(Детская версия)

Мила — сюжетчица, богиня явных сил

Муж Милы — муж сюжетчик

Саша — лучший и единственный друг Мужа Милы и Милы

Копия Милы — Резервная копия Милы

Копия Мужа Милы — Резервная копия Мужа Милы

Мастер гарантийного обслуживания

Некто — вопросы, которые мучают автора

Помощь друга и помощь другу

Мила. Я больше всего за гардению волновалась. Саша, спасибо. Извини, что мы тебя так проэксплуатировали…

Саша. Цветы это святое. Мы когда с Олей в прошлом году в Марокко ездили, у нее четыре горшка на балконе погибли.

Муж Милы. Мусик, Саша просит взаймы шесть тысяч.

Саша. На две недели.

Мила. Ради бога. Такие деньги.

Саша. Мила, ты лучшая.

Мила. Не рублей?

Муж Милы (тихо). Нет.

Саша. Мила, я Владику рассказал уже…

Муж Милы. Он мне рассказал.

Саша. Только ты не волнуйся. Я залил ваших соседей снизу.

Мила. Они же только ремонт сделали!

Саша. Да.

Мила. Но — КАК?!

Саша. Рассказываю… У меня есть знакомый. Он укурыш.

Мила. Вы курили здесь?

Саша. Нет. То есть, я не курил. И я его сразу предупредил, чтобы ничего не трогал, ночь переночевал… Он, в принципе, вменяемый… Просто он из Питера. Ему нужно было ночь переночевать…

Мила. А почему он у вас не мог переночевать?

Саша. Он с девушкой был.

Мила. А он не мог у вас с девушкой переночевать?

Саша. Это тяжелый вопрос. Я лучше факты…

Мила. Давай факты.

Саша. Он включил стиралку.

Мила. Я чувствую — сыростью пахнет. Она же новая. Еще слив не подключили…

Саша. Вот. А он думал, что все нормально.

Мила. Шланг надо в умывальник положить. Там крючок специальный.

Саша. Вот. Он не знал. Короче, залил. Только ты не волнуйся, я все решил… С соседями поговорил, нормальные люди, мы посчитали сколько это стоит… Сильно протекло: ванная, и в коридор… А там паркет сумасшедший. И ремонт. Ты только не волнуйся, у меня с ними договоренность, вам вообще ничего делать не надо. Хорошо, хоть у вас порожек в ванной, в квартиру не пошло. Ты только не сердись.

Мила. Я не сержусь. Я понять хочу. Он, что, не слышал, что вода льется? (Мужу.) Что ты молчишь?

Муж Милы. Я не молчу.

Саша. Это быстро как-то произошло. Мы на кухне сидели…

Мила. Так это при тебе было?

Саша. При мне.

Мила. А кто еще тут был?

Саша. Никого. Он с девушкой. И я… с девушкой.

Мила. Оля об этом знает?

Саша. Нет. Поэтому, я у вас деньги одалживаю, чтобы за ремонт рассчитаться. Я не хочу, чтобы она волновалась. А восьмого договор со студией подпишу, они сразу мне аванс перечислят.

Мила. Сразу не перечислят.

Саша. Там максимум три дня задержка может быть…

Мила. Восьмое это пятница.

Саша. Ну, хорошо, максимум на неделю. Железно.

Мила. Просто ты сказал, что на две недели одалживаешь.

Саша. Лучше на три, чтобы точно.

Мила. В принципе, нет никакой разницы — две-три.

Саша. Очень выручите.

Муж Милы. Ты не волнуйся так.

Саша. Вы — настоящие. Спасибо. Честно скажу — я ужасно себя чувствую. При этом я же знаю, что вы меня простите… Подлец я, короче.

Мила. Чтобы все такие подлецы как ты были.

Саша. А, как… Я не знаю там… Сейчас… Или завтра?..

Муж Милы. Давай завтра. Я утром с карточки сниму, передам тебе в конторе.

Саша. Отлично. Люди, мне бежать надо. Вот — ключи. Извините еще раз что так вышло…

Муж Милы. Хватит извиняться.

Саша. Только я еще раз скажу, хотя вы на меня сердитесь.

Мила. Никто на тебя не сердится…

Саша. Я скажу. Это очень четко надо, чтобы вы знали. Друзья! Я вас мощно подставил. Но сейчас я сделаю все, чтобы вы больше об этой ситуации не вспоминали. Я все решу, все проконтролирую, все будет зашибезно. И деньги отдам сразу. Спасибо вам.

