Ян Россил: «Дело «брабантских убийц» остается одной из самых темных страниц в новейшей истории Бельгии — в 1980-е годы банда совершила несколько десятков грабежей и убийств. Одной из жертв стал мой отец. В пятницу вечером он решил забежать в супермаркет через дорогу за пачкой сигарет; когда он умирал на полу у кассы, перед пустым диваном в его комнате продолжал работать телевизор. Поиски преступников продолжаются до сих пор. В ноябре 2015 года истек срок давности по этому делу, но министр юстиции продлил его еще на десять лет. Свое расследование я вел на протяжении пяти лет: опрашивал журналистов и свидетелей, общался с бывшими следователями и теми, кто ведет дело сегодня. Мне открыли доступ к полицейским архивам, но на то, чтобы снять все улики, у меня ушло два года.
В деле «брабантских убийц» по‑прежнему много белых пятен, поэтому мне пришлось прибегнуть к методу, который сам я называю медицинским термином «конфабуляция» — заполнение пробелов памяти новой, иногда вымышленной информацией. Некоторые эпизоды этой истории были восстановлены по свидетельствам очевидцев, однако мы не знаем, насколько они достоверны».
Из новостного сюжета, посвященного ограблению супермаркета:
— Ребенок закричал, а он приказал мне: «Собери деньги со всех кассовых аппаратов».
— Мужчина подошел к кассе. Он грубо держал ребенка.
— Двое других направились в помещение для персонала.
— Он сказал: «Быстро, быстро, быстро! Иначе я пристрелю ребенка».
— Он приказал мне положить деньги в сумки и застрелил мужчину.
Верзила, Убийца и Старик — так их потом называли в прессе — врывались в придорожные кафе, магазины и супермаркеты, убивали людей из охотничьих ружей и убегали с небольшой наживой: немного наличных из кассы, пара бутылок шампанского, десять литров растительного масла, упаковка кофе. В истории Бельгии они остались как «Нивельская банда» и «брабантские убийцы»: большинство преступлений было совершено в провинции Брабант.
История «брабантских убийц» началась 13 марта 1982 года, когда из оружейного магазина в Динане, небольшом городе на юге Бельгии, был украден охотничий дробовик. Затем преступники похитили автомобили Austin Allegro и Volkswagen Santana. 14 августа произошло первое нападение на продуктовый магазин: пока грабители грузили украденные продукты, на место преступления прибыла машина полиции. В перестрелке двое полицейских получили серьезные ранения.
Согласно показанию свидетелей, один из убийц носил маску французского президента Франсуа Миттерана. Другой скрывал лицо шапкой, а третий — балаклавой. Во время одного из ограблений на преступнике был парик, а лицо покрывал черный макияж.
За три года члены банды совершили 23 грабежа, убили 28 человек и ранили еще 40: стреляли в официантов, продавцов и покупателей, полицейских, в случайных прохожих и детей. Если пересчитать по сегодняшнему курсу, вкупе ограбления принесли преступникам не больше 170 тысяч евро.
Образцы крови жертв.
«Брабантские убийцы» угоняли машины, расстреливали таксистов, вскрывали автогеном магазины на заправке и даже выкрали бронежилеты на текстильной фабрике. Иногда они не брали ничего: убивали хозяина ресторана, ужинали и уезжали. Жестокость и бессмысленность убийств заставили верить, что насилие и было самоцелью «Нивельской банды».
Преступникам раз за разом удавалось скрыться, даже когда
полицейские начали патрулировать магазины каждые двадцать минут — это породило слухи о том, что
у банды есть информатор в органах правопорядка.
9 ноября 1985 года в эфир радиостанции Mi Amigo в Алсте позвонил слушатель и попросил передать привет «брабантским убийцам» от банды из Хофстаде, а также поставить для них песню De Marlets «Te voet naar Scherpenheuvel». «Только, пожалуйста, поставьте ее не позже 19:15. Я могу на вас положиться?» — попросил он. Через полчаса после звонка в одном из супермаркетов Алста были убиты восемь человек. В перестрелке с полицией один из членов банды, предположительно главарь Верзила, получил ранение. Годы спустя в Усьерском лесу обнаружили сожженное оружие, из чего полицейские сделали вывод, что сообщники могли добить главаря и похоронить его тело. Там же рядом с поломанным «фольксвагеном» была найдена обгоревшая и порванная карта, на которой были отмечены поселки и города. С тех пор о банде никто не слышал.
Усьерский лес.
Члены банды были довольно опытными стрелками и, по одной из версий, могли служить в элитных подразделениях спецслужб. Под подозрение попали и члены стрелковых клубов, многие из которых придерживались ультраправых взглядов. По некоторым данным, важным свидетелем по делу мог стать бывший жандарм М.В., посетитель стрелкового клуба, но его так и не вызвали на допрос.
Члены банды были довольно опытными стрелками и, по одной из версий, могли служить в элитных подразделениях спецслужб. Под подозрение попали и члены стрелковых клубов, многие из которых придерживались ультраправых взглядов. По некоторым данным, важным свидетелем по делу мог стать бывший жандарм М.В., посетитель стрелкового клуба, но его так и не вызвали на допрос.
Постепенно дело «брабантских убийц» разрослось до трех миллионов страниц, а сама история обросла конспирологическими теориями. Согласно одной из них, банда действовала в связке с ультраправыми, чтобы посеять хаос, дестабилизировать ситуацию в стране и привести к смене власти.
Первые четыре года полиция шла по ложному следу и не принимала во внимание улики, которые противоречили основной версии. Часть материалов исчезала из архивов.
Неспособность бельгийских полицейских выйти на след убийц породила в обществе недовольство работой ведомства и подозрения в коррумпированности, которые в конце концов привели к реформе всей силовой структуры. Троих полицейских, причастных к расследованию, позже заподозрили в связях с бандой. В 2005 году один из них погиб в Пиренеях при загадочных обстоятельствах.
В сентябре 1989 года бельгийские власти создали в Брюсселе единый штаб расследования дела, в который вошли лучшие детективы страны. Передача материалов из города Шарлеруа в столицу затянулась из-за бюрократических проволочек: документы переводили с одного языка на другой и передавали из отдела в отдел.
Бельгийские спецслужбы с 1981 года следили за WNP и даже внедрили в организацию своего агента. Это, однако, не помешало ее боевикам совершить в 1982 году двойное убийство в синагоге Андерлехта и похитить секретные документы из центра НАТО в Эвере, позже опубликованные в журнале организации.
В мае 2014 года полиция арестовала жителя Брюсселя Жана-Мари, одного из лидеров ультраправой организации WNP, действовавшей в стране в 1980-е годы. Друг задержанного рассказывал, как тот хвастал, что выполнял в банде роль водителя. Однако через два месяца подозреваемого отпустили из-за недостатка улик.
На сегодняшний день полиции по‑прежнему не известны ни имена преступников, ни их мотивы. За любую информацию о «брабантских убийцах» власти Бельгии готовы заплатить 250 тысяч евро.