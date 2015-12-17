Подписей:523 180
Требование отменить указ об уничтожении иностранных продуктов, ввезенных в обход санкций. Петиция передана в приемные президента и премьер-министра.
Результат:Нет.
Требование отменить указ об уничтожении иностранных продуктов, ввезенных в обход санкций. Петиция передана в приемные президента и премьер-министра.
Результат:Нет.
Подписей:396 537
Обращение к президенту с просьбой помиловать ветеринара Александра Шпака, который был приговорен к 8,5 года колонии по обвинению в распространении кетамина.
Результат:В августе освобожден по УДО.
Обращение к президенту с просьбой помиловать ветеринара Александра Шпака, который был приговорен к 8,5 года колонии по обвинению в распространении кетамина.
Результат:В августе освобожден по УДО.
Подписей:359 349
Просьба признать ветераном 90-летнюю Анну Соколову. В 16 лет она ушла в партизаны, но документальных свидетельств ее участия в боях не сохранилось.
Результат:8 июля Соколова скончалась, не дождавшись решения.
Просьба признать ветераном 90-летнюю Анну Соколову. В 16 лет она ушла в партизаны, но документальных свидетельств ее участия в боях не сохранилось.
Результат:8 июля Соколова скончалась, не дождавшись решения.
Подписей:45 346
Требование отменить декрет №3 «О тунеядстве», который обязывает неработающих граждан платить налоговый сбор.
Результат:Нет.
Требование отменить декрет №3 «О тунеядстве», который обязывает неработающих граждан платить налоговый сбор.
Результат:Нет.
Подписей:27 703
Просьба вернуть на доработку проект Лесного кодекса, который сокращает долю охраняемых лесов и разрешает дополнительную вырубку.
Результат:Нет.
Просьба вернуть на доработку проект Лесного кодекса, который сокращает долю охраняемых лесов и разрешает дополнительную вырубку.
Результат:Нет.
Подписей:16 390
Предложение пересадить белорусских чиновников на китайские автомобили Geely, которые собирают на заводе в Борисове.
Результат:Нет.
Предложение пересадить белорусских чиновников на китайские автомобили Geely, которые собирают на заводе в Борисове.
Результат:Нет.
Подписей:1 655 006
Призыв Джейми Оливера к «большой двадцатке» ввести в школьную программу по всему миру обязательный курс о здоровом питании.
Результат:Нет.
Призыв Джейми Оливера к «большой двадцатке» ввести в школьную программу по всему миру обязательный курс о здоровом питании.
Результат:Нет.
Подписей:1 067 866
Требование к Би-би-си вернуть ведущего Top Gear Джереми Кларксона, который был отстранен от эфира после потасовки с продюсером.
Результат:Канал отказался продлить контракт Кларксона.
Требование к Би-би-си вернуть ведущего Top Gear Джереми Кларксона, который был отстранен от эфира после потасовки с продюсером.
Результат:Канал отказался продлить контракт Кларксона.
Подписей:578 072
Протест против предложения премьер-министра Дэвида Кэмерона смягчить правила традиционной охоты на лис, принятые десять лет назад.
Результат:Постановление отложено.
Протест против предложения премьер-министра Дэвида Кэмерона смягчить правила традиционной охоты на лис, принятые десять лет назад.
Результат:Постановление отложено.
Подписей:487 950
Протест против планов Европейского парламента принять закон о промышленном шпионаже, который существенно ограничит доступ журналистов к информации о коммерческих структурах.
Результат:Нет.
Протест против планов Европейского парламента принять закон о промышленном шпионаже, который существенно ограничит доступ журналистов к информации о коммерческих структурах.
Результат:Нет.
Подписей:463 038
Предложение наградить малийца Лассану Батили, спасшего 15 заложников во время нападения на кошерный супермаркет в Париже, французским гражданством и орденом Почетного легиона.
Результат:Батили получил гражданство.
Предложение наградить малийца Лассану Батили, спасшего 15 заложников во время нападения на кошерный супермаркет в Париже, французским гражданством и орденом Почетного легиона.
Результат:Батили получил гражданство.
Подписей:247 863
Требование призвать к ответу зоозащитную организацию Cause Animale Nord, сотрудник которой силой отобрал у парижских бездомных щенка, так как он якобы был не привит и накачан наркотиками.
Результат:Щенка вернули хозяевам.
Требование призвать к ответу зоозащитную организацию Cause Animale Nord, сотрудник которой силой отобрал у парижских бездомных щенка, так как он якобы был не привит и накачан наркотиками.
Результат:Щенка вернули хозяевам.
Подписей:483 011
Предложение ужесточить требования к продуктам, которые используют маркировку «Сделано в Италии» — в частности, к консервированным китайским помидорам, упакованным в Италии.
Результат:Нет.
Предложение ужесточить требования к продуктам, которые используют маркировку «Сделано в Италии» — в частности, к консервированным китайским помидорам, упакованным в Италии.
Результат:Нет.
Подписей:380 422
Призыв к Саудовской Аравии отменить наказание 21-летнему Ли Мохаммеду аль-Нимру, приговоренному к обезглавливанию и распятию за участие в антиправительственных митингах в 2012
году.
Результат:Нет.
Призыв к Саудовской Аравии отменить наказание 21-летнему Ли Мохаммеду аль-Нимру, приговоренному к обезглавливанию и распятию за участие в антиправительственных митингах в 2012
Результат:Нет.