Мила. Что, спасибо? Спасибо, что цветы полил.

Саша уходит.

Мила. Я в шоке.

Муж Милы. Я в шоке.

Мила. Объясни мне — почему какие-то питерские мочалки должны вонять в моей кровати?

Муж Милы. Меня это бесит. Если я у него полгода на раскладушке жил, это что… всю жизнь теперь должен?

Мила. Конечно! Чтоб я этого мудака больше не видела.

Муж Милы. Я как чувствовал. Если б не цветы…

Мила. Да пусть бы они все подохли.

Муж Милы. Я его еще упрашивал, унижался. Он же так это все подал, как великое одолжение. Подумаешь, три раза из Царицино приехал…

Мила. Почему мы должны ему деньги давать? Он залил, он пусть и решает вопрос. (К резервной копии.) Правильно?

Копия Милы. Правильно. Почему вы должны его релаксы спонсировать?

Муж Милы. У меня, что, денег много? Я, что, взятки беру?

Мила. Дебилов учить надо.

Копия Милы. По‑хорошему не понимают.

Муж Милы. О чем он думал?

Копия мужа Милы. Да, Сашка выступил…

Мила. Позвони ему — скажи — пусть сам деньги ищет.

Копия Милы. Шесть тысяч. Ничего себе.

Муж Милы. Мы же обещали…

Мила. Тебе, что, стыдно перед ним?

Муж Милы. Мне? А почему мне должно быть стыдно? Я ему квартиру не заливал.

Копия Милы. Правильно. Пусть достает, где хочет.

Мила. Почему мы должны его покрывать? Оля, между прочим, моя подруга.

Копия Милы. А ты ей все расскажи.

Мила. Расскажу. Обязательно.

Муж Милы. Короче, пусть решает вопрос.

Набирает телефонный номер.

Копия мужа Милы. Что ты делаешь?

Муж Милы (в трубку). Саша?

Копия мужа Милы. Не вздумай! Он твой лучший друг.

Муж Милы (в трубку). Саш, слушай… Решай вопрос. У меня нет лишних шести тысяч.

Копия мужа Милы. Все, это конец.

Муж Милы. Нет, Саш, ты неправильно понял… Мне насрать, что тебе Оля скажет. Решай вопрос.

Выключает телефон.

Муж Милы. Теперь жди, пока он деньги достанет.

Мила. Если он за два дня не найдет, я на него Сергеича натравлю.

Копия Милы. Правильно.

Копия мужа Милы. Вы что, совсем с ума сошли? Вы на кого бандитов посылаете? Это же Сашка!

Мила (мужу). Владя, ты мне когда обещал сделать новую копию?

Копия Милы. Десять лет не сохранялся.

Мила. Слышишь?

Муж Милы. Слышу.

Мила. Мы же еще женаты не были.

Муж Милы. Ну да.

Копия Милы. Перед свадьбой сделал последнюю копию.

Мила. А если с тобой, не дай бог, что случится?

Муж Милы. Будешь с этим жить. Он моложе. Чем плохо?

Мила. Ты знаешь, какие сейчас сложные серии идут… У меня нет времени вводить его в курс дела.

Муж Милы. Это он тупой, пока его не активировали… А если активировать, он все сразу поймет.

Мила. Что ты мне будешь рассказывать? Я помню, как ты учился сериалы по‑человечески писать? Сколько лет это заняло? Я не хочу все сначала.

Муж Милы. Жалко как-то. Член семьи.

Мила. А меня не жалко?

Копия Милы. А нас не жалко?

Копия Мужа Милы. Не жалко. Жлобы.

Концентрация

Мила. …перед сложным моральным выбором: признать, что в семье царит дух разобщенности и попытаться наладить отношения с родными, или поступить в личную гвардию правителя атлантов.

Муж Милы. Разве он еще не поступил?

Мила. То был не он. Это Аман поступил…

Муж Милы. Точно, я забыл…

Мила. Тебе надо написать тайную встречу танцовщицы с аптекарем. Аптекарь передает яд, который она собирается использовать против сироты Туни. Туни случайно узнает о заговоре, подслушав молитву жреца Ццеторикса у священного быка.

