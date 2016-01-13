ДЖОНАТАН ЦИММЕРМАН, профессор Нью-Йоркского университета, автор монографии об истории сексуального образования Too Hot to Handle: «Последние тысячу лет люди черпали знания о сексе от сверстников, семьи и очень редко от учителей. По‑настоящему же на появление полового просвещения повлияло распространение венерических болезней: в США, например, в начале XX века ассоциация социальной гигиены даже наладила собственное кинопроизводство и рассылала фильмы по всему миру. Все они имели патетические названия вроде «Дар жизни» и изобиловали метафорами про майских жуков, лилии, пестики и тычинки. Во время Второй мировой войны американским солдатам раздавали брошюры, но вместо конкретных рекомендаций там просто советовали держаться подальше от женщин. Все изменила эпидемия СПИДа в 1980-х. После нее у полового просвещения в мире не осталось противников, только одни видят его в открытом разговоре о сексуальности, а другие — в пропаганде воздержания и религиозных ценностей».
Член
Пенис
Трубочка
Стрелочка
Краник
Подсолнух
Заниматься любовью
Соединять половые органы
Вставлять краник
Переплетаться телами
Покачиваться вперед-назад
Обмениваться ласками
Влагалище
Вульва
Дырочка
Комнатка
Отверстие
Выход
В Швеции школьный предмет «Секс и отношения» стал обязательным в 1956 году. В младших классах детям рассказывают об основах анатомии, а подростки 14−15 лет проходят расширенный курс, который длится не менее пяти недель.
В Германии сексуальное образование с 1992 года также входит в школьную программу, утвержденную правительством: курс рассчитан на весь период обучения, в его рамках обсуждается использование контрацептивов, профилактика заболеваний и гомосексуальность. Занятия необходимо посещать всем ученикам независимо от вероисповедания и взглядов родителей.
В Великобритании ученики седьмого класса обязаны прослушать несколько уроков о репродуктивной системе и половом созревании, однако от полного курса их могут освободить родители или сами учителя. В 2013 году правительство передало ответственность за сексуальное просвещение местным властям: в некоторых регионах за основу взята пропаганда воздержания.
В США каждый штат самостоятельно выбирает подход к сексуальному образованию в школах. Так, в Калифорнии, Вашингтоне и еще 16 штатах считается обязательным предоставлять школьникам информацию о контрацепции, а в 25 штатах, включая Луизиану и Флориду, вместо этого подчеркивают важную роль воздержания до брака.
Россия в 2013 году ратифицировала конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации, которая предусматривает включение соответствующей информации в программы начального и среднего образования, но это требование не выполнено. «Никаких постановлений о половом воспитании школьников в нашей стране не принималось, и тем более не существует единой программы, — говорит Майя Швецова, профессор факультета педагогики и психологии МПГУ. — Учителя биологии и ОБЖ могут затронуть эти вопросы по своему усмотрению».
В январе 2015 года в детской телепередаче Bacillakuten на шведском канале SVT показали минутный клип с танцующими пенисом и вагиной — «снопом» и «снипом», как их называют сами дети. В интернете видео набрало более 6,5 миллиона просмотров, песню перевели на английский, переименовав героев в Вилли и Твинкл.
Замбийский телесериал Love Games, выпущенный под эгидой министерства здравоохранения в 2013 году, подтолкнул к созданию трехсот групп полового просвещения в школах по всей стране. Дети обсуждают историю главной героини Кэрол и ее друга Вомбы, «ищущих свое место в коварном мире отношений эпохи ВИЧ».
Ассоциация планирования семьи Гонконга в 1997 году выпустила пару тряпичных кукол, для того чтобы наглядно объяснять детям основы физиологии и секса. Так-Так и Кар-Кар сделаны с анатомически правильными половыми органами, для демонстрации родов в комплект входит безымянный младенец.
— Как определить свой размер презерватива?
— Можно ли сломать половые органы во время мастурбации?
— Почему мужчине для секса необходима эрекция?
— Может ли анальный секс защитить от беременности и инфекций?
— Как определить, был ли у тебя оргазм, если ты женщина?
— Как работает женская грудь?
— А мужчина может забеременеть?
— Куда нужно вставлять тампон?
— Есть ли специальные презервативы для геев?
— Можно ли заменить презерватив целлофановым пакетом?
— По шкале от 1 до 10 — насколько больно рожать?
Сексуальное просвещение — это торговля абортами на дому
американский консервативный активист
Позвольте детям быть
ЛУИ ГОМЕРТ
член палаты представителей США
У меня спрашивают: когда у вас появится секс-просвет? Я говорю: никогда
ПАВЕЛ АСТАХОВ
уполномоченный по правам ребенка в России