола Святов уже перестали называть. Это было бы слишком ласково.

Отворилась входная дверь, закачались на сквозняке висячие перегородки, вошла Тэмми.

— Прости, пожалуйста, — смущенно пробормотала она. — Это все машина.

Для Тэмми салон «Челка» был первым в жизни настоящим местом работы. Машина Тэмми также была первым автомобилем в ее жизни, но вела себя так, что вскоре наверняка придется покупать другую.

— Ничего, Тэмми, — улыбнулась в ответ Джули. Они отлично ладили между собой. При виде Тэмми Джули, оптимистка по натуре, воспряла духом. Пытаясь повесить свою нейлоновую куртку, Тэмми задела локтем о перегородку.

Джули не смогла удержаться от смеха.

— И ты тоже не можешь к ним привыкнуть! — воскликнула она. — Ничего. Я сама сегодня утром стукнулась — вон там, у кассы. Могу тебя обрадовать: после обеда придут из «ИНБ» и перевесят их как надо.

" ИНБ" расшифровывалось как «Изящно, Но Безопасно». Так называлась фирма дизайна, которой Джули доверила первую крупную реконструкцию своего салона. Результат Джули и Тэмми не слишком понравился. Прежде Джули могла работать у своего кресла — среднего в ряду из трех — и благодаря большим зеркалам, расположенным напротив кресел, следить за всем, что происходит у входной двери, в зоне ожидания, у кассы и даже у раковин и запасного кресла (последнее стояло у стены по левую руку Джули).

С появлением новых перегородок все изменилось. Эти огромные листы оргстекла, подвешенные на цепочках к потолку, образовывали что-то вроде стены между зоной ожидания и залом. Определенный смысл в этом был. Из одной комнаты вышло две. При этом между панелями — по крайней мере, теоретически — можно было проскользнуть, «просочиться сквозь стену». Но больше всего дизайнеры гордились тем, что оргстекло было специально обработано: с одной стороны оно было прозрачным, а с другой — зеркальным. Предполагалось, что клиенты будут чувствовать себя недосягаемыми для посторонних взглядов, зато мастера смогут следить за вестибюлем и зоной ожидания.

Все было бы чудесно, не повесь рабочие перегородки не той стороной. Теперь ожидающие очереди клиенты могли наблюдать за работой в зале, но вот Джули могла их увидеть от центрального кресла только двумя способами: отступив на несколько шагов и высунувшись между перегородками либо в зеркало. Точнее, в два зеркала: в рабочем зеркале Джули отражалось зеркало перед запасным креслом на боковой стене, а уже в нем — зона ожидания… Какая уж тут безопасность! И насчет изящества Джули с Тэмми тоже очень сомневались…

— Тэмми, у тебя через несколько минут миссис Гудэмн, «химия», — пора было заняться делом. — А потом дети, дети, дети. Неудивительно — скоро учебный год начнется.

— Ой, и правда! — воскликнула Тэмми. — Так странно будет смотреть: все в школу пойдут, а я уже нет…

Джули, вчитываясь в записи, пропустила эту фразу мимо ушей:

— Джордж из банка… Могу я с ним заняться, можешь ты. Мытье и стрижка. Времени у него, как всегда, в обрез. Миссис Морелли, близнецы Святы, а потом…

Тэмми оживилась:

— Ты слышала, что они натворили в автобусе Летней Библейской Школы? Развинтили сиденье водителя! Прямо на ходу! Как умудрились, ума не приложу… Женщина, которая водит автобус, ничего не заметила. А потом затормозила — и полетела головой под руль! Только чудом…

Перегородки закачались в такт распахнувшейся двери: миссис Гудмэн пришла. Забыв о Святах, Джули и Тэмми выпорхнули в вестибюль. Миссис Гудмэн была их любимицей среди пожилых клиенток. Не женщина, а просто ангел!

— Боже, да у вас все по‑новому! — бесхитростно изумилась старушка. — Но это мелочи. Главное, что вы по-прежнему здесь. (Да, миссис Гудмэн и впрямь была ангел во плоти.) — Мы можем приступать? — обернулась она к Тэмми.

Тэмми проводила миссис Гудмэн к своему креслу, стоявшему справа от кресла Джули. Дверь снова распахнулась. Перегородки запрыгали. Пришла мать с тремя малышами. Джули вытаращила глаза: не рано ли им в школу? Ах, да, это же Бомонты. Старший идет в подготовительный класс. Ответственная стрижка.

С этого момента Джули стало не до размышлений: работы было невпроворот. Когда примчался Джордж из банка и попросил «улучить ему минутку», Джули с Тэмми и так уже выбились из графика.

Зато Святы явились вовремя.

Джулии спешно выскользнула в щель между перегородками — объяснить, что придется чуть-чуть подождать. Минут пятнадцать, не больше.

— Ох… ох… как же теперь… ох, — жизнь миссис Свят представляла собой сплошную череду кризисов, и сообщение Джули едва ли не сразило ее наповал.

— О… о господи… Значит, теперь… ну хорошо… хорошо… Вот как мы поступим.

Миссис Свят всегда говорила о себе в первом лице множественного числа — возможно, мнила себя королевой, подозревала Джули. Также у нее была привычка покачиваться взад-вперед на негнущихся ногах, выписывая плечами овалы. Вылитый самец цапли, ухаживающий за невестой. Покачиваясь, миссис Свят поплыла к двери.

