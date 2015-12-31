1

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «Я весь год хорошо училась, помогала родителям и бабушке с дедушкой. Я бы на Новый Год хотела получить костюм чорной кошки (размер 146−152) и еще что-то интересное, я знаю что ты умеешь фантазировать, уже 3 год ты мне приносишь не то что я прошу, но я все время в восторге от подарка». (Катя)

2

«Больше не к кому общаться. Я очень хочу чтоб я хорошо училась, и сдала на отлично экзамены. Что б моя 2 половинка была счастлива со мной и что б в будущем мы были очень багаты. ну, а сейчас я очень хочу айфон 5s». (Камелия)

3

«Моя подруга сказала что можете исполнить любую мечту на новый год. Я с самого детства мечтаю о скоростном велики еще у меня есть брат Кирилл ему 7 лет он мечтает о пультовом вертолете. Моя мама говорит что не чего не получатся но я очень сильно верю». (Дина)

4

«Пожалуйста, я вас прошу отправьте мне новый ноутбук. Я буду использовать его только в хороших целях». (Михаил)

5

«Я хочу на Новый год ноутбук. Мне 10 лет. Я учусь в 3 классе люблю общаться с друзьями. И еще я хочу научиться ходить. А то маме с папой тяжело меня носить». (Влада)

6

«Я учусь в школе в 8 классе, село Реполово, школа имени братьев Петровых, в этой школе единая форма, и не каму из детей она не нравиться, все хотят классическую форму, но деректор Клименко Марина Ивановна, все спирает на минестерство образование, говорит что сейчас во всех школах единая форма, но это полный берет потому что насколько я знаю не во всех школах эта форма, извините меня пожалуйста что я вас втягиваю в это, но я очень прошу примите меры что бы сделали классику».

7

«Недавно мне исполнилось 10 лет, но на свой день рождения мне не подарили заветный подарок. Я мечтаю о собаке породы «Хаска», поэтому я не теряю надежды получить этот самый желанный подарок хотя бы от тебя. Родители говорят, что у них нет таких денег чтобы купить мне щенка. Поэтому я очень, очень прошу тебя и надеюсь, что такое чудо может произойти». (Маша)

8

«Я хочу попросить о маленьком щенке добернара. Пожалуйста. Я буду счастлива если у меня будет щенок. Я об этом всю жизнь мечтаю. Но мне мама не разрешает а папа не против щенка. когда я думаю о щенка я плачю». (Анна)

9

«Мою маму зовут Рита а папу Сергей, брата зовут Ашот ему 18 лет, мне 11, маме 38, папе 42. Но мама и папа в разводе и я хочу чтобы они сошлись а на новый год я хочу планшет, велосипед, 100 000 000 рублей и ещё я хочу чтобы ты сделал так чтобы мой брат Ашот не был таким злым и играл со мной и ещё я хочу остатся в Ессентуках и не переежать в Саранск к бабушке и конечно я хочу чтобы у папы была 4 комнатная квартира или дом».

10

«Мы, Диана и Дина нам 13 лет и мы очень хочим чтобы наша мечта сбылась. Мы лучшие подруги. С 12 лет мы просим Айфон 6s и просили на день рождения, но у наших родителей финансовые проблемы и они не могут нам подарить такие дорогие телефоны. Ради этого мы с 6 класса учимся на отлично».

11

«Я фанатка трилогии «Хоббит» и после ее просмотра мне понравился персонаж Кили. У него был рунный камень с надписью на гномьем языке, означающая «я вернусь». Я очень прошу тебя подарить мне этот камень». (Таня)

12

«Меня зовут Наташа я хочу накладные прямые волосы. Русые пожалуйста».