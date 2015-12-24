История фотографии

54-летний житель Калифорнии Рэнди Гихарро с детства увлекался Диким Западом и собирал артефакты, связанные с этой эпохой. В 2010 году он купил у старьевщика три фотографии XIX века, среди них — ферротип с групповым портретом людей, играющих в крокет. Вскоре Гихарро обнаружил, что один из героев снимка напоминает Билли Кида. На то, чтобы подтвердить свою догадку, у коллекционера ушло пять лет: в октябре 2015 года эксперты аукционного дома Kagin’s выдали заключение, что на снимке действительно изображен Билли, и оценили фотографию в пять миллионов долларов.

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До находки Гихарро был известен лишь один портрет Билли Кида — его сделал в 1880 году в Нью-Мексико странствующий фотограф. Билли подарил снимок своему другу Дэну Дендрику, и многие годы он хранился в его семье. Несколько раз фотография выставлялась в музее округа Линкольн, а в 2011 году ее продали на аукционе за 2,3 миллиона долларов — покупателем стал миллиардер Уильям Кох.

Обо мне ходит слишком много россказней; не знаю, поверит ли теперь хоть кто-нибудь, что во мне было что-то хорошее

БИЛЛИ КИД,

из интервью для The Las Vegas Gazette

Уроженец Нью-Йорка Уильям Генри Маккарти прожил всего 21 год и остался в истории под именем Билли Кид. В конце 1870-х банда «Регуляторов», в которой он состоял, участвовала в знаменитой «войне в округе Линкольн» — кровавой борьбе местных кланов за влияние. Большинство членов банды были убиты властями и конкурирующими наемниками, но Билли и его друг Том О’Фоллиард сумели скрыться. За голову преступника, которому приписывали больше двадцати убийств, губернатор штата Нью-Мексико обещал 500 долларов — узнав об этом, шериф Пэт Гэрретт выследил Билли и сдал в местную тюрьму. Бандиту удалось сбежать, однако шериф нашел его вновь и 14 июля 1881 года застрелил.

Те, кто хорошо знали Билли, подтвердят, что даже во времена, когда им овладевали самые дикие и опасные настроения, лицо его всегда было осенено улыбкой. Он ел смеясь, пил смеясь и убивал тоже смеясь. Ему не был присущ громкий хохот, его смех был скорее мягкой музыкальной вибрацией голоса в сочетании с приятной улыбкой. Чтобы уловить признаки гнева, нужно было вглядеться в его глаза

ШЕРИФ ПЭТ ГЭРРЕТТ,

автор книги «Истинная жизнь Билли Кида»

1. Архивы округа Линкольн подтверждают, что в 1877−78 годах, к которым, вероятно, относится фотография, все члены банды «Регуляторов» одновременно находились в округе, охраняя фермера Джона Танстолла и адвоката Александра Максуина.

2. Фотография сделана на ранчо Танстолла. Здание со снимка сохранилось до сих пор, очертания холмов на заднем плане совпадают с реальной местностью. На владельца ранчо также указывают молотки для крокета: в Америке 1870-х эта игра не была распространена, по всей видимости, англичанин Танстолл привез их со своей родины.

3. Человек на фотографии похож на Билли Кида по осанке и манере одеваться. На единственном достоверном снимке он также стоит, опустив плечи и сдвинув набок шляпу. При этом, как отметил один из экспертов, ковбои на Диком Западе почти никогда не носили вязаные кофты, в которые на обеих фотографиях одет Билли Кид.

4. Считается, что у Билли Кида был роман с Салли Чизэм. Как следует из ее дневника, 13 августа 1878 года она получила от Билли два леденца в форме сердца, а в сентябре встречалась с ним на ранчо своего дяди. Программа, распознающая лица на изображениях, оценила совпадение с портретом Салли в 80,6%.

5. Рост человека на снимке совпадает с ростом Кида, известным из полицейских записей, — 177 см. Вычислить его смогли благодаря крокетному молотку, длина которого обычно составляет 91,44 см.