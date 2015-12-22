Дорогой Уэс, я пишу тебе и молюсь, чтобы мои чистосердечные слова вдохновили тебя и удержали от неправильного выбора, который может изменить твою жизнь навсегда. Провести жизнь в тюрьме — совсем не весело. Ты теряешь свободу, а люди со временем о тебе забывают. Вскоре ты остаешься один в целом мире. На свете столько всего помимо наркотиков, алкоголя, чего не променяешь на жизнь преступника. Вес, я все повидал и попробовал. 20 лет спустя я до сих пор в тюрьме, расплачиваюсь за те ошибки, что совершил. Не становись таким, как я: ты можешь стать лучше меня и избежать тюрьмы. Ты можешь преуспеть в жизни, если будешь прислушиваться к советам своих родителей. Я бежал и бунтовал против всего, что мне говорили делать. Надо посильнее верить в любовь близких, вот что, потому что когда мы думаем, что сможем сделать все по‑своему, тогда мы и ошибаемся. Ты не хочешь расти, окруженный стенами тюрьмы, разбрасываясь жизнью как я. У тебя в жизни есть выбор. И если ты найдешь людей, которые по‑настоящему любят тебя и заботятся о тебе, я обещаю, ты не станешь таким неудачником, как я. Я совершил много ошибок, и я все время задаюсь вопросами: «А что если?» 1. А что если бы я не бросил школу? 2. А что если бы я выбрал себе друзей получше? 3. А что если бы я сказал «нет» бухлу и наркотикам? 4. А что если бы я был привязан к родителям? Или как бы я мог прожить жизнь лучше и избежать тюрьмы. У тебя есть шанс быть молодым парнем, у которого вся жизнь впереди. Спроси его: чего ты хочешь в жизни? Что делает тебя счастливым? Что бы это ни было, я гарантирую, это лучше чем быть запертым в тюрьме, в одиноком и темном мире, вдали от семьи и любимых. Вес, я верю в тебя, так много людей в тебя верит, что ты просто обязан верить в себя. Ты можешь все, к чему у тебя лежит сердце. Не повторяй моих ошибок. Я тебя уверяю: это не та жизнь, которую ты хочешь прожить. Мой тебе совет: не бросай школу и следуй своим мечтам, а все остальное приложится.

Уэсли Найт, 10 июля 2013 года.