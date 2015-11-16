Иллюстратор Майкл Оливо (Michael Olivo )

«Я почитаю тараканов и желаю им скорейшего возвращения в виде чего-то менее вредного для других существ. Когда я заканчиваю медитацию, я произношу намасте в знак уважения ко всем существам, «включая тех, кого убиваю». Почитание их жизней по крайней мере позволит сохранить осознанное отношение к собственным действиям».

«Убивать тараканов, конечно, нехорошо. У меня бывают похожие проблемы с другими насекомыми — сегодня, например, откуда-то появилась оса. Так как на улице -100, я не могу вынести ее наружу, а внутри она тоже, скорее всего, умрет. Не придумал ничего умнее, чем отнести ее в подвал. Я слышал о людях, которым удалось наладить общение с насекомыми и другими животными: они вежливо просили их найти новое пристанище, объясняя в чем проблема. Может быть, вам тоже попробовать?»

«Завари кошачью мяту как чай. Затем смешай с ней кедровое масло в пропорции один к одному и обрызгай по периметру свою квартиру или дом. Это поразительно эффективное средство. Единственный минус — эта смесь отпугивает и людей: она дико воняет. Я живу в Нью-Йорке, и тут жуткие проблемы с тараканами».

«Возможно, самым рациональным решением будет переехать в другое место, где не собираются эти мерзкие темно-коричневые насекомые».

«Я бы отлавливал их в банку — лучший и самый этичный метод. Можно давать им еды или еще чего-то, пусть состарятся и умрут своей смертью. Но, с другой стороны, если в банке их будет слишком много, подружатся ли они? Тараканы вообще дружат друг с другом? Хм. И все-таки мне нравится идея отлавливать их в банку и дожидаться естественной смерти. И возносить молитвы за них каждый день. Намо Амитабха Будда!»

«Поймать таракана суперсложно. Иногда я даже не пытаюсь. Я предпочитаю жить с тараканами, чем убивать их. Но это мой выбор».

«Не исключено, что к этому убийству их привела собственная карма. В одной из прошлых жизней они могли убить тебя. А может, тараканом был ты сам».

«Этот вопрос ближе к джайнизму, чем к буддизму (ты уверен, что в прошлой жизни не был джайнистом? Тебя не тянет время от времени гулять обнаженным?) Вообще можно построить маленький тараканий храм и использовать какую-нибудь безвредную наживку, чтобы заманить их внутрь. Когда храмик заполнится, выпусти их на улице».

«Если тебе все-таки придется их убить, мой учитель советует сделать пожертвование в какое-нибудь общество, которое помогает жукам. Еще можно совершить осознанную практику выпускания на волю: сходи в зоомагазин и купи сверчков, которых продают для кормления змей, и выпусти их. Но помни: тараканы могут означать, что в этот момент жизни тебе недостает просвещения. Удачи!»