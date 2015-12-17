Подписей:523 180
Требование отменить указ об уничтожении иностранных продуктов, ввезенных в обход санкций. Петиция передана в приемные президента и премьер-министра.

Результат:Нет.

Подписей:396 537
Обращение к президенту с просьбой помиловать ветеринара Александра Шпака, который был приговорен к 8,5 года колонии по обвинению в распространении кетамина.

Результат:В августе освобожден по УДО.

Подписей:359 349
Просьба признать ветераном 90-летнюю Анну Соколову. В 16 лет она ушла в партизаны, но документальных свидетельств ее участия в боях не сохранилось.

Результат:8 июля Соколова скончалась, не дождавшись решения.

Подписей:45 346
Требование отменить декрет №3 «О тунеядстве», который обязывает неработающих граждан платить налоговый сбор.

Результат:Нет.

Подписей:27 703
Просьба вернуть на доработку проект Лесного кодекса, который сокращает долю охраняемых лесов и разрешает дополнительную вырубку.

Результат:Нет.

Подписей:16 390
Предложение пересадить белорусских чиновников на китайские автомобили Geely, которые собирают на заводе в Борисове.

Результат:Нет.

Подписей:1 655 006
Призыв Джейми Оливера к «большой двадцатке» ввести в школьную программу по всему миру обязательный курс о здоровом питании.

Результат:Нет.

Подписей:1 067 866
Требование к Би-би-си вернуть ведущего Top Gear Джереми Кларксона, который был отстранен от эфира после потасовки с продюсером.

Результат:Канал отказался продлить контракт Кларксона.

Подписей:578 072
Протест против предложения премьер-министра Дэвида Кэмерона смягчить правила традиционной охоты на лис, принятые десять лет назад.

Результат:Постановление отложено.

Подписей:487 950
Протест против планов Европейского парламента принять закон о промышленном шпионаже, который существенно ограничит доступ журналистов к информации о коммерческих структурах.

Результат:Нет.

Подписей:463 038
Предложение наградить малийца Лассану Батили, спасшего 15 заложников во время нападения на кошерный супермаркет в Париже, французским гражданством и орденом Почетного легиона.

Результат:Батили получил гражданство.

Подписей:247 863
Требование призвать к ответу зоозащитную организацию Cause An­i­male Nord, сотрудник которой силой отобрал у парижских бездомных щенка, так как он якобы был не привит и накачан наркотиками.

Результат:Щенка вернули хозяевам.

Подписей:483 011
Предложение ужесточить требования к продуктам, которые используют маркировку «Сделано в Италии» — в частности, к консервированным китайским помидорам, упакованным в Италии.

Результат:Нет.

Подписей:380 422
Призыв к Саудовской Аравии отменить наказание 21-летнему Ли Мохаммеду аль-Нимру, приговоренному к обез­главливанию и распятию за участие в антиправительственных митингах в 2012 году.

Результат:Нет.

Подписей:133 594
Протест против предложения Европейской комиссии пересмотреть итальянский закон, запрещающий использовать сухое молоко при изготовлении сыра.

Результат:Правительство Италии согласилось с требованиями петиции.

Подписей:1 357 724
Требование к природоохранной службе США провести расследование и наказать виновных в убийстве льва Сесила, которого выманили из заповедника в Зимбабве, после чего его застрелил стоматолог Уолтер Палмер.

Результат:Агентство сообщило, что расследование проводится.

Подписей:649 044
Обращение к авиакомпании South Afric­an Air­ways с требованием запретить перевозку туш убитых экзотических животных.

Результат:Нет.

Подписей:440 502
Требование наказать хозяина питбуля по кличке Кейтлин из Южной Каролины, который замотал морду собаки скотчем и выгнал на улицу, потому что она «громко лаяла».

Результат:Уильям Леонард Додсон арестован.

Подписей:1 392 729
Призыв объявить импичмент действующему президенту Дилме Русеф на основании того, что бразильцы устали от вранья, коррупции, безработицы, инфляции и роста налогов.

Результат:Нет.

Подписей:125 036
Предложение бывшего футболиста, а ныне сенатора Ромарио Фарии ввести в школьную программу изучение конституции, основ политической системы и гражданских прав.

Результат:Нет.

Подписей:77 083
Просьба включить препарат, содержащий каннабидиол, в список жизненно важных лекарств — поводом стала история девятилетнего мальчика Лоренцо, страдающего эпилепсией.

Результат:Препарат включен в список рецептурных.

Подписей:39 467
Требование ввести запрет на использование свинцовых пуль, которые становятся причиной отравления орлов и других хищников, поедающих подстреленных животных.

Результат:Нет.

Подписей:39 020
Предложение повысить пособие по уходу за ребенком для родителей, воспитывающих детей в одиночку, с 5 до 10 тысяч иен в месяц (около 80 долларов).

Результат:Нет.

Подписей:33 238
Предложение пожаловать сказителю Тамару Катсууру, исполнителю традиционного жанра ракуго, звание живого национального достояния.

Результат:Нет.

Подписей:339 489
Протест против планов государственного агентства по делам связи ввести закон, который позволит провайдерам взимать дополнительную плату с интернет-пользователей.

Результат:Нет.

Подписей:237 616
Требование разработать пакет законов, который помог бы снизить смертность на дорогах страны. Петиция создана женщиной, чьи муж и ребенок были сбиты автобусом у нее на глазах.

Результат:Нет.

Подписей:218 981
Требование найти и призвать к ответу перед международным судом ООН пакистанцев, которые пытали и убили военнослужащего индийской армии Саурабха Калия во время Каргильской войны в 1999 году. Петиция создана отцом убитого.

Результат:Нет.