Муж Милы. Скажи, а разве Туни подвергает сомнению статус верховного правителя?

Мила. Туни не подвергает. Это Ццеторикс подвергает.

Муж Милы. Но Туни подвергал раньше?

Мила. Он никогда не подвергал.

Муж Милы. А почему мне казалось, что подвергал?

Мила. Он не подвергал.

Копия Милы. Не подвергал. Даже я поняла.

Муж Милы. А почему мне кажется, что подвергал?

Мила. Ты можешь сконцентрироваться на линии аптекаря?

Муж Милы. Могу.

Видно, что он не может сконцентрироваться на линии аптекаря.

Вопросы

Некто. Мила, что вы чувствуете, когда видите ваших героев на телеэкране?

Мила. Я уже не воспринимаю их, как своих детей… Иногда случайно включишь телевизор — идет какой-нибудь сериал. Я не приглядываюсь особо, своими делами занимаюсь, просто для фона чтобы работал, а потом какая-нибудь реплика хорошая, или потрясающий поворот сюжета — что-то знакомое, чувствую. А потом доходит — боже, это же мои слова. Это же я все придумала…

Копия Мужа Милы. Невероятно.

Некто (Мужу Милы). Вы что-то сказали?

Муж Милы. Это не я.

Некто. Мила, а что вы не могли бы простить?

Копия мужа Милы. Предательства.

Муж Милы. Я молчал. Честное слово.

Мила обсуждает мужа со своей резервной неактивированной копией и собирается в Питер к больной тете

Копия Милы. Немножко больной.

Мила. Не немножко. Больной на всю голову. Пошли в гости к Хамрулиным, он в подъезде начинает лаять… это нормальный человек?

Копия Милы. Лаять?

Мила. Как собака.

Копия мужа Милы. Я догадываюсь, почему он лаял… У нас традиция. Я раньше к Хамрулиным с Угольком ходил. Спаниелем. Потом он умер, а я просто лаял в подъезде, чтобы традиция… Чтобы соблюдать.

Мила. Кем надо быть, чтобы собаку назвать Угольком?

Копия Милы. Дебилом.

Мила. Дебилом.

Копия мужа Милы. Почему нельзя черную собаку назвать Уголек?

Милы. Потому, что только отбросы так собак называют.

Копия Милы. Это не кул, неужели не ясно?

Мила. «Кул» сейчас уже не говорят.

Копия Милы. А как говорят?

Входит Владислав.

Копия Мужа Милы. Они тебя дебилом называли.

Муж Милы. Я просто за газетами выходил.

Мила. А ты сделал то, что я просила?

Муж Милы. Я не буду ему звонить.

Мила. Что значит — «не буду»? Ты обещал.

Муж Мила. Я не обещал.

Мила. Я тебя просила.

Муж Милы. Но я не обещал.

Мила. Как, не обещал? Я тебя просила.

Муж Милы. Как я потом буду у него шесть тысяч выцарапывать?

Мила. Что значит «выцарапывать»? Мне не нравится, что ты говоришь «выцарапывать». Он должен тебе шесть тысяч и это не обсуждается.

Муж Милы. Естественно, не обсуждается.

Мила. Звони.

Муж Милы набирает номер.

Муж Милы. Оля, здравствуй…

Абонент бросил трубку.

Муж Милы. Трубку бросила.

Мила. А зачем ему на домашний звонить? Позвони на мобильный.

Муж Милы набирает номер.

Муж Милы. Саша, привет… Можешь разговаривать? Тогда перезвони, я дома…

Муж Милы прерывает разговор.

Мила. Ты совсем конченый? Он не перезвонит.

Звонит телефон.

Муж Милы. Саша? Привет… Помнишь, ты говорил, в Питере у тебя есть знакомый кардиолог? У Милы тетя заболела, нужен выход на хорошего специалиста. Записываю…

Записывает телефоны знакомого из кардиологического центра.

Муж Милы. Спасибо. Это то, что нужно… Хорошо, звони.

Мила. Ну что?

Муж Милы. Дал телефон. Надо будет сказать, что от него.

Мила. А когда он деньги собирается возвращать?

Муж Мила. Он не сказал.

Мила. А почему ты не спросил?

Муж Милы. Не спросил.

Мила. Почему?

Муж Милы. Я не могу тебе объяснить.

Мила. Позвони сегодня вечером.

Муж Милы. Давай хотя бы завтра.

