Как появилось сексуальное просвещение

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards ДЖОНАТАН ЦИММЕРМАН, профессор Нью-Йоркского университета, автор монографии об истории сексуального образования Too Hot to Handle: «Последние тысячу лет люди черпали знания о сексе от сверстников, семьи и очень редко от учителей. По‑настоящему же на появление полового просвещения повлияло распространение венерических болезней: в США, например, в начале XX века ассоциация социальной гигиены даже наладила собственное кинопроизводство и рассылала фильмы по всему миру. Все они имели патетические названия вроде «Дар жизни» и изобиловали метафорами про майских жуков, лилии, пестики и тычинки. Во время Второй мировой войны американским солдатам раздавали брошюры, но вместо конкретных рекомендаций там просто советовали держаться подальше от женщин. Все изменила эпидемия СПИДа в 1980-х. После нее у полового просвещения в мире не осталось противников, только одни видят его в открытом разговоре о сексуальности, а другие — в пропаганде воздержания и религиозных ценностей».

Какие слова используют в детских книгах

Член

Пенис

Трубочка

Стрелочка

Краник

Подсолнух Заниматься любовью

Соединять половые органы

Вставлять краник

Переплетаться телами

Покачиваться вперед-назад

Обмениваться ласками Влагалище

Вульва

Дырочка

Комнатка

Отверстие

Выход

Чему учат в разных школах мира

В скобках указано количество подростковых родов на тысячу девушек в возрасте 15−19 лет (данные Всемирного банка за 2014 год)

Швеция (6)

В Швеции школьный предмет «Секс и отношения» стал обязательным в 1956 году. В младших классах детям рассказывают об основах анатомии, а подростки 14−15 лет проходят расширенный курс, который длится не менее пяти недель.

Германия (7)

В Германии сексуальное образование с 1992 года также входит в школьную программу, утвержденную правительством: курс рассчитан на весь период обучения, в его рамках обсуждается использование контрацептивов, профилактика заболеваний и гомосексуальность. Занятия необходимо посещать всем ученикам независимо от вероисповедания и взглядов родителей.

Великобритания (15)

В Великобритании ученики седьмого класса обязаны прослушать несколько уроков о репродуктивной системе и половом созревании, однако от полного курса их могут освободить родители или сами учителя. В 2013 году правительство передало ответственность за сексуальное просвещение местным властям: в некоторых регионах за основу взята пропаганда воздержания.

США (24)

В США каждый штат самостоятельно выбирает подход к сексуальному образованию в школах. Так, в Калифорнии, Вашингтоне и еще 16 штатах считается обязательным предоставлять школьникам информацию о контрацепции, а в 25 штатах, включая Луизиану и Флориду, вместо этого подчеркивают важную роль воздержания до брака.

Россия (24)

Россия в 2013 году ратифицировала конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации, которая предусматривает включение соответствующей информации в программы начального и среднего образования, но это требование не выполнено. «Никаких постановлений о половом воспитании школьников в нашей стране не принималось, и тем более не существует единой программы, — говорит Майя Швецова, профессор факультета педагогики и психологии МПГУ. — Учителя биологии и ОБЖ могут затронуть эти вопросы по своему усмотрению».

Популярные персонажи

Сноп и Снип Кэрол и Вомба Кар-Кар и Так-Так

В январе 2015 года в детской телепередаче Bacillakuten на шведском канале SVT показали минутный клип с танцующими пенисом и вагиной — «снопом» и «снипом», как их называют сами дети. В интернете видео набрало более 6,5 миллиона просмотров, песню перевели на английский, переименовав героев в Вилли и Твинкл. Замбийский телесериал Love Games, выпущенный под эгидой министерства здравоохранения в 2013 году, подтолкнул к созданию трехсот групп полового просвещения в школах по всей стране. Дети обсуждают историю главной героини Кэрол и ее друга Вомбы, «ищущих свое место в коварном мире отношений эпохи ВИЧ». Ассоциация планирования семьи Гонконга в 1997 году выпустила пару тряпичных кукол, для того чтобы наглядно объяснять детям основы физиологии и секса. Так-Так и Кар-Кар сделаны с анатомически правильными половыми органами, для демонстрации родов в комплект входит безымянный младенец.

Какие вопросы задают дети (вопросы американских школьников, которые они анонимно задают на уроках сексуального просвещения, опубликованы на Red­dit)

— Как определить свой размер презерватива?

— Можно ли сломать половые органы во время мастурбации?

— Почему мужчине для секса необходима эрекция?

— Может ли анальный секс защитить от беременности и инфекций?

— Как определить, был ли у тебя оргазм, если ты женщина?

— Как работает женская грудь?

— А мужчина может забеременеть?

— Куда нужно вставлять тампон?

— Есть ли специальные презервативы для геев?

— Можно ли заменить презерватив целлофановым пакетом?

— По шкале от 1 до 10 — насколько больно рожать?

Что говорят противники