— Нам нужно зайти еще в одно место, так что нас это устраивает. Ну, мальчики, мы будем смирно сидеть на креслах в приемной, верно? — обернувшись к Джули, она добавила: — Пятнадцать минут? Мы сейчас придем.

Джули отступила в глубь салона. Близнецы не вняли словам матери. Один рьяно, но аккуратно разукрашивал красным фломастером временную «татуировку» в виде дракона на своей руке, прямо над локтевой ямкой. То и дело он косился на руку брата с таким же драконом, удостоверяясь, что получается один к одному. Очевидно, по дороге Святы побывали в магазине Антера — такие татуировки прилагаются к пачкам жвачки. Джули насторожилась — мало ли что еще захотят размалевать близнецы своими красными фломастерами? — но в то же самое время машинально отметила удивительное сходство рисунков.

Повернувшись, чтобы подравнять волосы Джорджу, Джули немедленно наткнулась плечом на перегородку. Громкое «бам-м!» переполошило всех, кроме Питера с Полом. Как только мать ушла, они вскочили и уселись по‑другому, так, чтобы между ними оставалось пустое сиденье. И тут же принялись выкладывать на этот импровизированный стол кучу шоколадных батончиков — достаточно, чтобы усыпать целый класс прыщами на всю жизнь…

Джули, впрочем, не нервничала — недосуг. Достричь Джорджа, попытаться ускорить темп. Господи, как она вымоталась… О нет! Еще и телефон звонит!

Единственное, за что следовало поблагодарить «ИНБ», — это за держатель для радиотелефона на спинке кресла Джули. Теперь Джули могла отвечать на звонки, не отходя от клиента.

Бросив на Джорджа умоляющий взгляд — «мол, я знаю, что работа затянулась, но потерпите», — Джули взяла трубку, заткнула ее между плечом и ухом. Обе руки свободны, можно продолжать.

— Это Джули или Тэмми? — узнаваемый, приветливый голос миссис Гудмэн. — Никогда вас, девочки, не могу различить по телефону.

— Это Джули, миссис Гудмэн. Чем могу помочь?

— О, спасибо, милая. Кажется, я оставила у вас свою кредитную карту. Когда я пришла домой, в сумочке ее не было. Наверно, когда я…

Джули бессознательно вскинула голову, чтобы взглянуть на кассу. Да вот она, карта «Виза», лежит на полочке аппарата! Странно, что она ее раньше не заметила.

— Да, она здесь, миссис Гудмэн. Ваша, я уверена. Одну секунду, я… Миссис Гудмэн! Я вам сейчас перезвоню!

— Тэмми! — Джули положила телефон на подзеркальник и, схватив фен, включила его прямо над ухом клиента — дальнейшего разговора Джорджу слышать не стоит.

— Ох уж эти Святы! — сказала она Тэмми. — Пол. Который с одной макушкой. Только что стащил с кассы кредитку миссис Гудмэн. Я в зеркало видела. Давай тихонечко подойдем и отберем у них карту, пока мать не вернулась, иначе с ней удар случится! Пойдем вместе. Встань перед Питером, а я отберу у Пола карту.

— Откуда ты знаешь, что это был Пол? — встревоженно прошипела Тэмми. — По затылку?

— Нет! — ответила Джули. — По татуировке!

Обе проскользнули между перегородками. Тэмми шла впереди.

— Но у них обоих татуировки! — возразила она театральным шепотом.

— Это Пол, — со спокойной убежденностью повторила Джули.

ПОЧЕМУ ДЖУЛИ ТАК УВЕРЕНА В СВОЕЙ ПРАВОТЕ?

ОТВЕТ

В этой ситуации у Джули Айзлер есть два преимущества над обычным наблюдателем. Во‑первых, она и Тэмми умеют различать близнецов Святов по их макушкам: у Питера двойная, у Пола, так сказать, одинарная. Правда, для этого нужно видеть теменную часть головы. Во‑вторых, работа парикмахером приучила Джули учитывать специфику зеркальных отражений.

Однако нельзя сбрасывать со счетов и ее дедуктивные способности.

Беседуя с миссис Свят, Джули подметила, что один из мальчиков тщательно разрисовывает красным фломастером свою татуировку. Также она увидела, что другой близнец уже размалевал своего дракона. С прошлой весны она знает, что Пол — левша. Следовательно, у Пола татуировка над локтевой ямкой правой руки, а у Питера — в том же месте на левой.

Из-за того что панели повешены неправильно, со своего рабочего места Джули может видеть кассу и зону ожидания только через два зеркала. Джули наблюдала кражу карты сразу после телефонного звонка, находясь именно на рабочем месте, — она как раз стригла Джорджа. Раньше, до реконструкции, Джули было достаточно посмотреть в одно зеркало, чтобы увидеть кассу и зону ожидания. Зеркало как бы меняет местами правое и левое (правая рука в зеркале кажется левой и наоборот). Но теперь Джули вынуждена полагаться на отражения в двух зеркалах. Второе зеркало — то, что на боковой стене — еще раз меняет стороны местами. Итак, правая рука, отраженная в двух зеркалах, кажется правой, а левая — левой.

Джули заключила, что карту взял Пол. Следовательно, она видела в зеркалах отражение правой руки с татуировкой (Соответственно, если бы она увидела левую руку с татуировкой, то заключила бы, что карту взял Питер.)

1 Автоматическая касса платной стоянки.