Мила. Только чтобы обязательно позвонил.

Муж Милы. Позвоню.

Мила. Когда позвонишь — перезвонишь мне — скажешь, что позвонил. Ты понял?

Муж Милы. Понял.

Мила. Обязательно.

Муж Милы. Я понял.

Еще вопросы

Некто. Мила, а вы можете не уезжать в Питер?

Мила. Не могу.

Некто. Я не из праздного любопытства спрашиваю. Просто это пьеса про вас. А вы в Питер уезжаете. Нехорошо получается.

Мила. У меня тетя заболела.

Некто. Наследство?

Мила. Квартиру она КПРФ завещала.

Некто. Но вам от нее что-нибудь нужно?

Мила. Она сестра моей мамы. Моя тетя. Она заболела.

Некто. И вам ничего от нее не нужно?

Мила. Ничего.

Некто. Вы отдаете себе отчет, что это ослабляет ваш образ?

Мила. Это жизнь. Извините, мне собираться надо.

Некто. Да-да, это вы меня извините…

Уходит. Возвращается.

Некто. Но вы хотя бы… (Показывает на копию мужа.)

Мила. Ой, спасибо, что напомнили. (Кричит.) Влад!

Вбегает перепуганный муж.

Муж Милы. Что случилось?

Мила. Чтобы к моему приезду сделал нормальную копию. Ты меня понял?

Муж Милы. Понял.

Первое утро без Милы

Муж Милы бросает лед в стакан.

Копия мужа Милы. А мне интересно — что вчера было? Позавчера?

Муж Милы. Позавчера нас залили.

Копия Милы. Залили? Кто залил?

Муж Милы. Саша. Мы в отпуске были.

Копия Мужа Милы. А Саша за квартирой смотрел?

Муж Милы. Да. Пригласил девушек. Включил не подключенную стиралку.

Копия Мужа Милы. Накурился, наверное?

Муж Милы. Наверняка. Не признается, конечно, сваливает на какого-то питерского друга…

Копия Милы. Почему надо курить было в моем доме?

Муж Милы. Глупый вопрос. Хотелось.

Копия Милы. Хорошо, что я ничего не помню. Я такие вещи не переношу.

Копия Мужа Милы. Я тоже ничего не помню.

Муж Милы. Скучно, наверное, без памяти?

Копия Милы. Это с памятью скучно. А без памяти, как раз, хорошо.

Копия Мужа Милы. А мне интересно — что вчера было? Позавчера?

Копия Милы. Дебил. Когда Мила вернется?

Муж Милы. Через неделю.

Копия Мужа Милы. Плохо без жены?

Муж Милы. Плохо.

Копия Мужа Милы. Хорошо, что мы поженились?

Муж Милы. Хорошо. Обидно, что вам пить нельзя.

Копия Мужа Милы. Очень хочу выпить.

Муж Милы. Не до конца продумано.

Копия Милы. Продумано прекрасно. Мила мемориз оставила. «Напомнить Владу, чтобы обновил свою копию.»

Муж Милы. Я помню.

Копия Милы. Почему тогда не обновляешь?

Копия Мужа Милы. Милочка, как ты можешь? Зачем меня обновлять? Это же я!

Копия Милы. Ну и что?

Второе утро без Милы

Наливает виски.

Копия Милы. А где Мила?

Муж Милы. К тете уехала. Тетя заболела.

Копия Милы. А почему ты не поехал?

Муж Милы. Потому, что надо линию аптекаря дописать, за цветами смотреть.

Копия Мужа Милы. Сашку можно попросить. Он посмотрит.

Муж Милы. Спасибо, уже попросили.

Копия Мужа Милы. А что?

Муж Милы. Ничего.

Копия Мужа Милы. Что-то случилось?

Муж Милы. Ничего не случилось. Мне надоело об этом говорить.

Копия Милы. Говори уже, если начал.

Муж Милы. Сашка залил соседей снизу.

Копия Милы. Как???

Муж Милы. Сто раз уже рассказывал, надоело.

Копия Милы. Как он умудрился?

Муж Милы. Вот так.

Копия Милы. Как ты со мной разговариваешь?

Муж Милы. Как хочу, так и разговариваю.

Копия Мужа Милы. Не обижай ее, пожалуйста.

Муж Милы. Сама нарывается.

Копия Милы. Зачем я за тебя вышла?!

