Россия

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Требование отменить указ об уничтожении иностранных продуктов, ввезенных в обход санкций. Петиция передана в приемные президента и премьер-министра.



Результат:Нет.

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Обращение к президенту с просьбой помиловать ветеринара Александра Шпака, который был приговорен к 8,5 года колонии по обвинению в распространении кетамина.



Результат:В августе освобожден по УДО.