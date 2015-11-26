«Прокламация, предостерегающая каждого, кто осмелится критиковать брак Генриха VIII и Анны Болейн». — 1533 год

«Прокламация, запрещающая кому бы то ни было появляться в присутствии короля с мечом». — 1539 год

«Указ, дарующий прощение за все преступления, совершенные

до 1 мая 1583 года». — 1585 год

«Указ, под страхом смерти запрещающий торговлю лошадьми вне черты оседлости». — 1590 год

«Прокламация, запрещающая импорт пороха или его продажу, за исключением продажи знатным господам, шерифам

и мировым судьям». — 1595 год

«Указ, предписывающий повсеместное и регулярное посещение публичных служб в приходских церквях». — 1605 год

«Указ, запрещающий путешествия в другие страны и отправку

детей на учение за рубежом». — 1610 год

«Прокламация, среди прочего запрещающая одиноким

женщинам держать таверны». — 1612 год

«Прокламация, запрещающая шаббатние рынки в Сордсе,

Ласке и других поселениях». — 1625 год

«Прокламация, запрещающая перегонять скот по ночам, а также покупать скот в любых других местах, кроме рынков

и ярмарок». — 1625 год

«Постановление, предписывающее всех бродяг и попрошаек (исключая детей до семи лет) подвергать аресту и телесному наказанию в виде раздевания до пояса и избиения кнутом до крови». — 1625 год

«Указ, предписывающий наказывать жуликов, бродяг и крепких дееспособных нищих путем отправления их на работу». — 1633 год

«Прокламация, приказывающая всем чужестранцам покинуть

Дублин в течение одного часа». — 1641 год

«Прокламация, согласно которой каждому жителю Ирландии, приветившему у себя дома чужестранца,

грозит смертная казнь». — 1641 год

«Прокламация, под страхом смерти запрещающая снос или порчу жилых домов без согласия собственника». — 1645 год

«Указ, запрещающий солдатам и офицерам жениться

на ирландских женщинах». — 1651 год

«Указ, сокращающий время, в течение которого можно

сообщить об ограблении». — 1653 год

«Манифест, провозглашающий обязательное лицензирование спирта, который является причиной пьянства и распущенности среди

всех без исключения людей». — 1653 год

«Прокламация, запрещающая изготовление и использование

монет из меди и латуни». — 1661 год

«Прокламация, запрещающая пьянство, ругань, сквернословие и проклятия по воскресеньям». — 1661 год

«Декларация, провозглашающая, что король носит одежду только из тканей, произведенных в Великобритании и ее колониях или полученных при помощи торговли с Ост-Индией». — 1673 год

«Прокламация, запрещающая публикацию и распространение

ложных новостей». — 1688 год

«Прокламация, запрещающая обращать протестантов

в католиков». — 1706 год

«Указ, предписывающий не одалживать солдатам, служащим

в морских войсках, больше шести пенсов». — 1709 год

«Прокламация, обещающая вознаграждение за содействие в поимке тех, кто уничтожает одежду в публичных местах». — 1735 год

«Указ, предупреждающий о наказании за перепродажу

картофеля в Дублине». — 1753 год

«Прокламация, требующая, чтобы жители Дублина, чувствующие себя пострадавшими в связи с повышением цен на уголь, лично обратились к лорду-мэру». — 1761 год

«Указ, запрещающий жителям Дублина поднимать тротуары перед своими домами выше, чем у соседей». — 1764 год

«Приказ, предписывающий церковным старостам регулярно поставлять лорду-мэру отчеты об аморальном поведении

их прихожан». — 1768 год

«Постановление, предписывающее продавать пшеницу только по средам и субботам, а овес — только по вторникам и пятницам каждой недели». — 1769 год

«Указ, предписывающий ежеутренне и ежевечерне поминать королевскую семью в молитвах, а также внести соответствующие поправки во все печатные молитвенники». — 1818 год