Копия Мужа Милы. Я люблю тебя.

Копия Милы. Гондон.

Муж Милы. Понимаешь, что тебя ждет?

Копия Мужа Милы. Ты ее провоцируешь.

Копия Милы. Мила мемориз оставила. «Напомнить Владу, чтобы обновил свою копию.»

Муж Милы. Я помню.

Копия Милы. Почему тогда не обновляешь?

Копия Мужа Милы. Зачем меня обновлять? Это же я!

Муж Милы. Обидно, что с вами выпить нельзя.

Копия Мужа Милы. Очень хочу выпить.

Муж Милы. Не до конца продумано.

Копия Милы. Продумано прекрасно.

Третий день без Милы

Муж Милы. Привет.

Саша. Прости, что без звонка.

Муж Милы. Налить что-нибудь?

Саша. Я на секунду — очень спешу. Мила еще не приехала?

Муж Милы. Нет пока.

Саша. Все нормально там?

Муж Милы. Ну, так… Относительно. Врач помог, которого ты нам дал. Очень помог.

Саша. Он — ты что… Он такие вещи делает. Нет, я не могу, я за рулем. Я к тебе с просьбой.

Муж Милы. Давай.

Саша. У меня тяжелая ситуация. Надо поговорить с человеком. Объяснить, что он не прав. Один я как-то не решаюсь. Ты можешь завтра?

Муж Милы. У меня в четыре встреча на студии.

Саша. Очень хорошо. Давай тогда раньше встретимся. В час на Белорусской.

Муж Милы. Это долго?

Саша. Быстро.

Муж Милы. Просто, чтобы не долго.

Саша. Это быстро. Прости, мне не к кому обратиться… Хорошо?

Муж Милы. Хорошо.

Саша. Влад, ты… Ты очень меня выручаешь.

Муж Милы. Иди, иди.

Муж Милы закрывает за другом дверь.

Муж Милы. Как он мог, объясни?

Копия Мужа Милы. Если ему не к кому больше обратиться?

Муж Милы. На улице много людей. Я последний, к кому можно с такой просьбой обращаться.

Копия Мужа Милы. Ты друг все-таки.

Муж Милы. Ну и что? Если я его друг — он должен меня знать, знать, что я трус. Он беречь меня должен. Он же видел, что я веду себя в подобных ситуациях позорно, что избегаю драк, что не помогаю тем, кто лежит на снегу… Сашка сука. Как он может мною так распоряжаться? Это же рабство. Зачем тогда все?

Копия Милы. Что «все»?

Муж Милы. Зачем тогда я стал маргиналом? Почему я не капиталист, не ресторатор?

Копия Мужа Милы. Чтобы стихи лучше были.

Муж Милы. В жопу стихи. Давно уже не пишу…

Копия Мужа Милы. Если ты стихи не пишешь, все равно ты что-то пишешь. Я не могу не писать.

Муж Милы. Я — могу.

Копия Мужа Милы. Я — не могу.

Муж Милы. Я — прекрасно могу не писать. А пишу говно, чтобы не иметь ничего общего с тем, как это все устроено, как этот мир устроен. Чтобы бизнес не беречь, чтобы не пить с чиновниками, чтобы на меня нельзя было надавить, чтобы я рож бандитских не видел, чтобы мне друзья из багажников по мобильным не дозванивались. Чтобы в баню не ходить, в конце-концов. Не быть рабом бани, да. Не убивать и не быть убитым.

Копия Мужа Милы. Прожить мимо…

Муж Милы. Прожить мимо, да. Думаешь, я не мечтал руководить людьми? Думаешь, мне не хочется проводить совещания, сотрудниц нанимать и увольнять? Ты считаешь, что я полный слизень, что я не понимаю корпоративных радостей? Понимаю, прекрасно. Но эти все радости оплачены таким самоебством, что нет у меня больше к ним уважения. Никого не уважаю из сильных, никого… Да всех кто на работу ходят — никого не уважаю. Я хотел мимо — у меня получилось мимо, но я не предал себя… Предал, конечно. Это я заврался, что не предал. Любую серию мою прочти — видно, как я себя предал. Но это ладно, это я красоту в себе предал. А саму жизнь? Я не хочу предавать сам факт моего вялого, но существования. Я до сих пор поражен, что вот — сгибается и разгибается все, глаза видят, нос дышит… Это потрясающе, я этим горжусь и наслаждаюсь. Объясни, стоило отсиживаться эти годы в арт-жопе, чтобы сейчас, когда, наконец, бандитизм стал на государственные рельсы, идти с каким-то хреном говорить? Черт знает о чем!