Подписей:133 594
Протест против предложения Европейской комиссии пересмотреть итальянский закон, запрещающий использовать сухое молоко при изготовлении сыра.
Результат:Правительство Италии согласилось с требованиями петиции.
Протест против предложения Европейской комиссии пересмотреть итальянский закон, запрещающий использовать сухое молоко при изготовлении сыра.
Результат:Правительство Италии согласилось с требованиями петиции.
Подписей:1 357 724
Требование к природоохранной службе США провести расследование и наказать виновных в убийстве льва Сесила, которого выманили из заповедника в Зимбабве, после чего его застрелил стоматолог Уолтер Палмер.
Результат:Агентство сообщило, что расследование проводится.
Требование к природоохранной службе США провести расследование и наказать виновных в убийстве льва Сесила, которого выманили из заповедника в Зимбабве, после чего его застрелил стоматолог Уолтер Палмер.
Результат:Агентство сообщило, что расследование проводится.
Подписей:649 044
Обращение к авиакомпании South African Airways с требованием запретить перевозку туш убитых экзотических животных.
Результат:Нет.
Обращение к авиакомпании South African Airways с требованием запретить перевозку туш убитых экзотических животных.
Результат:Нет.
Подписей:440 502
Требование наказать хозяина питбуля по кличке Кейтлин из Южной Каролины, который замотал морду собаки скотчем и выгнал на улицу, потому что она «громко лаяла».
Результат:Уильям Леонард Додсон арестован.
Требование наказать хозяина питбуля по кличке Кейтлин из Южной Каролины, который замотал морду собаки скотчем и выгнал на улицу, потому что она «громко лаяла».
Результат:Уильям Леонард Додсон арестован.
Подписей:1 392 729
Призыв объявить импичмент действующему президенту Дилме Русеф на основании того, что бразильцы устали от вранья, коррупции, безработицы, инфляции и роста налогов.
Результат:Нет.
Призыв объявить импичмент действующему президенту Дилме Русеф на основании того, что бразильцы устали от вранья, коррупции, безработицы, инфляции и роста налогов.
Результат:Нет.
Подписей:125 036
Предложение бывшего футболиста, а ныне сенатора Ромарио Фарии ввести в школьную программу изучение конституции, основ политической системы и гражданских прав.
Результат:Нет.
Предложение бывшего футболиста, а ныне сенатора Ромарио Фарии ввести в школьную программу изучение конституции, основ политической системы и гражданских прав.
Результат:Нет.
Подписей:77 083
Просьба включить препарат, содержащий каннабидиол, в список жизненно важных лекарств — поводом стала история девятилетнего мальчика Лоренцо, страдающего эпилепсией.
Результат:Препарат включен в список рецептурных.
Просьба включить препарат, содержащий каннабидиол, в список жизненно важных лекарств — поводом стала история девятилетнего мальчика Лоренцо, страдающего эпилепсией.
Результат:Препарат включен в список рецептурных.
Подписей:39 467
Требование ввести запрет на использование свинцовых пуль, которые становятся причиной отравления орлов и других хищников, поедающих подстреленных животных.
Результат:Нет.
Требование ввести запрет на использование свинцовых пуль, которые становятся причиной отравления орлов и других хищников, поедающих подстреленных животных.
Результат:Нет.
Подписей:39 020
Предложение повысить пособие по уходу за ребенком для родителей, воспитывающих детей в одиночку, с 5 до 10 тысяч иен в месяц (около 80 долларов).
Результат:Нет.
Предложение повысить пособие по уходу за ребенком для родителей, воспитывающих детей в одиночку, с 5 до 10 тысяч иен в месяц (около 80 долларов).
Результат:Нет.
Подписей:33 238
Предложение пожаловать сказителю Тамару Катсууру, исполнителю традиционного жанра ракуго, звание живого национального достояния.
Результат:Нет.
Предложение пожаловать сказителю Тамару Катсууру, исполнителю традиционного жанра ракуго, звание живого национального достояния.
Результат:Нет.
Подписей:339 489
Протест против планов государственного агентства по делам связи ввести закон, который позволит провайдерам взимать дополнительную плату с интернет-пользователей.
Результат:Нет.
Протест против планов государственного агентства по делам связи ввести закон, который позволит провайдерам взимать дополнительную плату с интернет-пользователей.
Результат:Нет.
Подписей:237 616
Требование разработать пакет законов, который помог бы снизить смертность на дорогах страны. Петиция создана женщиной, чьи муж и ребенок были сбиты автобусом у нее на глазах.
Результат:Нет.
Требование разработать пакет законов, который помог бы снизить смертность на дорогах страны. Петиция создана женщиной, чьи муж и ребенок были сбиты автобусом у нее на глазах.
Результат:Нет.
Подписей:218 981
Требование найти и призвать к ответу перед международным судом ООН пакистанцев, которые пытали и убили военнослужащего индийской армии Саурабха Калия во время Каргильской войны в 1999 году. Петиция создана отцом убитого.
Результат:Нет.
Требование найти и призвать к ответу перед международным судом ООН пакистанцев, которые пытали и убили военнослужащего индийской армии Саурабха Калия во время Каргильской войны в 1999 году. Петиция создана отцом убитого.
Результат:Нет.