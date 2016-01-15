Ян Россил: «Дело «брабантских убийц» остается одной из самых темных страниц в новейшей истории Бельгии — в 1980-е годы банда совершила несколько десятков грабежей и убийств. Одной из жертв стал мой отец. В пятницу вечером он решил забежать в супермаркет через дорогу за пачкой сигарет; когда он умирал на полу у кассы, перед пустым диваном в его комнате продолжал работать телевизор. Поиски преступников продолжаются до сих пор. В ноябре 2015 года истек срок давности по этому делу, но министр юстиции продлил его еще на десять лет. Свое расследование я вел на протяжении пяти лет: опрашивал журналистов и свидетелей, общался с бывшими следователями и теми, кто ведет дело сегодня. Мне открыли доступ к полицейским архивам, но на то, чтобы снять все улики, у меня ушло два года.