Копия Мужа Милы. Он не сказал?

Муж Милы. Не сказал… Я чувствую, это что-то ужасное. Я просто уверен — это или диаспора какая-нибудь… Или менты, или наркоманы какие-то… Как он умеет находить себе приключения?

Копия Мужа Милы. Послушай, ну что тут такого — поговорить это нормально. Если бы что-то серьезное, он бы сказал.

Муж Милы. Тебе хорошо говорить. Может, меня завтра убьют. Тебе радость. Будешь вместо меня сериалы писать. Про Ццеторикса…

Копия Мужа Милы. Про кого?

Муж Милы. Ццеторикс. Верховный жрец атлантов.

Копия Мужа Милы. Гадость какая-то.

Муж Милы. Мне полчаса назад тоже казалось, что гадость. А сейчас я другими глазами на это дело смотрю. Я, наверное, создан для этого. А готов еще сто лет про Ццеторикса писать.

Копия Мужа Милы. Я бы не смог.

Муж Милы. Ты сможешь, дружочек. Ты сможешь все, что думал, что не сможешь. Согласишься со всем, с чем не соглашался. Ты — это я. А я все смог.

Копия Мужа Милы. Нет.

Муж Милы. Да.

Копия Мужа Милы. Пошел к черту.

Копия Милы. Мила мемориз оставила. «Напомнить Владу, чтобы обновил свою копию.»

Муж Милы. Жалко, я тебя не обновил… Если завтра живым останусь, буду тебя каждый месяц обновлять. Потому, что я хочу жить вечно. А ты уже не я, ты не страдал, ты подло сохранился. Эту подлость я из тебя выжму.

Копия Мужа Милы. Лучше бы ты завтра не возвращался. Я не хочу быть таким, как ты.

Муж Милы. Будешь. Все равно будешь. Потому, что я твое русло, ты по мне как дерьмо потечешь, у тебя нет шансов свернуть. У все у тебя будет так же, как у меня. Только я 10 лет держался. А тебе моя жизнь вместе с твоей Милой рога за два месяца спилят. Потому, что жизнь изменилась, мир изменился, Мила изменилась… А ты нет.

Копия Мужа Милы. Блядь, в кого я превратился.

Муж Милы. Знаешь, сколько раз я уже это от тебя слышал.

Копия Мужа Милы. Тошнит.

Муж Милы. А тебя от меня тошнит?

Копия Милы. Тошнит.

Муж Милы. Это тебя от него тошнит. От счастливого молодожена… Будьте вы счастливы!

Забирает бутылку, уходит в спальню.

Копия Мужа Милы. Какой ужас, какой ужас.

Копия Милы. Меня от тебя тошнит.

Четвертый день без Милы

Возвращается Муж Милы в прекрасном настроении.

Муж Милы. Кто пришел?

Копия Милы. Старый муж.

Муж Милы. Другие версии?

Копия Мужа Милы. Король мира.

Муж Милы. Мелкие души… Вас почтил своим появлением укротитель наглых дворников, унижающих беззащитную дворняговладелицу.

Копия Милы. Что за сучка?

Муж Милы. Кобелек. Беспородный, но очень умный.

Копия Милы. Я не про собаку.

Муж Милы. А… Одна знакомая Саши. У нее песик. Маленький совсем. Воспитанный. А дворник ругается матом, когда они гуляют. На больших собак не кричит, а тут видит — женщина беззащитная и одинокая — открывает рот грязный свой. При том, что она с пакетиками ходит, сразу за собачкой убирает.

Копия Милы. Объясни — какое отношение ты имеешь к Сашиной знакомой?

Муж Милы. Никакого. Вчера Саша попросил помочь с разобраться. Я даже не знал — с кем разбираться. Для меня сюрприз был, что мы с дворником будем говорить.

Копия Милы. А Саша сам не мог поговорить?

Муж Милы. Вдвоем солиднее как-то. Если до человека не доходит? Уродов учить надо.

Копия Мужа Милы. Ты какую-то хуйню говоришь.

