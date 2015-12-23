ЕЛЕНА КАССЕЛЬ,

вдова поэта Василия Бетаки, участвовавшего в создании газеты:

«Кто придумал выпустить газету, сегодня сказать трудно. Достоверно известно, что первое заседание будущих авторов прошло в Париже в редакции эмигрантского литературно-политического журнала «Континент». Деньги дал римский сатирический журнал Il Male, они же напечатали несколько тысяч экземпляров тиража. Отдельной проблемой было найти подходящую бумагу — европейская по качеству в разы превосходила советскую. Но человек, который всю сознательную жизнь читал «Правду», вряд ли с первого взгляда заметил бы разницу: и оформление, и тон заметок, все было таким же. Даже традиционный портрет советского функционера на первой полосе, только по пояс голого».

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«Изначально газету должны были раскладывать на скамейках, в гостиницах, на стадионах и в других публичных местах в олимпийских городах. Экземпляры передавали в Союз через знакомых иностранцев, которые ехали на Игры. Потом возникла идея распространять газету и среди советских военнослужащих в Афганистане. Тираж должен был отвезти я, но мне не дали пакистанскую визу, поэтому поехал журналист Савик Шустер — у него был итальянский паспорт. Газета раскидывалась в районе советских воинских частей и расклеивалась на стены там, где солдаты и офицеры могли ее увидеть и прочесть. Больше всего экземпляров конфискованной «Правды» сохранилось, разумеется, в архивах КГБ».

РОССИЯ СЛОМИЛА БЕСОВ! В статье говорится о распаде СССР после захвата власти группой военных: РСФСР отделяется и становится независимым государством, а вслед за ним ряд республик провозглашают автономию. Иллюстрирует заметку портрет главного идеолога Политбюро ЦК КПСС Михаила Суслова, смонтированный с фотографией неизвестного зэка.

СУДЬБА Л. БРЕЖНЕВА Сообщается, что Украина отказала свергнутому генсеку в репатриации в Днепропетровскую область и он вынужден временно обосноваться на теплоходе Красного Креста «Малая Земля», курсирующем по Днепру.

ОГЛЯНИСЬ В РАСКАЯНИИ Группа советских диссидентов, среди которых Людмила Алексеева, Наталья Горбаневская и Виктор Некрасов, от лица Советского Союза просит прощения у Польши за расстрел польских офицеров в Катыни (в статье упомянута как Хатынь).

ОТКРЫВАЮТСЯ НОВЫЕ ХРАМЫ Всероссийский совет по делам церквей, сообщает статья, ведет переговоры с главами церковных общин разных конфессий о восстановлении храмов и возвращении конфискованных ценностей.

КОНСТРУКТИВНАЯ КРИТИКА Читатель Иван Безъяичный предлагает редакции начать печатать в газете изображения полностью обнаженных женщин, не ограничиваясь только женами членов ЦК КПСС.

РУБРИКА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ХРОНИКА» Зарубежные корреспонденты сообщают о реакции стран соцлагеря на распад СССР. ГДР и ФРГ объединяются в единое государство, советские войска покидают Чехословакию, и там провозглашаются свободные выборы. В Польше, среди прочего, требуют восстановить в России царскую власть.

КРОКОДИЛ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. Карикатуры в стиле главного советского сатирического журнала пародируют его же риторику. Зарисовки с Олимпиады демонстрируют советских атлетов, побеждающих в соревнованиях по стоянию в очереди и забеге на освободившееся место бюрократа.

РУБРИКА «КУЛЬТУРА» В разделе «Новые книги» рассказывается о выходе произведений Саши Соколова, Александра Солженицына, Иосифа Бродского и других авторов, запрещенных в СССР. В новостях упоминается об открытии памятника Осипу Мандельштаму. Анонсируется творческий вечер Михаила Барышникова в Большом театре.