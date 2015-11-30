ЭЛИЗАБЕТ ВАЛЛЕ

профессор географии Университета Квебека в Монреале:

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «Чтобы остановить поток африканских беженцев, Венгрия построила забор на границе с Сербией, на очереди — стены с Румынией и Хорватией. Саудовская Аравия укрепляет границу с Ираком, опасаясь боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). Израиль отгораживается от Иордании, Украина — от России, а Малайзия и Таиланд возводят стены сразу с двух сторон, чтобы перекрыть контрабанду наркотиков. Заборы на границах существовали во все времена, но никогда строительство пограничных ограждений не было таким массовым. Кроме того, мы впервые наблюдаем, как мир под влиянием глобализации буквально разделился на Север и Юг: южные страны находятся под экономическим давлением северных, а северные опасаются вторжения на свою территорию. В последний раз мир переживал подобный геополитический кризис в XVII веке, перед подписанием Вестфальского мира, положившего начало концепции государственного суверенитета».







Источник: Кафедра стратеги­ческих и дипломати­ческих исследований Университета Квебека в Монреале

Немецкий фотограф Кай Виденхофер ( Kai Wiedenhoefer ) семь лет путешествовал по миру и снимал заборы, которые разделяют страны, города, районы и оккупированные территории. Выставка его панорамных снимков Wall on Wall прошла на остатках Берлинской стены.

ИЗРАИЛЬ Длина ограждения:

1017 км

В июне 2015 года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о намерении полностью закрыть забором границу с Иорданией. Когда план будет реализован, Израиль окажется окружен заборами по всему периметру: сейчас укреплены границы с Ливаном, Сирией, Египтом, а также сектором Газа и частично с Западным берегом реки Иордан.

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ Длина ограждения:

15 км

После массовых беспорядков 1969 года в Северной Ирландии начали строить стены мира, которые изолируют друг от друга кварталы католиков и протестантов. Самая протяженная из них возведена в Белфасте. В настоящее время стена превратилась в туристическую достопримечательность, хотя на некоторых участках ворота по‑прежнему запирают на ночь и держат под охраной.

США Длина ограждения:

3141 км

Американо-мексиканская граница считается самой оживленной в мире: каждый день легально ее пересекает около миллиона человек. В 2006 году около тысячи километров были укреплены особо. При этом на границе городов Сан-Диего и Тихуана каждый год проходит музыкальный фестиваль, а жители городов-близнецов Нако играют в пляжный волейбол, перебрасывая мяч через забор.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ Длина ограждения:

248 км

Хотя КНДР и Южную Корею разделяет четырехкилометровая демилитаризованная зона, конфликты на границе случаются регулярно. В августе 2015 года Ким Чен Ын приказал привести армию в полную боевую готовность — причиной послужили громкоговорители, которые Сеул установил на своей стороне. Из динамиков несколько дней подряд звучали пропагандистские сообщения, прогноз погоды и музыка в стиле K-pop. Пхеньян ответил симметрично, доставив на границу проигрыватели с северокорейской пропагандой.

ИРАК Длина ограждения:

5 км

В 2007 году американские солдаты начали строить бетонное ограждение высотой 3,6 метра вокруг суннитского квартала Азамия в Багдаде, чтобы остановить столкновения с шиитами и предотвратить теракты. Местные жители обвинили США в разжигании религиозной вражды и устроили несколько массовых акций протеста против возведения стены. Правительство Ирака пошло навстречу демонстрантам и потребовало у оккупационных войск найти иной способ охраны Азамии. Стена не достроена до сих пор.

ИСПАНИЯ Длина ограждения:

8,4 км