Муж Милы. Если бы ты его видел. Настоящий урод. Тупой, злобный. С ним только так надо. Видно было, что до него дошло. Я мужчиной себя почувствовал. Нужны такие встряски — адреналин. Я завидую, у кого профессии с этим связаны. Потому, что я уже не могу про Ццеториксов писать…

Копия Мужа Милы. Кто такой Ццеторикс?

Муж Милы. Не важно.

Копия Мужа Милы. А как там Сашка?

Муж Милы. Сашка? Ничего.

Копия Мужа Милы. Как он вообще? С Олей еще?

Муж Милы. Ну, так. Балансируют.

Копия Милы. Я все равно не понимаю, почему ты ради какой-то Сашкиной мочалки бегаешь по городу. Оля про нее знает?

Муж Милы. Откуда я знаю? Я не спрашивал.

Копия Милы. А ты, что, все свои вопросы порешал? Тебе заняться нечем? Что-то я не вижу перемен вокруг? Где новая квартира? Где все? У тебя много времени свободного?

Муж Милы. Ты, не видишь, что ремонт сделан?

Копия Милы. Косметический ремонт вижу.

Муж Милы. А какой тебе нужен?

Копия Милы. Не такой.

Муж Милы. А какой?

Копия Милы. Не такой.

Копия Мужа Милы. Да ладно тебе, не доставай человека.

Копия Милы. Я его не достаю.

Копия Мужа Милы. Расскажи лучше про Сашку. Как он жил? Вы часто видитесь?

Муж Милы. Сейчас — чаще, чем хотелось бы.

Копия Мужа Милы. Чем занимается?

Муж Милы. Все тем же. Соседей наших…

Копия Милы. Что соседей?

Муж Милы. Ничего.

Копия Милы. Что соседей?

Муж Милы. Ничего. Изумляет.

Копия Милы. Сашка очень странный. Больной какой-то. Недоделанный.

Копия Мужа Милы. Да ладно тебе. Сашка прекрасный человек. Мой самый друг лучший. Настоящий друг. Скажи.

Копия Милы. Мила мемориз оставила. «Напомнить Владу, чтобы обновил свою копию.» Ты слышал?

Муж Милы. Да. Сашка — настоящий друг.

Пятый день без Милы.

Муж Милы говорит по телефону.

Муж Милы. Саш, че так рано? Занесешь? Ну, давай, заноси…

Набирает номер телефона.

Муж Милы. Милочка, лапушка…

Снова набирает номер.

Муж Милы. Мила, не бросай трубку. Я знаю, что рано. Ничего не случилось. Просто мне Сашка позвонил. Да. Сказал, что сейчас занесет кое-что… Естественно, что это само собой разумеется… Просто я подумал, что тебе приятно будет… Хорошо, я перезвоню позже. Прости… Я перезвоню.

Кладет трубку.

Копия Милы. Что он занесет?

Муж Милы. Ничего.

Копия Мужа Милы. Тебе трудно ответить?

Муж Милы. Трудно.

Копия Милы. Что Саша занесет?

Муж Милы. Он не сказал. Но я думаю, что он занесет шесть тысяч, которые он нам должен.

Копия Милы. Не рублей?

Муж Милы. Не рублей.

Копия Милы. Ты что, больной? Зачем ты ему такую сумму одолжил?

Муж Милы. Я не одалживал.

Копия Мужа Милы. Хорошо, что вы такими суммами оперируете. Значит, неплохо живете.

Копия Милы. Заткнись. Почему вы ему такие деньги дали?

Муж Милы. Мы не давали. Он залил соседей снизу. Шесть тысяч — это сумма ущерба.

Копия Милы. Как он сумел залить?

Муж Милы. Я не хочу опять…

Копия Милы. Начал — договаривай.

Муж Милы. Залил и залил.

Звонок в дверь. Муж Милы открывает дверь.

Муж Милы. Раздевайся. Тапки бери… Зачем в носках — тапки.

Саша. Это тебе.

Муж Милы. Тапки возьми. Что это?

Держит торт, который дал ему Саша.

Муж Милы. Торт?

Саша. Я тебе еще вчера должен был передать. Просто уже сил к тебе ехать не было.

Муж Милы. Здорово.

Саша. Леночка просила тебе передать. С благодарностью огромной и поцелуями. Ты не представляешь, какое мы дело важное сделали — он ее уже просто терроризировал.

Муж Милы. Лишь бы помогло.

Саша. Помогло точно. Он с ней вечером поздоровался вежливо.

Муж Милы. Какие люди простые. Ненавижу.

Саша. Я без тебя не справился бы. Я в таких ситуациях теряюсь… А ты слова какие-то специальные знаешь. Жалко, что ты со мной не зашел… Лена думала, ты зайдешь со мной.

Муж Милы. Следующий раз.

Копия Милы. Что значит, следующий раз?

Муж Милы. Помолчи.

Саша. Ты так серьезно к ним относишься. Мы своих на антресолях держим.

Муж Милы. Правильно делаете.

Копия Милы. Саша, как ты умудрился соседей залить?

Муж Милы. Замолчи.

Копия Милы. Саша, я тебя спрашиваю.

Муж Милы. Замолчи.

Саша. Я побегу, сейчас пробки начнутся.

Копия Милы. Саша, ты когда деньги вернешь?

Муж Милы. Я сказал, заткнись.

Саша. Я не знаю, как быть… У меня нет сейчас.

Муж Милы. Я понял.

Муж Милы закрывает за другом дверь.

Копия Милы. Мила мемориз оставила. «Напомнить Владу, чтобы обновил свою копию».

Муж Милы подходит к Копии Милы и плюет ей в лицо.

Последнее утро без Милы

Гарантийные обязательства

За столом сидят Мастер гарантийного обслуживания, Мила, муж Милы. Мастер заполняет форму. Копия Милы лежит на полу с разрушенной головой. На стуле лежит бейсбольная бита.

Мастер гарантийного обслуживания. Вы подвергали ее воздействию кислоты?

Муж Милы. Нет.

Мила. Никогда.

Мастер гарантийного обслуживания. Реактивов каких-нибудь?

Муж Милы. Нет.

Мастер гарантийного обслуживания. Воздействию прямых солнечных лучей?

Муж Милы. Нет.

Мила. Мы жалюзи специальные купили.

Мастер гарантийного обслуживания. Термические воздействия? Зажигалками, спичками не поджигали? В шутку даже?

Мила. Даже нет спичек в доме. У нас плита электрическая.

Мастер гарантийного обслуживания. Значит, не подвергали?

Мила. Нет.

Муж Мила. Не подвергали.

Мастер гарантийного обслуживания. Чем, по вашему мнению, вызвано разрушение головы?

Муж Милы. Я думаю, это связано с тем, что я ударил по ней бейсбольной битой.

Мастер гарантийного обслуживания. Этой?

Муж Милы. Этой.

Мастер гарантийного обслуживания (записав ответ). Можете вспомнить хотя бы приблизительное количество ударов?

Муж Милы. Могу сказать точно. Двадцать четыре.

Мастер гарантийного обслуживания. Разрушение наступило после 24 удара?

Муж милы. Я бы сказал, немного раньше. После 22 уже лицевая часть отвалилась. А затылочная еще сохраняла форму.

Мастер гарантийного обслуживания. Как вы оцениваете силу ударов: Слабые? Средние? Скорее сильные? Сильные?

Муж Милы. Скорее сильные.

Мастер долго заполняет форму.

Мастер гарантийного обслуживания. Распишитесь. (Миле.) Не вы.

Муж Милы расписывается. Мастер собирает свои бумаги.

Мастер гарантийного обслуживания. В течение часа подъедет наша машина, все заберут. Случай типичный. Если экспертиза подтвердит, что термических и химических воздействий не было, замена будет произведена бесплатно.

Мила. Хорошо бы.

Мастер гарантийного обслуживания. Всего доброго. Будут вопросы — звоните.

Мила. Спасибо.

Муж Милы. Спасибо.

Закрывает двери за мастером.

Муж Милы. Как доехала?

Мила. Хорошо. Очень удобный поезд. Ты ел?

Муж Милы. Чай пил. С тортом.

Мила. Торт есть?

Муж Милы. Да, вкусный…

Мила. Скажи… А Саша приходил?

Муж Милы. Приходил.

Мила. Он принес?

Муж Мила. Что?

Мила. Деньги он принес?

Муж Милы. Все, что он должен был мне принести, он принес.

Мила. Шесть тысяч?

Муж Милы. Все, что мне должен был принести Саша, он принес.

Мила не переспрашивает. Боится переспрашивать. Уважает.

КОНЕЦ